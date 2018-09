Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A szeptemberi kánikulában sokan megfeledkeztek arról, hogy fel kell készülni a fűtési szezonra. A szakemberhiány miatt a készülékek ellenőriztetésekor várakozásra és növekvő díjakra kell számítani. A szakemberhiány miatt a készülékek ellenőriztetésekor várakozásra és növekvő díjakra kell számítani.
2018. szeptember. 23. 09:30
Ha gázzal fűt, akkor van két rossz hírünk Megérte a hosszú hónapokig tartó várakozás, mire a Hajabusza–2-nek sikerült elérnie célpontját. Az első képanyagok túlzás nélkül is bámulatosak. Az első képanyagok túlzás nélkül is bámulatosak.
2018. szeptember. 24. 08:03
Bámulatos fotókat küldött haza az űrszonda, amelyik leszállt egy aszteroidára
A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.
2018. szeptember. 23. 09:27
Videó: nem tudták kiszolgálni, dühében felgyújtotta a benzinkutat egy férfi Apránként szedik ízekre különböző kormánypárti körökben az új nemzeti alaptanterv eredendően még "nagyon szép munkának" ítélt tervezetét. A csaknem két évig készült munkaanyagnak a Fidesz képviselői főként eszmei hiányosságokat rónak fel, miközben hivatalosan még mindig nem tudni, miért mondhatta a Miniszterelnökség vezetője a dokumentum bemutatása előtt, hogy "így biztosan nem lép életbe". A tervezeten dolgozó szakértők ezt mindenesetre már munka közben borítékolták. 2018. szeptember. 24. 06:30
"Az egészben volt valami idealisztikus" – Az új NAT készítői is érezték, hogy elhasal a tervezet
A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett kampányoljon. A kudarcok – amelyeket Turmel nem is tart vereségeknek – nem vették el a kedvét, s most 96. alkalommal is versenybe szállt.
2018. szeptember. 23. 16:40
95 választást vesztett el politikai lúzerség világcsúcstartója
Allergiás reakciót okozott egy szendvics.
2018. szeptember. 23. 13:16
A szezámmagtól halhatott meg egy tini repülés közben
A MOL Vidi FC 2-0-ra nyert a harmadosztályú Cigánd otthonában a labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában, így továbbjutott.
2018. szeptember. 23. 15:09
Hat gólt lőtt a Kispest a kupában
Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése
2018. szeptember. 22. 15:50
326 ezres magyar átlagfizetés? A kudarcok – amelyeket Turmel nem is tart vereségeknek – nem vették el a kedvét, s most 96. alkalommal is versenybe szállt.","shortLead":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett...","id":"20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836998e7-8b58-4b61-b2c4-8859560ab65e","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:40","title":"95 választást vesztett el politikai lúzerség világcsúcstartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Allergiás reakciót okozott egy szendvics.","shortLead":"Allergiás reakciót okozott egy szendvics.","id":"20180923_A_szezammagtol_halhatott_meg_egy_tini_repules_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608ff26a-f73e-4136-9004-81261a171128","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_A_szezammagtol_halhatott_meg_egy_tini_repules_kozben","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:16","title":"A szezámmagtól halhatott meg egy tini repülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL Vidi FC 2-0-ra nyert a harmadosztályú Cigánd otthonában a labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában, így továbbjutott.","shortLead":"A MOL Vidi FC 2-0-ra nyert a harmadosztályú Cigánd otthonában a labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában...","id":"20180923_Hat_golt_lott_a_Videoton_a_kupaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffd3976-b0f6-462c-8bf1-0e744085bedd","keywords":null,"link":"/sport/20180923_Hat_golt_lott_a_Videoton_a_kupaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:09","title":"Hat gólt lőtt a Kispest a kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","shortLead":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","id":"20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd7b329-d0fd-466b-a683-4afbdde89332","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:50","title":"326 ezres magyar átlagfizetés? Egy lengyel vendégmunkás már le sem hajol ennyiért