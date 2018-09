Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5385ca99-8167-42ed-9bcc-b44ef51ab3ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indonéz Aldi Novel Adilangot halászkunyhójával együtt a viharos szél sodorta az óceán közepére. 49 napon át kellett a hullámokon vergődve életben maradnia. ","shortLead":"Az indonéz Aldi Novel Adilangot halászkunyhójával együtt a viharos szél sodorta az óceán közepére. 49 napon át kellett...","id":"20180924_49_napig_hanykodott_az_ocean_kozepen_ez_a_tinedzser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5385ca99-8167-42ed-9bcc-b44ef51ab3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce90775f-7ec5-4145-b7de-b9c667662ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180924_49_napig_hanykodott_az_ocean_kozepen_ez_a_tinedzser","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:12","title":"Másfél hónapig hánykódott az óceán közepén egy 18 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff995bf-f277-48eb-b7f4-4229968bfb35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú évekre börtönbe kerülhetnek azok a vádlottak, akik egy debreceni gimnáziumban és az egyetemen is marihuánát árultak, melyet kémiakönyvnek hívtak.","shortLead":"Hosszú évekre börtönbe kerülhetnek azok a vádlottak, akik egy debreceni gimnáziumban és az egyetemen is marihuánát...","id":"20180925_A_debreceni_kemia_tanszeken_arultak_kemiakonyvet_tobb_ev_borton_var_a_drogdiler_diakokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff995bf-f277-48eb-b7f4-4229968bfb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1e6295-7fbe-4d64-b38e-1b8bfe11d748","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_A_debreceni_kemia_tanszeken_arultak_kemiakonyvet_tobb_ev_borton_var_a_drogdiler_diakokra","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:54","title":"A debreceni kémia tanszéken árultak „kémiakönyvet”, több év börtön vár a drogdíler diákokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70c54b1-e27f-4065-b5bd-e329c73eb10f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elé kerül a thai Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás. Ha ki tudják olvasni a törvényjavaslatban szereplő intézményt, meglátjuk, ez fontosabb-e a parlamenti képviselőknek, mint a CEU helyzetének rendezése.","shortLead":"Az Országgyűlés elé kerül a thai Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás...","id":"20180926_Thai_buddhistakkal_mutat_fityiszt_az_Orban_CEUnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70c54b1-e27f-4065-b5bd-e329c73eb10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0c85c1-4dca-4000-bcae-da3390f287fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Thai_buddhistakkal_mutat_fityiszt_az_Orban_CEUnak","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:26","title":"Thai buddhista egyetemmel mutat fityiszt a CEU-nak az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket kifejezetten gazdagoknak készítenek.","shortLead":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket...","id":"20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e800bb-c798-4c97-b1a4-17605414d1c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:41","title":"Fotók: A világ legmenőbb íróasztalát hozta össze egy lengyel cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a6af96-8ec9-4fda-94de-487af030bb3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"London keleti részén sikerült lencsevégre kapni, valószínűleg eltévedt.","shortLead":"London keleti részén sikerült lencsevégre kapni, valószínűleg eltévedt.","id":"20180925_Feher_delfint_lattak_a_Temzeben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0a6af96-8ec9-4fda-94de-487af030bb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f99bb08-1902-4945-badd-da76480394be","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Feher_delfint_lattak_a_Temzeben__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:16","title":"Fehér delfint láttak a Temzében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a2eb9f-9e96-4c01-823f-fbb35d69773a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan találgatták, mitől változhatott meg ennyire a brisbane-i zöldségboltban vásárolt gyümölcs színe.","shortLead":"Sokan találgatták, mitől változhatott meg ennyire a brisbane-i zöldségboltban vásárolt gyümölcs színe.","id":"20180926_megfejtettek_a_kutatok_a_belilult_narancs_rejtelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3a2eb9f-9e96-4c01-823f-fbb35d69773a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17710cc0-5013-42dd-a249-6a344e3cc036","keywords":null,"link":"/elet/20180926_megfejtettek_a_kutatok_a_belilult_narancs_rejtelyet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:44","title":"Megfejtették a kutatók a belilult narancs rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1240702c-4f1f-45e3-a400-2ca602e976ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német püspöki konferencia elnöke elismerte, hogy az egyház éveken keresztül szemet hunyt a történtek felett, és bocsánatot kért.","shortLead":"A német püspöki konferencia elnöke elismerte, hogy az egyház éveken keresztül szemet hunyt a történtek felett, és...","id":"20180925_Nemetorszagban_is_rengeteg_gyereket_bantalmaztak_szexualisan_papok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1240702c-4f1f-45e3-a400-2ca602e976ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bf1197-d640-4e31-a08c-fb8b0cc4cc67","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Nemetorszagban_is_rengeteg_gyereket_bantalmaztak_szexualisan_papok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:39","title":"Németországban is rengeteg gyereket bántalmaztak szexuálisan papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32656773-097f-4ab6-86bd-18b2e2a65951","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A lépéstől megtakarítást és a versenyképesség javulását várják.","shortLead":"A lépéstől megtakarítást és a versenyképesség javulását várják.","id":"20180925_Tobb_ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Siemens_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32656773-097f-4ab6-86bd-18b2e2a65951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a843b6c6-67ce-4190-bacf-2a1b3392ed66","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Tobb_ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Siemens_Nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:48","title":"Több ezer dolgozóját rúgja ki a Siemens Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]