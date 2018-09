Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC szerint egy Távol-Keleten élő nő megerősítette, valóban Anatolij Csepigának hívják azt a Ruszlan Bosirov névre szóló útlevéllel utazó férfit, akit a brit hatóságok azzal vádolnak, egy társával ő akarta megölni márciusban Salisburyben Szergej Szkripal britekhez átállt orosz ügynököt.","shortLead":"A BBC szerint egy Távol-Keleten élő nő megerősítette, valóban Anatolij Csepigának hívják azt a Ruszlan Bosirov névre...","id":"20180930_Bezarul_a_kor__egy_orosz_no_is_azonositotta_a_Szkripalmergezessel_vadolt_ugynokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651f12df-205b-4a2d-a698-953240dd1014","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Bezarul_a_kor__egy_orosz_no_is_azonositotta_a_Szkripalmergezessel_vadolt_ugynokot","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:56","title":"Bezárul a kör? – egy orosz nő is azonosította a Szkripal-mérgezéssel vádolt ügynököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött megállapodásnak. Ha a szavazók nagyobb része igennel voksol, és a parlament is rábólint az ezzel járó alkotmánymódosításra, akkor folytatódhat az ország európai uniós és NATO-integrációja is.","shortLead":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött...","id":"20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b42710-1620-4ca2-877f-a2cd1c249178","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:05","title":"Megkezdődött a népszavazás Macedóniában, nemsokára kiderül, megváltozik-e az ország neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c21caf7-bdcd-47f9-a84e-b43c7b43dbfe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Solar Walk című alkotása elnyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fődíját.","shortLead":"Solar Walk című alkotása elnyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fődíját.","id":"20180930_Bucsi_Reka_Solar_Walk_Oscar_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c21caf7-bdcd-47f9-a84e-b43c7b43dbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc8e2e4-5bd1-479a-8625-0ae0bcf8761e","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Bucsi_Reka_Solar_Walk_Oscar_2019","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:47","title":"Újabb díjat nyert Bucsi Réka filmje, ezzel Oscar-esélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6429b1-7465-4941-ad70-f0de0f3477f8","c_author":" Csunderlik Péter","category":"kultura","description":"1918. szeptember 30-án hunyt el a sokat betegeskedő Szabó Ervin (1877-1918), a merényletszervezéstől sem visszariadó könyvtáros, a Fővárosi Könyvtár igazgatója és mai névadója. Ravatalánál Jászi Oszkár búcsúzott tőle, és fogadkozott a baloldali radikálisok nevében, hogy folytatják a küzdelmet, amely egyik legszenvedélyesebb harcosát vesztette el Szabó Ervinnel: „Ez az ország tovább ragadozó ritterek országa nem marad. Ez az ország tovább kegyetlen pénzváltók országa nem marad. Ez az ország tovább ateista papok országa nem marad.” Persze tévedett.","shortLead":"1918. szeptember 30-án hunyt el a sokat betegeskedő Szabó Ervin (1877-1918), a merényletszervezéstől sem visszariadó...","id":"20180930_Aki_nem_disznek_hanem_fegyvernek_gondolta_a_konyvet__Szaz_eve_halt_meg_Szabo_Ervin_a_radikalis_konyvtaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db6429b1-7465-4941-ad70-f0de0f3477f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fade9c4b-ebd7-46ae-acb1-4d11553703b8","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Aki_nem_disznek_hanem_fegyvernek_gondolta_a_konyvet__Szaz_eve_halt_meg_Szabo_Ervin_a_radikalis_konyvtaros","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:45","title":"Aki nem dísznek, hanem fegyvernek gondolta a könyvet – Száz éve halt meg Szabó Ervin, a radikális könyvtáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő hét végén tartanak népszavazást Romániában arról, kössék-e ki az alkotmányban, hogy a család alapja a férfi és a nő házassága. De valójában milyen a romániai család?","shortLead":"Jövő hét végén tartanak népszavazást Romániában arról, kössék-e ki az alkotmányban, hogy a család alapja a férfi és...","id":"20180929_On_szerint_Romaniaban_milyen_a_csaladi_elet__teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fc9d03-44fd-4edd-aea9-f966facf19d2","keywords":null,"link":"/elet/20180929_On_szerint_Romaniaban_milyen_a_csaladi_elet__teszt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:45","title":"Ön szerint Romániában milyen a családi élet? - teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51160cd-ce26-4bb9-bb16-832d2165082c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kigyulladt egy gépkocsi szombat este a Csongrád megyei Mártély Fő utcájában. ","shortLead":"Kigyulladt egy gépkocsi szombat este a Csongrád megyei Mártély Fő utcájában. ","id":"20180930_kigyulladt_gepkocsi_martelyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b51160cd-ce26-4bb9-bb16-832d2165082c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badd164c-e602-4e93-8547-96250ebfe6dc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180930_kigyulladt_gepkocsi_martelyon","timestamp":"2018. szeptember. 30. 02:00","title":"Kigyulladt egy gépkocsi Mártélyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen mélyen kell belenyúlni a pénztárcájába annak, aki megvenné valamelyik 2018-as iPhone-okat. Ezek után egyáltalán nem mindegy, hogyan reagálnak a Magyarországon pénteken debütált készülékek, ha leejtik őket.

","shortLead":"Igen mélyen kell belenyúlni a pénztárcájába annak, aki megvenné valamelyik 2018-as iPhone-okat. Ezek után egyáltalán...","id":"20180929_iphone_x_iphone_xs_max_osszehasonlito_ejtestesztek_toresteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc090e58-48b3-4b63-aa3e-2cd2595f6de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_iphone_x_iphone_xs_max_osszehasonlito_ejtestesztek_toresteszt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:03","title":"Mi történik, ha leejtünk egy új iPhone-t? Ennyi pénzért hogyan bírja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","shortLead":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

