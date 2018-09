Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlnyomóan derült, napos idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Túlnyomóan derült, napos idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180927_kellemes_oszi_nap_lesz_a_mai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c90e33-7593-48bf-b11d-74d858ffadba","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_kellemes_oszi_nap_lesz_a_mai","timestamp":"2018. szeptember. 27. 05:11","title":"Kellemes őszi nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a630e5c3-8da3-4f85-b015-260d75a2cd88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha többé nem akar hajóra szállni.","shortLead":"Soha többé nem akar hajóra szállni.","id":"20180926_Egy_rutinos_tulelo_vallomasa_mar_harmadjara_sodrodott_az_oceanra_az_indonez_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a630e5c3-8da3-4f85-b015-260d75a2cd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efdda13-13d5-494e-b27e-24c025d9e407","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Egy_rutinos_tulelo_vallomasa_mar_harmadjara_sodrodott_az_oceanra_az_indonez_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:28","title":"Egy rutinos túlélő vallomása: már harmadjára sodródott az óceánra az indonéz fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e58b6d-4ba8-499d-a60d-8b4d74d211d1","c_author":"Murányi Gábor","category":"itthon","description":"Korántsem először feszülnek egymásnak a mindenkori „századvégesek”. Az 1985 tavaszán időszaki „szakkollégiumi kiadványként” indított folyóiratnak Stumpf István (jelenlegi alkotmánybíró) volt a felelős kiadója. Az első két felelős szerkesztő: Gyurgyák János (az Osiris Kiadó vezetője), valamint Varga Tamás (a Fidesz egykori gazdasági tanácsadója). Az impresszumban szerkesztőként Orbán Viktor és Kövér László neve is szerepelt. Az egykor friss szemléletű, a kádári tabutémákkal visszatérően foglalkozó folyóirat hőskora még a rendszerváltás előtt zárult le: az utak elágaztak, az alapítók a tudomány, a nagypolitika, illetve a nagy biznisz felé fordultak. Az első szakítás és osztozkodás azonban ugyanúgy nem volt látványos, ahogy a fél évtizeddel későbbi újabb szétválás is csak kisebb hullámokat vert – legalábbis a nyilvánosságban. Ennek a „végleges” – ám a nyilvánosság előtt palástolni szándékozott – „csendes” szétszéledésnek tényét konstatálta 1994 szeptemberében a HVG, amikor felidézte a Századvég históriáját.

","shortLead":"Korántsem először feszülnek egymásnak a mindenkori „századvégesek”. Az 1985 tavaszán időszaki „szakkollégiumi...","id":"20180925_Es_akkor_Orban_azt_mondta_Stumpf_Istvan_reformkommunista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e58b6d-4ba8-499d-a60d-8b4d74d211d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e1ead9-caf5-4872-b99b-0fb0e9d0682e","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Es_akkor_Orban_azt_mondta_Stumpf_Istvan_reformkommunista","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:50","title":"És akkor Orbán azt mondta: Stumpf István reformkommunista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem árulják el a pontos összeget, csak becsülni lehet, hogy havi 130 ezer forint környékén járhat az átlagnyugdíj.","shortLead":"Nem árulják el a pontos összeget, csak becsülni lehet, hogy havi 130 ezer forint környékén járhat az átlagnyugdíj.","id":"20180926_Titkoljak_hogy_mennyi_az_atlagnyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dc1a71-cb50-467f-86c4-def22660d461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Titkoljak_hogy_mennyi_az_atlagnyugdij","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:50","title":"Titkolják, hogy mennyi az átlagnyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f488a5-5a6d-482d-a385-c93badd434f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádat emelt három magyar és egy vietnami kábítószer-kereskedővel szemben.","shortLead":"Az ügyészség vádat emelt három magyar és egy vietnami kábítószer-kereskedővel szemben.","id":"20180926_Tobb_kilos_csomagokban_adtakvettek_a_drogot_akar_20_ev_bortont_is_kaphatnak_a_dilerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f488a5-5a6d-482d-a385-c93badd434f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d160d8-ebe6-4898-a782-d9afd783ceaf","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Tobb_kilos_csomagokban_adtakvettek_a_drogot_akar_20_ev_bortont_is_kaphatnak_a_dilerek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:16","title":"Többkilós csomagokban adták-vették a drogot, akár 20 év börtönt is kaphatnak a dílerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e348e370-4119-4920-8646-6b3d10e50b77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jutott kastélyfelújításra és állami termőföldre is.","shortLead":"Jutott kastélyfelújításra és állami termőföldre is.","id":"20180926_Ket_bank_csaknem_10_milliard_forint_hitelt_adott_Tiborcz_Istvan_projektjeire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e348e370-4119-4920-8646-6b3d10e50b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41b0ed0-fb23-4cf8-9528-e402a2d13b99","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Ket_bank_csaknem_10_milliard_forint_hitelt_adott_Tiborcz_Istvan_projektjeire","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:15","title":"Két bank csaknem 10 milliárd forint hitelt adott Tiborcz István projektjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott gyerekek címet kapta. ","shortLead":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott...","id":"20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1674e36a-fb99-47dc-8f72-89bb36f873da","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:52","title":"\"Halott gyerekek\": az iskolai lövöldözéseket parodizálja ki a South Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429a870a-52cc-4444-b0e4-2a682f3b915a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom elindulása nem rengette meg a Jobbikot, ahogy az LMP-nek sem ártottak az elmúlt hetek botrányai. ","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom elindulása nem rengette meg a Jobbikot, ahogy az LMP-nek sem ártottak az elmúlt hetek botrányai. ","id":"20180926_zavecz_kutatas_szeptember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=429a870a-52cc-4444-b0e4-2a682f3b915a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5addeaee-2127-4873-8608-0e169e79f46f","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_zavecz_kutatas_szeptember","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:30","title":"Egy százalékon rajtolt Toroczkai új pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]