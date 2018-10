Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54a0e66c-10e2-40fa-899e-335586eb6ae2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nettó 11 milliárd forintba kerülnek majd azok a konferenciák és workshopok, melyeken két uniós program, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) sikerét kommunikálják majd. A nyolc szervező cég közül több ismert nevekhez kötődik.","shortLead":"Nettó 11 milliárd forintba kerülnek majd azok a konferenciák és workshopok, melyeken két uniós program, az Emberi...","id":"20181017_Vajna_Timea_baratnoje_es_Rogan_Antal_korei_is_az_unios_programokat_dicserik_egy_11_milliardos_projektben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a0e66c-10e2-40fa-899e-335586eb6ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e1e753-6f5d-4a7b-99e5-7c9d73f97b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Vajna_Timea_baratnoje_es_Rogan_Antal_korei_is_az_unios_programokat_dicserik_egy_11_milliardos_projektben","timestamp":"2018. október. 17. 11:12","title":"Vajna Tímea barátnője és Rogán Antal körei is az uniós programokat dicsérik egy 11 milliárdos projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is volt katona.\r

\r

","shortLead":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is...","id":"20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6ffb28-6f39-46b0-af96-896cf2fb0895","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","timestamp":"2018. október. 18. 11:38","title":"Magyar Idők: Ady Endre egy baloldal által készpénzen megvásárolt ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b8acac-51f9-4277-9524-ac2af7510894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körbenéztünk egy picit a használt autók piacán, és ebben az árkategóriában egy német, francia és olasz kocsit választottunk.","shortLead":"Körbenéztünk egy picit a használt autók piacán, és ebben az árkategóriában egy német, francia és olasz kocsit...","id":"20181017_a_675_ezer_forintos_uj_huawei_mate_telefon_arabol_ilyen_hasznalt_autokat_lehet_kapni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b8acac-51f9-4277-9524-ac2af7510894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f225993-d9de-48cb-980c-fe5a07ecd75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_a_675_ezer_forintos_uj_huawei_mate_telefon_arabol_ilyen_hasznalt_autokat_lehet_kapni","timestamp":"2018. október. 17. 13:21","title":"A 675 ezer forintos új Huawei telefon árából ilyen autókat lehet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder János kedd este már alá is írta, így a szerdától kötött szerződésekre már nem jár állami támogatás. Kivéve, ha visszadátumozzák azokat. ","shortLead":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder...","id":"20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043ec537-51ef-4c55-981a-909c920edf37","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","timestamp":"2018. október. 17. 10:56","title":"\"Fontos, mi tegnap találkoztunk!\" - ezerrel trükköznek a lakástakarék szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2400478e-4521-487b-9468-85219894a174","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Bloomberg Billionaires Index 2012-es indulása óta nem volt példa arra, ami tegnap történt; a világ 10 leggazdagabb embere közül mindegyiknek sikerült legalább 1 milliárd dollárral növelnie a vagyonát.","shortLead":"A Bloomberg Billionaires Index 2012-es indulása óta nem volt példa arra, ami tegnap történt; a világ 10 leggazdagabb...","id":"20181017_Fejenkent_1_milliard_dollart_kapott_tegnap_a_vilag_10_leggazdagabb_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2400478e-4521-487b-9468-85219894a174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3817e3-9296-459d-9902-c8f4284bd39b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Fejenkent_1_milliard_dollart_kapott_tegnap_a_vilag_10_leggazdagabb_embere","timestamp":"2018. október. 17. 12:39","title":"Fejenként 1 milliárd dollárt kapott tegnap a világ 10 leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","id":"20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34416ff9-d58e-414e-963e-e01b5c8e6c5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","timestamp":"2018. október. 17. 18:42","title":"Igazán drága pesti öltönyszabóhoz járhat Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán a Messengerben, valamint a Facebook asztali böngészős változatának hírfolyamában lehetett elérni a 2017 elején bemutatott játékokat, mostantól azonban a csoportoknál is felbukkan majd a funkció.","shortLead":"Eddig csupán a Messengerben, valamint a Facebook asztali böngészős változatának hírfolyamában lehetett elérni a 2017...","id":"20181018_facebook_csoportok_facebook_lite_instant_games_jatekok_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e564e495-b1d1-4fe4-b7ca-7f5482aa7117","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_facebook_csoportok_facebook_lite_instant_games_jatekok_a_facebookon","timestamp":"2018. október. 18. 09:33","title":"Készüljön: A Facebook-csoportok is megkapják a funkciót, amit állandóan nyomogatnak a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészítette az Eurostat az uniós tagállamok szegénységi adatainak összehasonlítását.","shortLead":"Elkészítette az Eurostat az uniós tagállamok szegénységi adatainak összehasonlítását.","id":"20181018_Kivancsi_mennyire_szegenyek_a_magyarok_masokhoz_kepest_Mutatjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f6d4d5-34af-4b69-a431-41dcce50c2f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Kivancsi_mennyire_szegenyek_a_magyarok_masokhoz_kepest_Mutatjuk","timestamp":"2018. október. 18. 06:05","title":"Kíváncsi, mennyire szegények a magyarok másokhoz képest? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]