Interjút adott a Világgazdaságnak a MÁV nemrég kinevezett elnök-vezérigazgatója. Homolya Róbert – aki korábban miniszterelnöki és kormánybiztos is volt – a társaság feladatairól és hiányosságairól is beszélt, szerinte igen speciális feladatot kapott akkor, amikor az ország egyik legnagyobb állami társaságának vezetésével bízták meg. Homolya szerint nem csak a sokat emlegetett munkaerőhiány, hanem az utasforgalom visszaesése is komoly gondokat okoz a MÁV-nak: ez elmúlt néhány évtizedben ugyanis harmadára csökkent a vasutat használók száma, így a jegyárakból származó bevétel is nagyot zuhant.

Az elnök-vezérigazgató szerint a legnagyobb fejlesztésekre a Budapesten belüli közlekedésen kell készülni, ugyanis itt járnak a leglassabban a vonatok. Bőven van teendő a pálya- és a felsővezeték-beruházások terén, de fejleszteni kell a fejpályaudvarokat is és nem utolsó sorban magukat a vonatokat is.

Homolya szerint a költséghatékonyság javítása égető kérdés, az ehhez szükséges közlekedéspolitikát és működési struktúrát minél előbb ki kell alakítani.

Hétezer kilométernyi hálózatot kell fenntartani, sok eszközünk ötven-hatvan éves, és veszélyes üzem vagyunk

- ismerte el Homolya. Szerinte a legtöbb hiba, ami az utasokat is érinti – mint például egy felsővezeték-szakadás – nem azért következik be, mert nincs szándék a karbantartásra, hanem azért, mert a javításnak is van egy olyan szintje, amit már évtizedek óta nem tud kifizetni a vállalat.

Utaskényelem terén viszont a vezető szerint jól áll a MÁV: a társaságnak már több mint 160 viszonylag új motorvonata van, ebből 133 elektromos, 31 dízel. A vállalat tavaly kötött keretmegállapodást negyven darab emeletes motorvonat beszerzésére, ebből 11-et már lehívtak, és Homolya szerint további nyolcra is megvan a forrás.