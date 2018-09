Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20...","id":"20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bfd131-3757-4f18-891a-9795e803bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:41","title":"Viharos széllel kezdődik a jövő hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804d3b4e-2c31-4949-8683-8b30f55e648d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2008-as válság után lassan sorvadt el a híres autószemle.","shortLead":"A 2008-as válság után lassan sorvadt el a híres autószemle.","id":"20180923_42_ev_utan_kimondtak_a_hires_bolognai_autoszalon_halalos_iteletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804d3b4e-2c31-4949-8683-8b30f55e648d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e0ae78-e566-48e8-931b-a7634dc7fc5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_42_ev_utan_kimondtak_a_hires_bolognai_autoszalon_halalos_iteletet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:07","title":"Vége: 42 év után kimondták a híres bolognai autószalon halálos ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült Államokban a demokrata párt.","shortLead":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült...","id":"20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa153a-6b6a-41a5-9b1b-a6f0ac129b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:03","title":"\"Ez nem hitvita\" – leváltják az Androidot iPhone-ra az amerikai demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavasz nagy ráncfelvarrással érkező egyik funkció az \"okos válaszok\" volt, ami azonban sokkal inkább zavarja a felhasználókat, mintsem örülnének neki.","shortLead":"A tavasz nagy ráncfelvarrással érkező egyik funkció az \"okos válaszok\" volt, ami azonban sokkal inkább zavarja...","id":"20180923_google_gmail_email_okos_valasz_kikapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98be748-ce2a-4906-8476-7d260a398076","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_google_gmail_email_okos_valasz_kikapcsolasa","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:03","title":"Lesz egy új kapcsoló a Gmailben, érdemes lesz átpöccinteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Tarlós korábban arra utalt, nem tudja, megmarad-e a közvetlen főpolgármester-választás intézménye, ha ő nem méretteti meg magát úja, a DK ezért alláírásgyűjtésbe kezdett a közvetlen választás megtartása mellett.","shortLead":"Tarlós korábban arra utalt, nem tudja, megmarad-e a közvetlen főpolgármester-választás intézménye, ha ő nem méretteti...","id":"20180922_A_DK_fel_hogy_nem_valaszthatunk_tobbet_fopolgarmestert_alairasgyujtesbe_kezdett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851bce05-d28d-4647-9f62-8a37050abc81","keywords":null,"link":"/itthon/20180922_A_DK_fel_hogy_nem_valaszthatunk_tobbet_fopolgarmestert_alairasgyujtesbe_kezdett","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:28","title":"A DK fél, hogy nem választhatunk többet főpolgármestert, aláírásgyűjtésbe kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lát más megoldást az elnéptelenedés ellen.","shortLead":"Nem lát más megoldást az elnéptelenedés ellen.","id":"20180923_Milliokat_ad_egy_baranyai_polgarmester_ha_az_o_falujaba_koltoznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90633efb-5e62-4718-8af3-983cbfb85069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Milliokat_ad_egy_baranyai_polgarmester_ha_az_o_falujaba_koltoznek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:44","title":"Milliókat ad egy baranyai polgármester, ha az ő falujába költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is kipróbálta.","shortLead":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is...","id":"20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074a10df-0902-4505-97da-0a4fc2bb4c76","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:46","title":"Áder János megtekintette a vecsési káposztafesztivált – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérte egymáshoz közeli számokat megtenni a lottón.","shortLead":"Megérte egymáshoz közeli számokat megtenni a lottón.","id":"20180923_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_pezsgozve_fejezze_be_a_hetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6605578e-9e6f-4a91-9622-908bf441b6e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_pezsgozve_fejezze_be_a_hetet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:08","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelnie, hogy pezsgőzve fejezze be a hetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]