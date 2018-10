Jennifer Lawrence, aki Kentucky államban született az USA déli részén, elmondta a párizsi Madame Figarónak, hogy Párizsban egy egészen új világ tárult fel előtte, pedig Hollywoodban már elég sok mindent megtapasztalt. Jodie Foster volt a mentora, aki első filmje forgatásán nagy segítséget nyújtott. "Még csak 18 éves voltam, bizonytalan, de Jodie biztonságot adott. Meglepett, hogy amellett, hogy milyen nagy színésznő, mennyire normális ember maradt" – jegyezte meg kolléganőjéről az interjúban. Azóta Jennifer Lawrence maga is sztár lett, méghozzá olyan sztár, aki nem hallgatja el a véleményét.

Tudom, hogy a jövedelmem észbontóan soknak tűnik

Jennifer Lawrence az élvonalban küzd azért, hogy a nők is ugyanannyi gázsit kapjanak mint az erősebb nem képviselői. "Tudom, hogy kockázatot vállalok azzal, ha kimondom a véleményemet" – nyilatkozta a párizsi Le Figaro női mellékletének. Finoman célozva arra, hogy Harvey Weinstein évtizedeken át szinte korlátlan úr volt Hollywoodban, és nem ő volt az egyetlen ilyen producer a világ filmfővárosában. Jennifer Lawrence nem félt szembeszállni sem Harvey Weinsteinnel, sem pedig Donald Trumppal.

Azért küzdök, hogy a pénz kevésbé befolyásolja a politikát

Már nemcsak az elnökről van szó, hanem az egész kormányzati rendszerről – hangsúlyozza a filmsztár, aki öntudatos amerikai állampolgár is. Olvasta Laurence Lessig jogászprofesszor könyvét a politikai korrupcióról Amerikában. A szerző a Harvard egyetemen tanít, könyvének címe Republic Lost (Elveszett köztársaság). A műben azt fejti ki, hogy a pénz mindent áthat Amerikában így a politikát is. Jennifer Lawrence realista: nem megszüntetni akarja ezt a rendszert, csak korlátozni a pénz befolyását a politikai életre. Ezért egyik vezetője a RepresentUS korrupcióellenes szervezetnek. Persze sokak szemében a hollywoodi sztárok is észbontóan sokat keresnek, miközben az átlag amerikaiak reáljövedelme alig-alig emelkedett az elmúlt évtizedekben. Ezt használta ki Trump a választási kampánya idején, és ezt veti ma is gyakran a hollywoodi színészek szemére, mert a sztárok többsége – Jennifer Lawrence-hez hasonlóan – az elnök elszánt bírálói közé tartozik.

Az olvasás öröme

Joy – öröm a Dior új parfümjének neve, az arca Jennifer Lawrence, aki szerint szinte minden lehet örömforrás. Szereti a színészetet, és szinte minden más művészetet, de igazi örömöt számára az olvasás nyújt. Tolsztoj Anna Kareninája ma is a kedvenc könyve, hiszen a feminizmus Jennifer Lawrence számára ma is aktuális probléma. Fiatal korában Kentucky államban igen sokat olvasott, és mindent megbeszélt az édesapjával, ami különösen szoros apa-lánya kapcsolatot eredményezett. Míg az amerikaiak többsége a film felől jut el az irodalomhoz – már hogyha egyáltalán eljut oda – Jennifer Lawrence számára ma is az olvasás jelenti a legnagyobb örömöt.