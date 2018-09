Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff57067-0529-4abd-8b10-6c832f3dbc4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Francesco Russo megelégelte, hogy vannak női meg férfi cipők. Ezentúl 35-től egészen 45-ös lábméretig gyárt magas sarkú lábbeliket. ","shortLead":"Francesco Russo megelégelte, hogy vannak női meg férfi cipők. Ezentúl 35-től egészen 45-ös lábméretig gyárt magas sarkú...","id":"20180928_Mostantol_ferfiaknak_is_keszit_magas_sarkut_a_hires_cipotervezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff57067-0529-4abd-8b10-6c832f3dbc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4629a-8617-423e-80b7-9db755e2d858","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Mostantol_ferfiaknak_is_keszit_magas_sarkut_a_hires_cipotervezo","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:30","title":"Mostantól férfiaknak is készít magas sarkút a híres cipőtervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az arkansasi turisztikai hivatal szerint ez az idei legnagyobb gyémánt, amit a Crater of Diamonds State Parkban találnak.","shortLead":"Az arkansasi turisztikai hivatal szerint ez az idei legnagyobb gyémánt, amit a Crater of Diamonds State Parkban...","id":"20180928_Uvegdarabnak_hitte_de_kiderult_hogy_harom_karatos_gyemantot_talalt_az_amerikai_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad3fc49-dc17-49c1-97fc-3180076c0ffa","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Uvegdarabnak_hitte_de_kiderult_hogy_harom_karatos_gyemantot_talalt_az_amerikai_no","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:52","title":"Üvegdarabnak hitte, de kiderült, hogy háromkarátos gyémántot talált az amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc57b4c-a538-4ff2-ba0f-2f062dd53193","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Külső hardver, így számítógép csatlakoztatására sincs szükség, hogy használni lehessen a Facebook tulajdonában álló Oculus új VR-szemüvegét. A Quest az ígéretek szerint teljes szabadságot ad viselőjének, hogy semmi, de legfőképp kábelek ne akadályozzák a virtuális térben való kalandozást.","shortLead":"Külső hardver, így számítógép csatlakoztatására sincs szükség, hogy használni lehessen a Facebook tulajdonában álló...","id":"20180928_virtualis_valosag_facebook_oculus_quest_allinone_vr_szemuveg_szamitogep_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc57b4c-a538-4ff2-ba0f-2f062dd53193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921ce238-86e9-45bb-a2d8-79b17fd59376","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_virtualis_valosag_facebook_oculus_quest_allinone_vr_szemuveg_szamitogep_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:28","title":"Szintet lépett a Facebook csodaszemüvege, itt a számítógépet sem igénylő Oculus Quest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8704e8e9-f135-4665-b25b-4e3a4377ba42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű személyautókkal minden korábbinál egyszerűbb lesz a rossz hírű környékek elkerülése. ","shortLead":"A nagy értékű személyautókkal minden korábbinál egyszerűbb lesz a rossz hírű környékek elkerülése. ","id":"20180928_fo_a_biztonsag_a_mercedesek_navigacioja_bunugyi_terkepeket_is_hasznalni_fog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8704e8e9-f135-4665-b25b-4e3a4377ba42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29dd7e0-0d4c-4f4a-aecb-8ca646254fd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_fo_a_biztonsag_a_mercedesek_navigacioja_bunugyi_terkepeket_is_hasznalni_fog","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:21","title":"Fő a biztonság: a Mercedesek navigációja bűnügyi térképeket is használni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac851d6c-91dd-406a-b03b-14cd1a31aca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó sofőrje túl későn vette észre a kocsisort, szinte fékezés nélkül rohant bele a sor végén álló autóba. A vétlen sofőr meghalt.","shortLead":"A teherautó sofőrje túl későn vette észre a kocsisort, szinte fékezés nélkül rohant bele a sor végén álló autóba...","id":"20180928_Itt_egy_ujabb_video_arrol_miert_nagyon_veszelyes_vezetes_kozben_a_telefonunkkal_foglalkozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac851d6c-91dd-406a-b03b-14cd1a31aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20178cec-e179-4c98-aa1b-97329c4a6370","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Itt_egy_ujabb_video_arrol_miert_nagyon_veszelyes_vezetes_kozben_a_telefonunkkal_foglalkozni","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:19","title":"Itt egy újabb videó arról, miért veszélyes vezetés közben a telefonunkkal foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkavaró képek. ","shortLead":"Felkavaró képek. ","id":"20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff6777-ba61-4be7-bafc-13ed2dbf342f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:35","title":"Drámai videón örökítették meg a pillanatot, amikor a cunami lecsapott Indonéziára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f31595e-b72e-47c8-ba04-e9c627190770","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóban négyen utaztak, egy felnőtt és két gyerek ki tudott szállni belőle, egy embert a tűzoltók emeltek ki.","shortLead":"Az autóban négyen utaztak, egy felnőtt és két gyerek ki tudott szállni belőle, egy embert a tűzoltók emeltek ki.","id":"20180928_Dramai_kepek_jottek_a_rakoscsabai_vasuti_atjaronal_tortent_balesetrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f31595e-b72e-47c8-ba04-e9c627190770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55735c0b-c173-4af6-988e-5e5f1c5c46af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Dramai_kepek_jottek_a_rakoscsabai_vasuti_atjaronal_tortent_balesetrol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:19","title":"Drámai képek jöttek a rákoscsabai vasúti átjárónál történt balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb064acd-882c-4faf-8ef4-d465198f677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Baleset történt a 4-es főút és a monori Kistói út találkozásánál lévő körforgalomban.","shortLead":"Baleset történt a 4-es főút és a monori Kistói út találkozásánál lévő körforgalomban.","id":"20180929_baleset_4es_fout_monor_korforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb064acd-882c-4faf-8ef4-d465198f677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79811875-4694-4dd3-bef0-096e6555aa04","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180929_baleset_4es_fout_monor_korforgalom","timestamp":"2018. szeptember. 29. 23:55","title":"Felborult egy autó a 4-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]