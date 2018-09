Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e318647b-af09-4b39-87cd-c951be93e63f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Clara 20 éves, Londonban él, egy meg nem nevezett európai ország állampolgára, manöken. Számtalan nagy nemzetközi divatcég bemutatóin vonult már fel és pózolt a Vogue magazinnak is. A kívülállók azt hinnék, kellemes, kényelmes munkája van és jól is keres. De a valóság egészen más.","shortLead":"Clara 20 éves, Londonban él, egy meg nem nevezett európai ország állampolgára, manöken. Számtalan nagy nemzetközi...","id":"20180928_Manokenek_a_szakma_poklarol_100bol_kettonek_bejon_98_rafizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e318647b-af09-4b39-87cd-c951be93e63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e599062-9020-46ad-9739-359ea7887b3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Manokenek_a_szakma_poklarol_100bol_kettonek_bejon_98_rafizet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:59","title":"Manökenek a szakma pokláról: 100-ból kettőnek bejön, 98 ráfizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A macedón Vardar Szkopje 27-25-re nyert a magyar sztárcsapat ellen.","shortLead":"A macedón Vardar Szkopje 27-25-re nyert a magyar sztárcsapat ellen.","id":"20180929_Idehaza_kapott_ki_a_Meszarosgalaxisba_bevitt_Veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02e73e-976e-4627-b7d8-98c3cd464bc2","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Idehaza_kapott_ki_a_Meszarosgalaxisba_bevitt_Veszprem","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:33","title":"Idehaza kapott ki a Mészáros-galaxisba bevitt Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok napsütés és 20 foknál melegebb idő várható. Szombaton viszont hidegfront érkezik.","shortLead":"Sok napsütés és 20 foknál melegebb idő várható. Szombaton viszont hidegfront érkezik.","id":"20180928_Ha_az_osz_minden_napja_ilyen_lenne_mint_a_mai_nem_csak_mi_lennenk_boldogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049c61f5-6e7f-4b2a-81b5-91c9f870448b","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Ha_az_osz_minden_napja_ilyen_lenne_mint_a_mai_nem_csak_mi_lennenk_boldogok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:15","title":"Ha az ősz minden napja ilyen lenne, mint a mai, nem csak mi lennénk boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalos fotózáson még 2rule-ban voltak a Haladás focistái, aztán átvették a mezt.","shortLead":"A hivatalos fotózáson még 2rule-ban voltak a Haladás focistái, aztán átvették a mezt.","id":"20180929_Hiaba_valtottak_Szombathelyen_2rulera_edzesen_csak_rafanyalodnak_az_Adidasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55192e-3532-4dba-be24-1e24248f1824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Hiaba_valtottak_Szombathelyen_2rulera_edzesen_csak_rafanyalodnak_az_Adidasra","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:27","title":"Hiába váltottak Szombathelyen 2rule-ra, edzésen csak ráfanyalodnak az Adidasra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen meghalt. A házastársak az utóbbi időben folyamatosan veszekedtek.","shortLead":"A férfi a helyszínen meghalt. A házastársak az utóbbi időben folyamatosan veszekedtek.","id":"20180928_Vadat_emeltek_a_budapesti_no_ellen_aki_veszekedes_kozben_konyhakessel_leszurta_a_ferjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60435ca2-9377-4498-9c77-ba6d85cd77d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Vadat_emeltek_a_budapesti_no_ellen_aki_veszekedes_kozben_konyhakessel_leszurta_a_ferjet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:55","title":"Vádat emeltek a budapesti nő ellen, aki veszekedés közben konyhakéssel leszúrta a férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a223e393-9306-4dff-9918-c9c8e32c9285","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német hatóságok elutasították az ügyében Lengyelországban hozott ítélet végrehajtását, így a férfi ügyvédje szerint nem biztosították védencének a német alkotmányban és az 1953-as európai emberi jogi egyezményben is rögzített emberi jogokat.","shortLead":"A német hatóságok elutasították az ügyében Lengyelországban hozott ítélet végrehajtását, így a férfi ügyvédje szerint...","id":"20180927_A_nemet_szovetsegi_alkotmanybirosaghoz_fordult_panasszal_egy_volt_auschwitzi_fogoly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a223e393-9306-4dff-9918-c9c8e32c9285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1183eb08-71a0-4838-8bbf-d74ad12d1ee0","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_A_nemet_szovetsegi_alkotmanybirosaghoz_fordult_panasszal_egy_volt_auschwitzi_fogoly","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:14","title":"A német szövetségi alkotmánybírósághoz fordult panasszal egy volt auschwitzi fogoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","shortLead":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","id":"20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bd53e3-e52c-4612-bd7d-104dce48e7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:35","title":"Trump elrendelte az FBI-vizsgálatot a szexuális zaklatással megvádolt főbíró-jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csökkenő népszerűség, szaporodó tüntetések, (ál)ellenzéki győzelmek a választásokon és egy leleplezett hazugság – az utóbbi hónapokban mintha nem állna jól Vlagyimir Putyin orosz államfő szénája. Hasonló helyzet utoljára 2014 elején alakult ki, akkor az Ukrajnához tartozó Krím annektálásával és a kelet-ukrajnai szakadárok megsegítésével sikerült újra az égbe lőni a politikus belföldi támogatottságát. Dublőrje, Dmitrij Medvegyev miniszterelnök, aki 2008–2012 között volt államfő, akkor került népszerűsége csúcsára, amikor az orosz hadsereg 2008 augusztusában kivívta a Grúziához tartozó Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét.","shortLead":"Csökkenő népszerűség, szaporodó tüntetések, (ál)ellenzéki győzelmek a választásokon és egy leleplezett hazugság –...","id":"20180928_vlagyimir_putyin_oroszorszag_nyugdijkorhatar_valasztasok_tuntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd016b-648e-40ee-a0aa-93c2411db5be","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_vlagyimir_putyin_oroszorszag_nyugdijkorhatar_valasztasok_tuntetesek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:10","title":"Vlagyimir Putyin a pofonok völgyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]