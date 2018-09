Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0749863c-97f2-4c35-a8d8-7b81c347584c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen megváltozott, a hegyekből a termőföldekre jönnek le a vaddisznók is, hogy mandulát ropogtassanak.","shortLead":"Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen...","id":"20180925_A_mandula_lesz_az_uj_divatgabona_amivel_raadasul_jol_is_lehet_keresni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0749863c-97f2-4c35-a8d8-7b81c347584c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e15f02-0eb5-48ac-b470-925636c86343","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_A_mandula_lesz_az_uj_divatgabona_amivel_raadasul_jol_is_lehet_keresni","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:30","title":"A mandula lesz az új „divatgabona”, amivel ráadásul jól is lehet keresni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a08542-86f0-406b-8ba7-a42f55aefd3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, az Audi hamarosan újabb piaci szegmensben lehet direkt konkurenciája Mercedes-Benznek.","shortLead":"Úgy tűnik, az Audi hamarosan újabb piaci szegmensben lehet direkt konkurenciája Mercedes-Benznek.","id":"20180925_Audi_uberluxus_Horch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a08542-86f0-406b-8ba7-a42f55aefd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef56da53-7292-4bb0-bd84-bf48e4059e71","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Audi_uberluxus_Horch","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:24","title":"Horch néven jöhetnek az überluxus Audik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ea052e-104d-4efb-b48e-95e6e457a871","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves szegedi lány testéből a sürgősségin szedték ki a szilánkokat. Most feljelentést tett.","shortLead":"A 19 éves szegedi lány testéből a sürgősségin szedték ki a szilánkokat. Most feljelentést tett.","id":"20180926_buszmegallo_szeged_uvegszilank_surgossegi_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87ea052e-104d-4efb-b48e-95e6e457a871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425da346-7745-4c29-afc4-c8accbdd235b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_buszmegallo_szeged_uvegszilank_surgossegi_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:50","title":"Rárobbant egy üvegtábla a buszmegállóban, a sofőr rá se hederített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE BTK közleménye szerint több tanszéket is átalakítanak, de a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék nem szűnne meg csak úgy. ","shortLead":"Az ELTE BTK közleménye szerint több tanszéket is átalakítanak, de a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék nem szűnne...","id":"20180925_Megszolalt_az_ELTE_a_megszuno_torteneti_tanszekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6918d84f-0c05-4ea0-aeca-fbf8926e6d41","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Megszolalt_az_ELTE_a_megszuno_torteneti_tanszekrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:57","title":"Megszólalt az ELTE a megszűnő történeti tanszékről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b5f32f-c00b-4aae-ab69-515781b20c26","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Volt idő, amikor Orbánt nem az illiberalizmus, hanem a liberalizmus jövője izgatta, amikor egy kedves ideológusa nem a nyugati létmód halálát, hanem szabad identitásválasztás szükségességét hirdette, és amikor a Corvinus mai rektora az elhibázott harmadikutas stratégiákért az antikapitalista, modernségellenes attitűdöt kárhoztatta. Lássuk hát a nyomtatott Századvéget, amelyet most parancsolt lábhoz a kormány.","shortLead":"Volt idő, amikor Orbánt nem az illiberalizmus, hanem a liberalizmus jövője izgatta, amikor egy kedves ideológusa nem...","id":"20180925_Vegorait_elo_nepiurbanus_vita_es_tarsai__fellapoztuk_az_Orbanfele_Szazadveg_szamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75b5f32f-c00b-4aae-ab69-515781b20c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477edd24-dfb9-484a-a7ec-395ce5d7b262","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Vegorait_elo_nepiurbanus_vita_es_tarsai__fellapoztuk_az_Orbanfele_Szazadveg_szamait","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:12","title":"Rejtsék el Orbán elől a Századvég korábbi számait, amit egy bizonyos Orbán szerkesztett!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc75f91-345e-4a71-a71d-51bf873df466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank indított vizsgálatot.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank indított vizsgálatot.","id":"20180926_Evente_atlagosan_900_ezer_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc75f91-345e-4a71-a71d-51bf873df466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc704f0f-045d-4b1b-aa6e-6e4a43ff2b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Evente_atlagosan_900_ezer_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:50","title":"Évente átlagosan 900 ezer forintot utalnak haza a külföldön dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós pénzosztási rendszer korábban feltárt hiányosságai miatt - állítja egy nem nyilvános kormányzati dokumentum alapján a G7.hu.","shortLead":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós...","id":"20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db75efa-118f-4dee-90f7-f70d8f0b49f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:13","title":"500 milliárdot is bukhat Magyarország az ellenőrizetlenül hagyott uniós programok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34d3d83-4893-4505-9118-21d0821d7c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július végéig 1,1 milliót vitt haza az Emmit vezető miniszter, augusztustól azonban már 1,7 millió forintot kap. ","shortLead":"Július végéig 1,1 milliót vitt haza az Emmit vezető miniszter, augusztustól azonban már 1,7 millió forintot kap. ","id":"20180926_kasler_miklos_emmi_miniszter_fizetesemeles_korhazi_fertozes_ajkai_korhaz_egeszsegugy_tizparancsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34d3d83-4893-4505-9118-21d0821d7c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f44366-a328-406b-a62c-cb3e12e84d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_kasler_miklos_emmi_miniszter_fizetesemeles_korhazi_fertozes_ajkai_korhaz_egeszsegugy_tizparancsolat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:12","title":"Zsíros fizetésemelést kapott Kásler, a kormány nagyon elégedett lehet a munkájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]