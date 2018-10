Egy hónappal ezelőtt tette ki a Tiszaföldvár melletti sertéstelepen készült felvételeket a telep egy elbocsátott alkalmazottja, ami miatt vizsgálatot indított a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal illetékes hatósága. A felvételeken olyan szörnyű állapotban levő disznókat lehetett látni, hogy a hírportálok csak a felnőtt tartalmakra való figyelmezetéssel tették ki oldalukra a felvételeket, vagy ki sem rakták azokat.

Szeptemberben a hvg.hu is írt az esetről, a helyszínen a felvételeket készítő egykori alkalmazott mutatta meg, hogy nemcsak a telepen, a kerítésen belül, hanem azon túli területeken is elhantoltak sertéstetemeket, állítása szerint huzamosabb időn keresztül volt ez szinte gyakorlat az akkori munkahelyén. Tiszaföldváron heves indulatokat váltott ki az eset, egy lakossági fórumon is kénytelen volt a lakosok kérdéseire válaszolni a polgármester. Hegedűs István arról tájékoztatta a helyieket, hogy az ő információi szerint a meghibásodott ventilátor okozhatta a sertések megfulladását, ezért egy augusztusi hétvégén több disznó el is pusztult.

Szeptember közepén a helyiek elmondása szerint meg is történt a telephely kármentesítése, magyarul, konténerekben elszállították a kihantolt tetemeket. A helyiek úgy tapasztalták, mivel élénk érdeklődés kísérte a tetemek konténerekben való eltávolítását, hogy a kerítésen kívül, ahol az alkalmazott állítása szerint több elhullott állatot elhantoltak, nem vizsgálódtak. Bár az elhullott állatok tárolására szigorú szabályok vonatkoznak, emiatt nem érkezett feljelentés, "csak" az állatkínzás és természetkárosítás miatt indulhat a nyomozás. Korábban, az eset kipattanása után a hvg.hu megkeresett sertéstartókat, akik szerint a telepen elhullott állati hullák tárolására és megsemmisítésére szigorú szabályok vonatkoznak, ezt szerintük szigorúan ellenőrzi is a hatóság, legalábbis náluk.

Tiszaföldváron a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt nem tett feljelentést a kormányhivatal. Egyébként korábban a városlakók közül többen felvetették, köztük a helyi testület képviselője, Soós Antal is, hogy az ügyet az a hatóság, szervezet vizsgálja ki, amelyik a szóban forgó telepre kiadta az engedélyt, és az ellenőrzést is ez végezte ott. A helyzet fonákságára a hvg.hu is rákérdezett az agrártárcánál, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a vizsgálat megállapítáásai ellen jogorvoslattal lehet élni, adott esetben bírósághoz is lehet fordulni.

A vizsgálat részleteiről nem adott részletesebb tájékoztatást a hivatal, csak annyit közölt, hogy ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. Deim Zoltán igazságügyi állatorvos szakértő szerint az, hogy ismeretlen tettes indul meg egy nyomozás annak ellenére, hogy jól behatárolható helyen és módon történtek a bűncselekmények, szokványos, hiszen éppen a nyomozásnak kell bizonyságot szereznie a cselekmények és az elkövetőkkel kapcsolatosan, majd a vizsgálat menetében történhetnek meg a gyanúsítások. A szakértő azt valószínűsítette, hogy a hulladékgazdálkodás okán is folyhattak vizsgálatok, még ha feljelentés emiatt nem is történt. Az állatkínzás pedig akkor róható fel, ha azt szándékosan követték el, jelen esetben a ventillátorok műszaki meghibásodása a szándékosságot megkérdőjelezi. A természetkárosítás bűntette nagy valószínűséggel megállhat, az eddigi esetek alapján a tapasztalat az, hogy felfüggesztett börtönbüntetést szabnak ki leggyakrabban, ám egy akár százmillió forintos nagyságrendű bírság kiszabása borítékolható.