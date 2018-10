Még egy ember van, aki nagyon szeretne hinni abban, hogy nem a trónörökös a felelős a gyilkosságért: Japán leggazdagabb embere, akinek100 milliárd dolláros üzlete van Szaúd-Arábiával.



Szon Maszajosi, a Softbank elnöke mindig nagy játékos volt, de vigyázott arra: ne tegye az összes pénzét egyetlen tétre. Szaúd-Arábia esetében elkövethette ezt a hibát. Legalábbis erre hívja fel a figyelmet a South China Morning Post, amely emlékeztet arra, hogy Kína leggazdagabb embere is a Softbank alapítójának, Szon Maszajosinak köszönheti a szerencséjét. Jack Ma 2000-ben 20 millió dollárt kapott arra, hogy létrehozza az Alibabát. 2014-ben, amikor a tőzsdére vitték New Yorkban az Alibabát (amely akkor már a világ legnagyobb internetes kereskedője volt), a japán milliárdos 50 millió dollárt inkasszálhatott. Valami hasonló járhatott a fejében a vállalkozó szellemű japán milliárdosnak, amikor Mohamed bin Szalman herceggel társult. Szaúd-Arábia trónörököse a huszonegyedik századba akarja röpíteni a sivatagi királyságot, és ehhez remek partnernek látszott a Softbank, mely számtalan kockázati tőke céget pénzelt a Szilícium-völgyben és másutt szinte mindenütt a világon. Szaúd-Arábia érdekeltsége több tíz milliárd csak a Szilícium-völgyben Kaliforniában. Tőlük várta és várja azt Mohamed bin Szalman herceg, hogy diverzifikálják Szaúd-Arábia gazdaságát, mely még mindig szinte kizárólag az olaj árától függ. E célból rendez tanácskozást a héten Szaúd-Arábia, de a Davos a sivatagban rendezvény kissé foghíjasnak ígérkezik:



A Világbank, a Nemzetközi Valutaalap vezetői után Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter is lemondta a részvételt



Trump elnököt szorongatják: függessze fel a fegyverszállítást Szaúd-Arábiának. Az amerikai elnök első nagy üzlete volt az a 110 milliárd dolláros szerződés, melyet Rijádban kötött meg első külföldi útján. Ha felfüggesztenénk a fegyverszállítást, akkor ezzel nagyobb károkat okoznánk magunknak, mint nekik- nyilatkozta az USA elnöke a Washington Postnak. Merkel kancellár viszont közölte, 416 millió eurós fegyver üzletük van Szaúd-Arábiával, de addig nem szállítanak, amíg nem tisztázódik az újságíró halála. Pontosabban az, hogy mekkora abban a trónörökös felelőssége. Trump viszont visszaemlékezhet arra a szaúdi fenyegetésre, amely szerint amerikai bojkott esetén a királyság Moszkva felé fordulna. Putyin elnök utasította embereit: mindenki menjen el Szaúd-Arábiába függetlenül attól, hogy véres-e a meghívó trónörökös keze vagy sem.



Ki akar ezek után üzletet kötni Szaúd-Arábia trónörökösével?



Mohamed bin Szalman egy személyben hozza meg a döntéseit, és ennek Elon Musk is megitta a levét. Amikor a felügyelet hatalmas pénzbüntetéssel fenyegette Amerikában, akkor kétségbeesetten telefonált a trónörökösnek pénzért, de nem kapott. Kénytelen volt kiegyezni a felügyelettel 40 millió dollárban. Mi van, ha a Softbank japán főnöke is így jár? Üzleti szempontból nem az a fő baj Szaúd-Arábia 33 éves trónörökösével, hogy véres a keze, hanem az, hogy kiszámíthatatlan. Egyedül dönt, utána pedig rábízza a lefizetett sajtóra, hogy a döntést elfogadtassa a világ közvéleményével. Mohamed bin Szalman herceg dollár milliárdokat költött arra, hogy megvegye a sajtó jóindulatát - nemcsak a Közel-Keleten. Tisztában van a média hatalmával: gondosan befeketítette elődjét, a másik Mohamedet. A csaknem hatvanéves Mohamed bin Najef belügyminiszter volt előtte a trónörökös. Szalman a világsajtóban elterjesztette azt a hírt, hogy unokabátyja alkalmatlan az uralkodói szerepre, mert egy öngyilkos merénylő előtte robbantotta fel magát. Megsérült és azóta fájdalomcsillapítókon él. A pletyka nem igaz, mert a robbanás csak kisebb sérüléseket okozott- írta meg Hasogdzsi, akit a másik Mohamed emberének tartottak a királyi udvarban. Lehet, hogy ezért kellett meghalnia?



Túléli-e az USA és Szaúd-Arábia stratégia szövetsége az újságíró megölését?



Az izraeli Haaretz szakértői szerint mindenképp, sőt, Mohamed bin Szalman is megmaradhat trónörökösnek, noha mindenki biztosra veszi: ő adta ki a parancsot az újságíró megölésére. A gyilkosok egyikét egyébként autóbaleset érte Szaúd-Arábiában. Túlságosan sok érdek fűződik ahhoz, hogy Szaúd-Arábia - az USA-val és Izraellel szövetségben - dinamikusan fejlődjön. Mohamed bin Szalman nagy víziója egy modern királyságról megvalósulhat. A Softbank 100 milliárdos befektetése még bejöhet, de japán leggazdagabb embere nem alhat nyugodtan - figyelmeztet a South China Morning Post.

Mohamed bin Szalman herceg otthon végezte a tanulmányait, és alig ismeri a külvilágot. Nem lehet tudni, hogy egy pénzügyi válság során hogy viselkedne, de hát Japán leggazdagabb embere nagy hazárdjátékos, most a tétjét a szaúdi trónörökösre tette, aki meg akarja változtatni hazáját és az egész Közel-Keletet. Ehhez képest egy újságíró meggyilkolása jelentéktelen epizódnak tűnhet, de mégsem az, mert különben nem állna elő Szaúd-Arábia minden nap újabb magyarázatokkal, melyeket még a nagy barát, Trump elnök sem tud könnyen elfogadni. (via South China Morning Post, Haaretz, Washington