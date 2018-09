Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha önálló ágként tekintjük, akkor már van annyira népszerű, mint a kosárlabda vagy az amerikai foci. Pénzből és profitból sincs hiány benne.","shortLead":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha...","id":"20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd26b02-cebf-4a79-a610-8dbd5c0eb8bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:00","title":"Így kaphat értelmet a stadionépítés? Annyi pénz van az e-sportban, hogy lassan megszámolni is nehéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ec6139-3e8e-4e95-9fa3-26a0f6eda240","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Teljes szélességében lezárták az 51-es utat.\r

\r

","shortLead":"Teljes szélességében lezárták az 51-es utat.\r

\r

","id":"20180926_Halalos_baleset_tortent_Dunaharasztin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07ec6139-3e8e-4e95-9fa3-26a0f6eda240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34ad8f7-05e9-411e-a7ba-6f10ebe8a790","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180926_Halalos_baleset_tortent_Dunaharasztin","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:33","title":"Halálos baleset történt Dunaharasztin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergomba járhat majd, akinek fellebbezési ügye van a közigazgatási bíróságon – derült ki a Kormányinfón. A hatóságok készülnek a hajléktalanság betiltásának érvényt szerezni. Szóba került még a Századvég-ügy, illetve megszületett egy újabb kormányzati szállóige luxusrepülőzés ügyben: \"életszerűtlen ilyen morális elveket számon kérni a miniszterelnökön\".","shortLead":"Esztergomba járhat majd, akinek fellebbezési ügye van a közigazgatási bíróságon – derült ki a Kormányinfón. A hatóságok...","id":"20180927_Gulyas_miniszteri_felugyelet_ala_kerulnek_a_kozigazgatasi_birosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3d267b-c603-4b5e-9eb8-dccd6cbb33ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Gulyas_miniszteri_felugyelet_ala_kerulnek_a_kozigazgatasi_birosagok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:32","title":"Gulyás: Miniszteri felügyelet alá kerülnek a közigazgatási bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha egyszer elkészül, a János kórház ambulanciái költözhetnek a Kútvölgyi járóbeteg-szakrendelőjébe. Már ha nem vesznek újabb fordulatot a gyakran változó tervek.","shortLead":"Ha egyszer elkészül, a János kórház ambulanciái költözhetnek a Kútvölgyi járóbeteg-szakrendelőjébe. Már ha nem vesznek...","id":"20180927_Milliardok_usznak_el_amiert_felbehagytak_a_Kutvolgyi_uti_korhaz_felujitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa4dbb7-e063-48c3-a8a3-6dcfb5a201c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Milliardok_usznak_el_amiert_felbehagytak_a_Kutvolgyi_uti_korhaz_felujitasat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:27","title":"Milliárdok úsznak el, amiért félbehagyták a Kútvölgyi úti kórház felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7f4bbd-b1b9-46a0-bda6-cd86347b9d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tényleg nehéz eldönteni. ","shortLead":"Tényleg nehéz eldönteni. ","id":"20180925_Schmidt_Maria_vagy_az_onironia_mestere_vagy_nem_erti_a_viccet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f7f4bbd-b1b9-46a0-bda6-cd86347b9d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ef738b-3c25-481e-bd86-8272c5359669","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Schmidt_Maria_vagy_az_onironia_mestere_vagy_nem_erti_a_viccet","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:41","title":"Schmidt Mária vagy az önirónia mestere, vagy nem érti a viccet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárta a pénzügyminisztériumban rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság – tudta meg a G7.hu. A nyomozók egyben a rejtélyt is megoldották, de egy cseppet sem megnyugtató módon.","shortLead":"Lezárta a pénzügyminisztériumban rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított eljárást a Budapesti...","id":"20180926_A_nyomozok_sem_talaltak_a_kiperelt_taoiratokat_a_miniszteriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc70f2b-79f1-40e8-bfe1-3e98576b7573","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_A_nyomozok_sem_talaltak_a_kiperelt_taoiratokat_a_miniszteriumban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:04","title":"A nyomozók sem találták a kiperelt tao-iratokat a minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37593ab4-8e52-4c11-9da3-e6053ddec2ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasúti kocsikat gyártanak majd Egyiptomnak.","shortLead":"Vasúti kocsikat gyártanak majd Egyiptomnak.","id":"20180926_Pecset_kerult_az_evszazad_uzletere_amelyben_magyar_es_orosz_ceget_is_tamogat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37593ab4-8e52-4c11-9da3-e6053ddec2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3630726e-f125-4ab1-b3c7-8aeb313a4cbd","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Pecset_kerult_az_evszazad_uzletere_amelyben_magyar_es_orosz_ceget_is_tamogat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:37","title":"Pecsét került az évszázad üzletére, amelyben magyar és orosz céget is támogat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c8612e-839f-4313-b49e-6372452ee5ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180927_A_Csabai_Kolbaszfesztival_a_tiz_legjobb_europai_oszi_program_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c8612e-839f-4313-b49e-6372452ee5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d3f4ec-2333-46f7-81fc-ab582c64ec7b","keywords":null,"link":"/elet/20180927_A_Csabai_Kolbaszfesztival_a_tiz_legjobb_europai_oszi_program_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:23","title":"A Csabai Kolbászfesztivál a tíz legjobb európai őszi program között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]