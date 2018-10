Mario Draghi, az Európai Központi Bank olasz főnöke ugyanerre hívja fel a populista pártok figyelmét: nyugodtan, a józan ész alapján kell költségvetést készíteni, nem pedig érzelmi alapon. Márpedig a jobb és baloldali populista pártokból álló kormánykoalíció épp ilyen költségvetési tervezetet állított össze Rómában. A költségvetés hiányát a GDP 2,4%-ban határozták meg, ez a háromszorosa annak, amit a korábbi baloldali kormány megpróbált elérni. Mindezt egy olyan országban, ahol több mint 1400 milliárd euro az államadósság és állandóan növekszik.



Melyik család tervez így, ha ekkora az adóssága?



Ezt a kérdést teszi fel a Corriere della Sera vezércikke, mely felelősségtudatot sürget a kormánykoalíciótól. Csakhogy Matteo Salvini, a Liga és Luigi di Maio, az Öt Csillag nevében egymást múlja felül a demagóg ígéretekben, miközben elszántan támadják a "brüsszeli bürokráciát ". Matteo Salvini odáig ment el, hogy azzal vádolta meg az Európai Unió vezérkarát: ők tették tönkre Itáliát. Olaszország gazdasága a nagy pénzügyi válság óta (2008) stagnál, az életszínvonal növekedése megállt. Az állam képtelen volt a szokásos konjunktúraélénkítő csomagokkal növekedést gerjeszteni, mert egészen egyszerűen elfogyott a pénze. Épp ezért győzött a két populista párt márciusban. Most pedig úgy ígérgetnek, mint a régi szép időkben: mindenkinek jutna valami az állami mannából. Évtizedekig így ment ez Itáliában, ezért is tart ott az ország, hogy az euróövezet idegesen figyeli, mikor csúszik meg a hatalmas adóssághegy, melyet azután a többi tagállamnak kellene valahogy megállítania a lejtőn. Görögország esetében ez annak idején azért sikerülhetett, mert a görög gazdaság kicsi az eurozóna egészéhez képest. Ám Itália az eurozóna harmadik legnagyobb gazdasága. Mi lesz, ha a kamatlábak emelkedni kezdenek?



Hogy jön ide Bali?

Trump őrültségnek nevezte a kamatlábemelést, de a pénzügyérek megtapsolták érte a Fed főnökét Bali szigetén. Michael Powell lassan, de biztosan emeli a kamatlábat annak ellenére, hogy ez megingatja az amerikai tőzsdét és sok sérülékeny államot (Argentína, Törökország stb)/ pénzügyi válsághelyzetbe sodorhat. Az amerikai kamatlábemelés lassan átgyűrűzhet Európába is.



Ki ad kölcsön egy populista kormányzatnak, amely felelőtlenül ígérget?



Ezt kérdezik a realisták Olaszországban éppúgy, mint az Európai Unió többi tagállamában és persze Brüsszelben is. Mario Draghi is arra utalt: a kamatlábemelés még jobban visszafogja a gazdasági növekedést, hiszen drágítja a hiteleket. Megengedheti-e ezt magának Itália? Józan gazdasági számítás szerint nem. Csakhogy politikailag épp azért választották meg a populista kormányzatot, hogy ne fogadja el a realitást. Róma és Brüsszel róka fogta csuka helyzetbe került egymással: mind a kettő tudatosan félreérti a másikat. Brüsszelben is tisztában vannak azzal, hogy Itália népe a tíz szűk esztendő után életszínvonalemelést vár. Rómában is tudják, hogy ennek nincs realitása. De ki mondja ezt meg a frusztrált választóknak, akik egyre inkább búcsút intenek a hagyományos pártoknak, hogy populista népvezérek ígéreteibe bízzanak Itáliában. (Via Corriere della Sera, RFI)