[{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A legalapvetőbb felszerelések hiányoznak az állami járványügy központi intézetében, így fennáll a veszélye, hogy olyan vizsgálatok is leállhatnak, mint az akár halálos nyugat-nílusi láz tesztelése – derül ki a hvg.hu birtokába került belső levelezésből. A laborokban úgy dolgoznak veszélyes vírusokkal, hogy nincs elég fertőtlenítőszer és gumikesztyű, de már a gázpalackok is fogytán vannak. A káosz azután alakult ki, hogy a kormány új nemzeti központba szervezte az intézményt, ami papíron október 1-től létezik, de még sincs új munkaszerződése a több száz szakembernek. Ráadásul kormánytisztviselőt csinálnának akár a biológusokból is, ezért űrlapon firtatták, tagjai-e titkos társaságnak vagy erőszakszervezetnek.","shortLead":"A legalapvetőbb felszerelések hiányoznak az állami járványügy központi intézetében, így fennáll a veszélye, hogy olyan...","id":"20181016_A_jarvanyugyben_osszeirattak_a_leallo_vizsgalatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abf34bc-d388-4025-a5c2-fdaed9a048a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_jarvanyugyben_osszeirattak_a_leallo_vizsgalatokat","timestamp":"2018. október. 16. 06:30","title":"Halálos kór tesztje is hiányzik: összeírták a leálló vizsgálatokat a járványügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b099ade4-8988-42b6-a10e-7b51ba9147a2","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt, a Nyugat által elhagyott sereg nézett szembe a törökkel, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie.","shortLead":"Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai...","id":"201841__fodor_pal_tortenesz__oszman_invaziorol_bunbakkeresesrol__jottek_a_torokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b099ade4-8988-42b6-a10e-7b51ba9147a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6ab41d-bad6-46a2-9f39-4a5f13d92ebd","keywords":null,"link":"/kultura/201841__fodor_pal_tortenesz__oszman_invaziorol_bunbakkeresesrol__jottek_a_torokok","timestamp":"2018. október. 14. 20:00","title":"Hatalmas tévedés, hogy Mohácsnál nem volt ott mindenki, akinek ott kellett lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak ennek a folyónak a vizében. Most még nincs akkora baj, de idővel komolyan visszaüthet. ","shortLead":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak...","id":"20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70715bc8-cb3a-40ba-998b-0cc1857acb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","timestamp":"2018. október. 15. 16:33","title":"Megnézték, mennyi műanyag úszkál a Dunában, és sokkal nagyobb a baj, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszernhez tartozó cseh márka hamarosan egy a T-Roc-nál kicsit nagyobb új SUV-val rukkol majd elő.","shortLead":"A Volkswagen-konszernhez tartozó cseh márka hamarosan egy a T-Roc-nál kicsit nagyobb új SUV-val rukkol majd elő.","id":"20181015_cseh_mini_divatterepjaro_kistestvert_kap_a_skoda_karoq_es_kodiaq_vw_troc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6e3482-6427-4644-b031-04e3e6be9961","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_cseh_mini_divatterepjaro_kistestvert_kap_a_skoda_karoq_es_kodiaq_vw_troc","timestamp":"2018. október. 15. 10:21","title":"Cseh mini-divatterepjáró: kistestvért kap a Skoda Karoq és Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96d5d2a-b75e-409e-a5c1-20a79bee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösségi finanszírozásban született meg a videó, amely nem finomkodik a nemi erőszak témájával.","shortLead":"Közösségi finanszírozásban született meg a videó, amely nem finomkodik a nemi erőszak témájával.","id":"20181015_Brutalis_klipet_keszitett_Amanda_Palmer_Harvey_Weinstein_sotet_ugyeirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b96d5d2a-b75e-409e-a5c1-20a79bee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf5be91-0e72-4955-b8af-125aa084874f","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Brutalis_klipet_keszitett_Amanda_Palmer_Harvey_Weinstein_sotet_ugyeirol","timestamp":"2018. október. 15. 10:16","title":"Brutális klipet készített Amanda Palmer Harvey Weinstein sötét ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró eltűnése miatt - jelentette vasárnap a közel-keleti ország hivatalos hírügynöksége.","shortLead":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi...","id":"20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d530ede-d9e2-4817-89e2-363cd496f344","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Szaúd-Arábia makacs és válaszcsapást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meggyőzőek az érvek, hogy helyezzék át Ausztrália izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe - mondta az ausztrál miniszterelnök. Az pedig majd kiderül, hogy ezt az időközi képviselőválasztás után is így gondolja-e.","shortLead":"Meggyőzőek az érvek, hogy helyezzék át Ausztrália izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe - mondta az ausztrál...","id":"20181016_Ausztralia_is_elismerheti_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085e643c-a2c5-4e8e-9321-5c6eea146c06","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Ausztralia_is_elismerheti_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosanak","timestamp":"2018. október. 16. 05:43","title":"Ausztrália is elismerheti Jeruzsálemet Izrael fővárosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e798d62c-3436-446f-808f-1a7c5271db98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől bűn az, ha valaki hajléktalan.","shortLead":"Hétfőtől bűn az, ha valaki hajléktalan.","id":"20181015_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_Parbeszed_mert_elvehetik_a_hajlektalanok_holmijait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e798d62c-3436-446f-808f-1a7c5271db98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57f06b-bfe5-450c-ade0-835aa5235eea","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_Parbeszed_mert_elvehetik_a_hajlektalanok_holmijait","timestamp":"2018. október. 15. 13:59","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordul a Párbeszéd, mert elvehetik a hajléktalanok holmijait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]