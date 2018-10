Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Amíg nincs önkormányzatiság, addig nincs értelme arról beszélni, hogyan működjön a Budapesti Közfejlesztési Tanács - mindezt Tarlós István egykori pénzügyi főtanácsadója nyilatkozta a hvg.hu-nak. Atkári János, aki korábban Demszky Gábor főpolgármester-helyettese is volt, azt mondta: tanácsrendszer van a szó pártállami értelmében. A jelenlegi főpolgármester azonban optimista. Ennek egyik oka az lehet, hogy a héten 1100 milliárd forintnyi fővárosi fejlesztésről állapodott a kormányfővel.","shortLead":"Amíg nincs önkormányzatiság, addig nincs értelme arról beszélni, hogyan működjön a Budapesti Közfejlesztési Tanács...","id":"20181013_kozmunkatanacs_tarlos_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb482be-2f3f-4b4c-8978-9693b297b887","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_kozmunkatanacs_tarlos_budapest","timestamp":"2018. október. 13. 16:25","title":"Már Falus Ferenc is bedobta azt, amit most Orbán és Tarlós megvalósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c4b127-055f-4236-b2f8-ae0699ec03c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokszor. Nagyon sokszor.","shortLead":"Sokszor. Nagyon sokszor.","id":"20181014_Megis_hanyszor_karomkodik_Bradley_Cooper_a_Csillag_szuletikben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c4b127-055f-4236-b2f8-ae0699ec03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780213e5-bc15-40f4-8268-7de221e61b77","keywords":null,"link":"/kultura/20181014_Megis_hanyszor_karomkodik_Bradley_Cooper_a_Csillag_szuletikben","timestamp":"2018. október. 14. 07:48","title":"Mégis hányszor káromkodik Bradley Cooper a Csillag születikben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1b4b4a-cd93-4f2f-8b55-91f8fb18ad4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több modell is érintett lehet.","shortLead":"Több modell is érintett lehet.","id":"20181015_Folytatodik_a_dizelbotrany_Hazkutatast_tartottak_az_Opel_irodaiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca1b4b4a-cd93-4f2f-8b55-91f8fb18ad4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe7c329-62b3-4dd8-90ed-a4b96d2859d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Folytatodik_a_dizelbotrany_Hazkutatast_tartottak_az_Opel_irodaiban","timestamp":"2018. október. 15. 13:11","title":"Folytatódik a dízelbotrány? Házkutatást tartottak az Opel irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"4,5 milliárd dollárt keresnek az egykori produceren, a Malajziában született kínai Jho Low-n, aki egyébként 100 millió dollárral szállt be a híres filmbe, melyben a főhőst alakító Leonardo DiCaprio beszívott állapotban lezúzott egy Lamborghinit.","shortLead":"4,5 milliárd dollárt keresnek az egykori produceren, a Malajziában született kínai Jho Low-n, aki egyébként 100 millió...","id":"20181014_A_Wall_Street_farkasa_kiskutya_volt_hozza_kepest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc71004-0dbf-44a6-8e4f-fa966757f107","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_A_Wall_Street_farkasa_kiskutya_volt_hozza_kepest","timestamp":"2018. október. 14. 08:48","title":"A Wall Street farkasa kiskutya volt hozzá képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddigi legsúlyosabb hackertámadását szenvedte el szeptember végén a Facebook, mely során felhasználók tízmillióinak adatához fértek hozzá ismeretlenek. A vizsgálat azóta is zajlik, és z elkövetkező napokban minden érintettet felkeresnek egy üzenettel. De néhány kattintással már most is megnézheti, önt érinti-e a feltörés. Mutatjuk a lépéseket. ","shortLead":"Eddigi legsúlyosabb hackertámadását szenvedte el szeptember végén a Facebook, mely során felhasználók tízmillióinak...","id":"20181013_facebook_hacker_kibertamadas_adatszivargas_view_as_megtekintes_mint_funkcio_serulekenyseg_facebook_fiok_ellenorzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49342d3-041a-4ae7-a6f8-37419449f6bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_facebook_hacker_kibertamadas_adatszivargas_view_as_megtekintes_mint_funkcio_serulekenyseg_facebook_fiok_ellenorzese","timestamp":"2018. október. 13. 19:33","title":"Itt azonnal ellenőrizheti, hozzáfértek-e a hackerek az ön Facebook-fiókjához is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9873962-abd6-4f9e-a008-af401649b6b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítógépes játékokban gyakran látni bugokat, azaz a rendellenes működés miatti hibákat. A FIFA 19-ben látott egyik ilyen többszöri visszanézésre is hihetetlennek tűnik. ","shortLead":"A számítógépes játékokban gyakran látni bugokat, azaz a rendellenes működés miatti hibákat. A FIFA 19-ben látott egyik...","id":"20181015_fifa_2019_bug_hiba_gol_real_madrid_marcelo_paul_pogba_golvonal_kapu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9873962-abd6-4f9e-a008-af401649b6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90534085-f629-4aec-b885-4b61c6ebe28a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_fifa_2019_bug_hiba_gol_real_madrid_marcelo_paul_pogba_golvonal_kapu","timestamp":"2018. október. 15. 14:03","title":"Ez hogy nem lett gól?! Olyan hibát produkált a FIFA 19, hogy attól minden focirajongó őrjöngve törne ki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b3ae6b-71bb-4c52-a9d0-b6c02fdc2411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítástechnikában is találni különleges eszközöket, melyek prémium minőségük miatt tűnnek ki a sorból. A Rama Works új klaviatúrája pedig azért is, mert majdnem 300 ezer forintba kerül. ","shortLead":"A számítástechnikában is találni különleges eszközöket, melyek prémium minőségük miatt tűnnek ki a sorból. A Rama Works...","id":"20181014_rama_works_koyu_tank_billentyuzet_klaviatura_aluminium_szamitastechnika_premium_hardver_eszkoz_pc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4b3ae6b-71bb-4c52-a9d0-b6c02fdc2411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46716bef-77d5-46d7-a939-05115f5056b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_rama_works_koyu_tank_billentyuzet_klaviatura_aluminium_szamitastechnika_premium_hardver_eszkoz_pc","timestamp":"2018. október. 14. 11:03","title":"Mégis mi kerül 277 000 forintba egy billentyűzeten? Máris mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók legújabb eredményei a globális felmelegedés egy olyan következményére hívják fel a figyelmet, amiről eddig nem sokat hallottunk.","shortLead":"Amerikai kutatók legújabb eredményei a globális felmelegedés egy olyan következményére hívják fel a figyelmet, amiről...","id":"20181014_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_mentalis_betegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edd4c79-bc4d-4a55-9427-405e1866a9f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_mentalis_betegek_szama","timestamp":"2018. október. 14. 21:03","title":"Már csak ez hiányzott: szó szerint beleőrülhetünk a klímaváltozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]