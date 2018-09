Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","shortLead":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","id":"20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee427c-4938-43e8-ac33-02e7643cd09b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:16","title":"A szeptembernek sincs még vége, de Miskolcon már fűtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Biztonságos munkakörülményekről álmodni sem mernek, de a már elszenvedett traumák feldolgozásához sem kapnak segítséget.","shortLead":"Biztonságos munkakörülményekről álmodni sem mernek, de a már elszenvedett traumák feldolgozásához sem kapnak segítséget.","id":"20180925_Kikeszulnek_a_Facebook_moderatorai_de_az_egyik_alkalmazott_szerint_a_vallalat_nem_segit_nekik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30e0ab3-8acb-4cd2-a246-c2d5142e65a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Kikeszulnek_a_Facebook_moderatorai_de_az_egyik_alkalmazott_szerint_a_vallalat_nem_segit_nekik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:00","title":"Kikészülnek a Facebook moderátorai, de az egyik alkalmazott szerint a vállalat nem segít nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","shortLead":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","id":"20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb87456-3aeb-4e71-a45d-1cde716cf2e2","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:46","title":"Minden tizedik foglalkoztatott feketén dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","shortLead":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","id":"20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9642cd-af70-475f-b065-2ac9ae6db51d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:44","title":"Kevesebben élnek mélyszegénységben a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre a hóágyúzott sípálya. A környezetvédők szerint viszont a hóágyukból az éves csapadékmennyiség négyszázszorosa hullik majd a területre, mely erózióval fenyeget, és jelentős mennyiségű klór is kerül vele a talajba.","shortLead":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre...","id":"20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abefa6f-02f7-484c-9995-3c299cd5c944","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:04","title":"Botrányosan alakul a Normafára tervezett sípálya sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem biztos, hogy az Éjjeli Őrség el is éri a célt, amiért létrejött: a kormánypártok máris szervezkednek, meg szeretnék akadályozni a párttá alakulást, mert az szerintük a bevándorlási különadóról szóló új törvény kijátszása. ","shortLead":"De nem biztos, hogy az Éjjeli Őrség el is éri a célt, amiért létrejött: a kormánypártok máris szervezkednek, meg...","id":"20180924_Meg_a_heten_bejegyeztetik_a_Migration_Aid_uj_partjat_a_Fidesz_mar_dolgozik_az_ellenszeren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b7bd4f-046a-4013-9f04-06df3acde787","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Meg_a_heten_bejegyeztetik_a_Migration_Aid_uj_partjat_a_Fidesz_mar_dolgozik_az_ellenszeren","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:37","title":"Még a héten bejegyeztetik a Migration Aid új pártját, a Fidesz már dolgozik az \"ellenszeren\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárta a pénzügyminisztériumban rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság – tudta meg a G7.hu. A nyomozók egyben a rejtélyt is megoldották, de egy cseppet sem megnyugtató módon.","shortLead":"Lezárta a pénzügyminisztériumban rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított eljárást a Budapesti...","id":"20180926_A_nyomozok_sem_talaltak_a_kiperelt_taoiratokat_a_miniszteriumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc70f2b-79f1-40e8-bfe1-3e98576b7573","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_A_nyomozok_sem_talaltak_a_kiperelt_taoiratokat_a_miniszteriumban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:04","title":"A nyomozók sem találták a kiperelt tao-iratokat a minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de308d55-a24e-4742-ac29-169af4641080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonsága bőven több mint 25 kilométert képes megtenni elektromosan, így hazánkban jár neki a zöld rendszám és a megannyi kedvezmény.","shortLead":"A francia gyártó újdonsága bőven több mint 25 kilométert képes megtenni elektromosan, így hazánkban jár neki a zöld...","id":"20180926_zold_rendszamot_kaphat_a_citroen_divatterepjaroja_az_uj_hibrid_ds7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de308d55-a24e-4742-ac29-169af4641080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442324ce-ce4b-4e1e-a54b-e8b0d790c552","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_zold_rendszamot_kaphat_a_citroen_divatterepjaroja_az_uj_hibrid_ds7","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:21","title":"Zöld rendszámot kaphat a Citroen prémium divatterepjárója, az új hibrid DS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]