Nem szeretné a kormány, ha megváltozna az uniós befizetések rendszere – erről Varga Mihály beszélt a Tatra Summit konferencián. A Csorba-tónál a visegrádi országok és a francia, osztrák és német kormányok pénzügyminisztereinek részvételével lezajlott találkozón a magyar politikus úgy érvelt, hogy a mostani „méltányos, egyszerű és átlátható” rendszert kellene fenntartani 2021 után is.

Ez azt jelenti, hogy a magyar kormány elutasítja azokat a javaslatokat, amelyek a mostani, a nemzeti jövedelemhez képest kalkulált befizetéshez képest nagyobb szerepet adnának az uniós finanszírozásban az úgynevezett saját forrásoknak. Ilyen például a vámbevétel, amelynek jelenleg a 80 százalékát vonja el az EU, a tervek szerint azonban ezt 90 százalékra emelnék. Varga szerint az országban maradó 10 százalék arra sem lenne elég, hogy a rendszer fenntartását biztosítsa.

A fő gond azonban nem is ezzel van, hanem egy ilyen forrással, a digitális cégek megadóztatásával. A bizottsági javaslat alapján a digitális cégek jövedelmét nem az egyes országok szintjén, hanem EU-szinten adóztatnák, a bevétel pedig az uniós kasszába áramolna. Ez ugyan a gyakorlatban semmilyen terhet nem jelentene az országoknak, hiszen ezek a cégek, például a Facebook vagy a Google minimális adót fizetnek (hirdetési bevételeik után pedig semennyit). Varga Mihály azonban attól tart, ez egyenes út lesz a társasági adó harmonizációja felé – ezt pedig a kormány már csak azért sem szeretné, mivel nálunk messze a legalacsonyabb, 9 százalékos ez az adó. Ilyen javaslat egyébként nincs napirenden, Brüsszel a társasági adó kiszámításának alapját szeretné harmonizálni, de mivel az adózási kérdések jelenleg egyhangúságot követelnek, erre gyakorlatilag semmi esély sincs.

„A digitális vállalatok igazságos adóztatásának kérdése kizárólag uniós szinten nem rendezhető, hanem a legfőbb kereskedelmi partnerekkel való globális együttműködésben valósítható meg” – hívta fel a figyelmet Varga Mihály. Két évvel ezelőtt egyébként a magyar parlament fogadott el egy olyan törvénymódosítást, amely magyar szinten kötelezte a reklámadó megfizetésére ezeket a cégeket. Teljesen sikertelenül.

A vámbevételek elvonásának növelése vagy a digitális adó azt a célt szolgálná a tervek szerint, hogy segítsen pótolni a Brexit miatt az EU költségvetésében keletkező lyukat. Vagyis hozzájárulhat ahhoz is, hogy Magyarország, amely most még négyszer annyi pénzt vesz ki az uniós kasszából, mint amennyit betesz oda, komolyabb pénzveszteség nélkül ússza meg a 2020 utáni költségvetési ciklusban. A jelenlegi tervek szerint a "nemzeti boríték" 24 százalékkal lehet kisebb, mint a mostani, 2014-2020-as időszakban. A magyar kormány természetesen ezt is elfogadhatatlannak tartja.