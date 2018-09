Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai porcelánt és indiai fűszereket szállító, mintegy négyszáz éves, felfegyverzett portugál hadi- és kereskedőhajó roncsait találták meg régészek Lisszabon partjainál, a Tajo-folyó torkolatában.","shortLead":"Kínai porcelánt és indiai fűszereket szállító, mintegy négyszáz éves, felfegyverzett portugál hadi- és kereskedőhajó...","id":"20180925_400_eve_elsullyedt_portugal_hajo_roncsai_kinai_porcelan_indiai_fuszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e260b59-7098-4128-91e5-5de6a36a4b59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_400_eve_elsullyedt_portugal_hajo_roncsai_kinai_porcelan_indiai_fuszerek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:02","title":"400 éve elsüllyedt hajó roncsait találták meg, régen nem került elő ilyen fontos lelet Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc801c46-4f20-458d-a067-ce48d8644ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piacra kerültek az idei OLED kijelzős iPhone-ok, és ettől kezdve egymást érik majd az összehasonlítások: miben jobbak, miben gyengébbek az elődjeiknél. Az alábbiakban a bootolási sebességekre derül fény.","shortLead":"Piacra kerültek az idei OLED kijelzős iPhone-ok, és ettől kezdve egymást érik majd az összehasonlítások: miben jobbak...","id":"20180925_sebesegteszt_iphone_x_iphone_xs_iphone_xs_max_bootolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc801c46-4f20-458d-a067-ce48d8644ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bcfcab-4fe1-4051-a381-bfc25f19ac68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_sebesegteszt_iphone_x_iphone_xs_iphone_xs_max_bootolas","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:03","title":"Ebben még jobb: gyorsabban indul a tavalyi iPhone, mint az újak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 32 éves Gecse Balázs Gergőt vasárnap reggel gázolta el egy idős sofőr délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot közelében.\r

\r

","shortLead":"A 32 éves Gecse Balázs Gergőt vasárnap reggel gázolta el egy idős sofőr délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot...","id":"20180924_Halalra_gazoltak_Franciaorszagban_az_okros_szekerrel_vilagot_jaro_magyart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0649cd0-cd31-4ea2-a2bf-bc9936ee6075","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Halalra_gazoltak_Franciaorszagban_az_okros_szekerrel_vilagot_jaro_magyart","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:04","title":"Halálra gázolták Franciaországban az ökrös szekérrel világot járó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b20387b-dea3-4643-8d81-e57031f1196e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt készülhet el a teljesen átépített Bernabeu.","shortLead":"Négy év alatt készülhet el a teljesen átépített Bernabeu.","id":"20180924_Olcsobb_lesz_a_Real_Madrid_uj_stadionja_mint_a_Puskas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b20387b-dea3-4643-8d81-e57031f1196e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c734e88-e68c-4ace-9ab8-a2acf884baf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Olcsobb_lesz_a_Real_Madrid_uj_stadionja_mint_a_Puskas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:16","title":"Olcsóbb lesz a Real Madrid új stadionja, mint a Puskás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE BTK közleménye szerint több tanszéket is átalakítanak, de a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék nem szűnne meg csak úgy. ","shortLead":"Az ELTE BTK közleménye szerint több tanszéket is átalakítanak, de a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék nem szűnne...","id":"20180925_Megszolalt_az_ELTE_a_megszuno_torteneti_tanszekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6918d84f-0c05-4ea0-aeca-fbf8926e6d41","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Megszolalt_az_ELTE_a_megszuno_torteneti_tanszekrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:57","title":"Megszólalt az ELTE a megszűnő történeti tanszékről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1942f773-8db2-4517-bc57-9574c4710913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus átadott egy utat, a momentumosok – illetve néhány civil – emlékeztette őt arra, ez uniós pénzből van. Az oldal üzemeltetői azonnal léptek.","shortLead":"A politikus átadott egy utat, a momentumosok – illetve néhány civil – emlékeztette őt arra, ez uniós pénzből van...","id":"20180924_Kitiltottak_a_momentumosokat_Tallai_Facebook_oldalarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1942f773-8db2-4517-bc57-9574c4710913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec08fcb9-076a-49d8-aacf-680ff8cd090e","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Kitiltottak_a_momentumosokat_Tallai_Facebook_oldalarol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:49","title":"Kitiltották a trollkodó momentumosokat Tállai Facebook-oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0269791-08db-44f7-9b8f-9c19aeda0942","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A címbéli idézet az isteni Monica Belluccitól származik, aki ma, 54 évesen is a világ legszexibb asszonya. Vajon mi lehet a titka? Többek között a bölcsesség, ahogy a korát kezeli, és látja annak szépségeit. Ám nem csak ő, Coco Chanel, a Vaslady és Jane Fonda is megajándékozott bennünket jó pár örökérvényű idézettel, melyek erősen megkérdőjelezik a fiatal nők egyeduralkodó kultuszát.","shortLead":"A címbéli idézet az isteni Monica Belluccitól származik, aki ma, 54 évesen is a világ legszexibb asszonya. Vajon mi...","id":"remifeminplus_20171025_Sosem_keso_boldognak_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0269791-08db-44f7-9b8f-9c19aeda0942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0554d026-7ef9-4c48-bef2-2b05be55c369","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20171025_Sosem_keso_boldognak_lenni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:12","title":"„Ha valaki nem bánja a korát, sokkal több az önbizalma, sokkal gyorsabban jut előre.”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","shortLead":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","id":"20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260cd2b-3d86-422c-b50b-8e750c67ac0d","keywords":null,"link":"/kultura/20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:10","title":"50 éve ült együtt a Beatles és Jim Morrison a stúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]