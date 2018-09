Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d137b28-bad3-4247-a2c5-a90cdb90a25a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kaposvári rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításához.","shortLead":"A kaposvári rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításához.","id":"20180925_noi_holttestet_talaltak_a_deseda_tonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d137b28-bad3-4247-a2c5-a90cdb90a25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7d6343-cf33-4b77-8e3f-42819cf516d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_noi_holttestet_talaltak_a_deseda_tonal","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:59","title":"Női holttestet találtak a Deseda tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caeaa17e-0a57-4940-8ec1-88c7b165e472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre érkezhet a Fujifilm új, középformátumú fotógépe, de már idén el lehet kezdeni spórolni rá, az ára ugyanis csillagászati.","shortLead":"Jövőre érkezhet a Fujifilm új, középformátumú fotógépe, de már idén el lehet kezdeni spórolni rá, az ára ugyanis...","id":"20180926_fuji_fujifilm_gfx_100_fenykezepogep_photokina_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caeaa17e-0a57-4940-8ec1-88c7b165e472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb89292-64b8-48b5-8418-bf46a6700919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_fuji_fujifilm_gfx_100_fenykezepogep_photokina_2018","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:03","title":"100 megapixeles fényképezőgépet dob piacra a Fujifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70c54b1-e27f-4065-b5bd-e329c73eb10f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elé kerül a thai Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás. Ha ki tudják olvasni a törvényjavaslatban szereplő intézményt, meglátjuk, ez fontosabb-e a parlamenti képviselőknek, mint a CEU helyzetének rendezése.","shortLead":"Az Országgyűlés elé kerül a thai Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás...","id":"20180926_Thai_buddhistakkal_mutat_fityiszt_az_Orban_CEUnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e70c54b1-e27f-4065-b5bd-e329c73eb10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0c85c1-4dca-4000-bcae-da3390f287fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Thai_buddhistakkal_mutat_fityiszt_az_Orban_CEUnak","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:26","title":"Thai buddhista egyetemmel mutat fityiszt a CEU-nak az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9b81c1-16b5-4ec3-a28e-e205b02ea4c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180926_Ingyen_osztjak_a_gyumolcsot_jofejsegbol_lesz_belole_magyar_modi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f9b81c1-16b5-4ec3-a28e-e205b02ea4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09167452-0360-4e9e-af97-6a339a117d39","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Ingyen_osztjak_a_gyumolcsot_jofejsegbol_lesz_belole_magyar_modi","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:57","title":"Ingyen kap gyümölcsöt, aki arra jár – lesz belőle magyar módi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7b8aa3-4067-460c-bdcb-dfc8a5ee6dca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan új parkolási rendet léptet életbe az Arena Mall.","shortLead":"Hamarosan új parkolási rendet léptet életbe az Arena Mall.","id":"20180925_ingyen_parkolas_csak_harom_oran_at_arena_mall","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b7b8aa3-4067-460c-bdcb-dfc8a5ee6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c5f8eb-8c8e-48a0-b089-f9bc6c5011e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_ingyen_parkolas_csak_harom_oran_at_arena_mall","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:49","title":"Annyi a végtelen ingyenparkolásnak ebben a budapesti plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"Illényi Balázs","category":"hetilap","description":"Áldásnak is, átoknak is tartják a tudósok a klimatizálást, amely társadalom-, kultúra- és történelemformáló erőből mára éghajlat-befolyásoló tényezővé vált.","shortLead":"Áldásnak is, átoknak is tartják a tudósok a klimatizálást, amely társadalom-, kultúra- és történelemformáló erőből mára...","id":"201839__legkondiparadoxon__klimagyilkos_klimak__idocsinalo__jol_behutott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1569e9-95eb-4ed4-86d2-3a42d4968ea6","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.39/201839__legkondiparadoxon__klimagyilkos_klimak__idocsinalo__jol_behutott","timestamp":"2018. szeptember. 26. 00:00","title":"Jól behűtött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e896bb62-4fbd-4561-bee2-3b7f725ff86d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind az utazások száma, mind a turisták által elköltött pénz mértéke emelkedett világszinten az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"Mind az utazások száma, mind a turisták által elköltött pénz mértéke emelkedett világszinten az egy évvel korábbihoz...","id":"20180927_Dollarmilliardokat_hagytak_tavaly_Magyarorszagon_a_turistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e896bb62-4fbd-4561-bee2-3b7f725ff86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2ace56-74ed-4bf3-8300-690fc481b73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Dollarmilliardokat_hagytak_tavaly_Magyarorszagon_a_turistak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:38","title":"Dollármilliárdokat hagytak tavaly Magyarországon a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c245c-6ded-4105-af0f-edfa8ea5286e","c_author":"Tóth Richárd","category":"hetilap","description":"Míg korábban várakozásokkal tekintett az ellenzék az időközi polgármester-választásokra, most inkább menekülne. A hétvégén a XV. kerületben kellene megvédenie a mundér becsületét.","shortLead":"Míg korábban várakozásokkal tekintett az ellenzék az időközi polgármester-választásokra, most inkább menekülne...","id":"201839__idokozi_valasztas__xv_kerulet__ellenzeki_fiaskok__futnak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991c245c-6ded-4105-af0f-edfa8ea5286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c9e255-cc8f-4139-9507-90b306f0c319","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.39/201839__idokozi_valasztas__xv_kerulet__ellenzeki_fiaskok__futnak_meg","timestamp":"2018. szeptember. 26. 00:00","title":"Futnak még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]