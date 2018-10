Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d860f6f-b545-41bb-ac0e-bbe168a9db41","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyitható tetejű és kupé változatban is kipróbáltuk az Audi legkeményebb sportkocsiját. Azt az autót, amelynek még akkor is 5 hengere működik, ha a környezettudatosság jegyében minden második éppen pihen.","shortLead":"Nyitható tetejű és kupé változatban is kipróbáltuk az Audi legkeményebb sportkocsiját. Azt az autót, amelynek még akkor...","id":"20180930_majdnem_lamborghini_audi_r8asokat_fogtunk_vallatora_v10_szivomotor_nemet_sportkocsi_huracan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d860f6f-b545-41bb-ac0e-bbe168a9db41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d3b4e7-d765-4312-a6f8-f567bf6cdcec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_majdnem_lamborghini_audi_r8asokat_fogtunk_vallatora_v10_szivomotor_nemet_sportkocsi_huracan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:00","title":"Majdnem Lamborghini: Audi R8-asokat fogtunk vallatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiírták a pályázatot a déli összekötő vasúti híd háromvágányúra bővítésére, ha ez megvalósul, több elővárosi vasút mehet át Budáról Pestre, illetve az egész országot átszelő vonatok is indulhatnak.","shortLead":"Kiírták a pályázatot a déli összekötő vasúti híd háromvágányúra bővítésére, ha ez megvalósul, több elővárosi vasút...","id":"20181001_Meg_egy_lepessel_kozelebb_a_megvalosulashoz_az_egyik_legfontosabb_budapesti_vasuti_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c9b413-eb8a-42ae-ad45-aa6bdc4ae3b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Meg_egy_lepessel_kozelebb_a_megvalosulashoz_az_egyik_legfontosabb_budapesti_vasuti_fejlesztes","timestamp":"2018. október. 01. 17:03","title":"Közelebb a megvalósuláshoz az egyik legfontosabb budapesti vasúti fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint eldőlt: Tarlós István marad Orbán Viktor embere Budapesten. A heti belpolitikai elemzésünkben azt próbáltuk átgondolni, melyek lehetnek a főpolgármesternek azon képességei, amelyek miatt a kormányfő ragaszkodik személyéhez. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint eldőlt: Tarlós István marad Orbán Viktor embere Budapesten. A heti belpolitikai elemzésünkben azt...","id":"20180930_Tarlos_Istvannal_alkalmasabb_nimandot_Orban_Viktor_nem_talal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8757156f-8d88-4a95-a703-4bdb2347c008","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Tarlos_Istvannal_alkalmasabb_nimandot_Orban_Viktor_nem_talal","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:30","title":"Tarlós Istvánnál veszélytelenebb embert Orbán Viktor nem talál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d751223-ddae-4044-bc72-7ec9addf081e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden olyan külsős szolgáltatást érint a Facebook múlt pénteken nyilvánosságra hozott hibája, melybe be lehetett lépni a Facebook segítségével. A legnagyobb hal az Instagram, de sok (tíz)ezernyi más weboldal és telefonos alkalmazás, játék is érintett.","shortLead":"Minden olyan külsős szolgáltatást érint a Facebook múlt pénteken nyilvánosságra hozott hibája, melybe be lehetett lépni...","id":"20181001_facebook_feltores_2018_instagram_hozzaferes_facebookos_belepes_login","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d751223-ddae-4044-bc72-7ec9addf081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79ccf0-0cb3-4caf-8dc5-0f9a35270d60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_facebook_feltores_2018_instagram_hozzaferes_facebookos_belepes_login","timestamp":"2018. október. 01. 07:02","title":"Rossz hír: nem csak a Facebookhoz törtek be, az Instagram és sok más szolgáltatás is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csodálatra való hajlam az emberi psziché fontos tulajdonsága; figyelmen kívül hagyása vagy megbélyegzése sem fogja eltüntetni - mutat rá Alain de Botton író-filozófus A hírek című könyvében.","shortLead":"A csodálatra való hajlam az emberi psziché fontos tulajdonsága; figyelmen kívül hagyása vagy megbélyegzése sem fogja...","id":"20180930_Lehete_barmi_hasznunk_abbol_ha_hiressegeket_istenitunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ef3849-a3be-48cf-a15a-dc71a86fe6f8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180930_Lehete_barmi_hasznunk_abbol_ha_hiressegeket_istenitunk","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:15","title":"Lehet-e bármi hasznunk abból, ha hírességeket istenítünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15105009-f5b8-45c1-95c4-7f96b8246bff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német tulajdonú diszkontlánc az általános iskolás gyerekek egészségtelen nassolási szokásai ellen küzdene.","shortLead":"A német tulajdonú diszkontlánc az általános iskolás gyerekek egészségtelen nassolási szokásai ellen küzdene.","id":"20181002_1_milliot_ad_a_Lidl_annak_sulinak_amelyik_elorukkol_valami_egeszseges_nassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15105009-f5b8-45c1-95c4-7f96b8246bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf5c34f-fe2e-4cf2-9b9a-aa421ff745a7","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_1_milliot_ad_a_Lidl_annak_sulinak_amelyik_elorukkol_valami_egeszseges_nassal","timestamp":"2018. október. 02. 09:57","title":"1 milliót ad a Lidl annak a sulinak, amelyik előrukkol valami egészséges nassal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10ff4e-a86d-4f55-b1f0-025c960df3b0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne akarjunk megszabadulni a szorongásainktól, inkább tanuljunk meg használni őket, mert ez az egészséges „működésmód” – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendégei. Faludi Viktória és Szondy Máté pszichológusok egyebek mellett arról beszélgettek, mi tesz minket igazán boldoggá, és hogyan tudjuk eldönteni, mire vágyunk valójában.","shortLead":"Ne akarjunk megszabadulni a szorongásainktól, inkább tanuljunk meg használni őket, mert ez az egészséges „működésmód” –...","id":"20180930_Ennyi_minden_akadalyozza_hogy_megismerjuk_a_sajat_vagyainkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c10ff4e-a86d-4f55-b1f0-025c960df3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c316d0-6688-4b13-a798-921148184935","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180930_Ennyi_minden_akadalyozza_hogy_megismerjuk_a_sajat_vagyainkat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:15","title":"Ennyi minden akadályozza, hogy megismerjük a saját vágyainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mérföldkőhöz érkezett hétvégén az iOS operációs rendszer legújabb, 12-es verziója, már a készülékek harmadán cserélték erre a szoftvert. Az androidos állás sokkal ósdibb képet fest.","shortLead":"Mérföldkőhöz érkezett hétvégén az iOS operációs rendszer legújabb, 12-es verziója, már a készülékek harmadán cserélték...","id":"20181001_ios_12_android_frissites_piaci_reszesedes_apple_google_toredezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89e8e3-2000-45c7-9b74-e16dd17b1400","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_ios_12_android_frissites_piaci_reszesedes_apple_google_toredezettseg","timestamp":"2018. október. 01. 12:23","title":"Az iPhone-osok szárnyalnak, az androidosok bosszankodva nézhetnek utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]