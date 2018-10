Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zseniális fotót posztolt az Instagramjára.","shortLead":"Zseniális fotót posztolt az Instagramjára.","id":"20181023_A_csipos_humoru_Amy_Schumer_meg_a_terhesseget_is_poennal_jelenti_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbfb303-ef6d-4775-aa69-a1d002d4f66d","keywords":null,"link":"/elet/20181023_A_csipos_humoru_Amy_Schumer_meg_a_terhesseget_is_poennal_jelenti_be","timestamp":"2018. október. 23. 16:29","title":"A csípős humorú Amy Schumer még a terhességét is poénnal jelenti be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről szóló törvénymódosítást nyújtottak be az Országgyűlésnek múlt pénteken nyújtottak be. A TASZ lát aggályokat a tervezett szabályozásban. ","shortLead":"Erről szóló törvénymódosítást nyújtottak be az Országgyűlésnek múlt pénteken nyújtottak be. A TASZ lát aggályokat...","id":"20181024_Kisebb_lesz_a_bliccelok_eselye_a_BKK_ellenor_is_lekerdezheti_a_lakcimet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de88afea-ea83-48d3-888d-676f4d35ae23","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Kisebb_lesz_a_bliccelok_eselye_a_BKK_ellenor_is_lekerdezheti_a_lakcimet","timestamp":"2018. október. 24. 17:46","title":"Csökken a bliccelők esélye, a BKK-ellenőr is lekérdezheti a lakcímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0073ea-bed2-43b4-a229-243c1a30ab28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaváltozás miatt egyre több és egyre erősebb hurrikánok csapnak le a Csendes-óceánon is.","shortLead":"A klímaváltozás miatt egyre több és egyre erősebb hurrikánok csapnak le a Csendes-óceánon is.","id":"20181025_Telibe_kapta_a_hurrikan_a_hawaii_szigetet_es_eltorolte_a_Fold_szinerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd0073ea-bed2-43b4-a229-243c1a30ab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e712d4c-4fc2-43ba-ba46-98e35a813ec1","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Telibe_kapta_a_hurrikan_a_hawaii_szigetet_es_eltorolte_a_Fold_szinerol","timestamp":"2018. október. 25. 10:31","title":"Telibe kapta a hurrikán a hawaii szigetet, és eltörölte a Föld színéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b04374-35f5-4e1b-a6a7-e08c24ffe178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjprémium és az Erzsébet-utalvány csak aprópénz.","shortLead":"A nyugdíjprémium és az Erzsébet-utalvány csak aprópénz.","id":"20181025_Havi_14_ezer_800_forinttal_roviditi_meg_az_atlagnyugdijasokat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08b04374-35f5-4e1b-a6a7-e08c24ffe178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f025f80c-8ca7-4755-b8ef-6e77eb3644a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Havi_14_ezer_800_forinttal_roviditi_meg_az_atlagnyugdijasokat_a_kormany","timestamp":"2018. október. 25. 10:35","title":"Havi 14 ezer 800 forinttal rövidíti meg az átlagnyugdíjasokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és pozitív munkahelyi légkör vegye körül. A viselkedési közgazdaságtan kísérletei arra mutatnak rá, hogy ezekben az esetekben nő a motiváció, az öröm és a teljesítmény – és végső soron az elköteleződés is.","shortLead":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és...","id":"20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5971aeb-7050-4aee-978f-4bbeb6470ebd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","timestamp":"2018. október. 23. 19:15","title":"Mi a hatékony munka titka? Mutatunk 6 segítő tippet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A török elnök, Recep Tayyip Erdogan tartott tájékoztatót kedden a meggyilkolt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi ügyében. ","shortLead":"A török elnök, Recep Tayyip Erdogan tartott tájékoztatót kedden a meggyilkolt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi...","id":"20181023_Megszolalt_Erdogan_a_meggyilkolt_szaudi_ujsagiroval_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70635e8b-b020-4c2f-841d-d412d330c61b","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_Megszolalt_Erdogan_a_meggyilkolt_szaudi_ujsagiroval_kapcsolatban","timestamp":"2018. október. 23. 12:08","title":"Kitervelt, barbár gyilkosság – Erdogan kitálalt a szaúdi újságíró megöléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren tartott ellenzéki tüntetésnek. Felszólalt többek között Hadházy Ákos, Márki-Zay Péter, Jávor Benedek. Milliárdokról, a hatalom zsoldosairól, erőről és forradalomról beszéltek, leleplezett kastélyokkal és arany vécékefékkel példálóztak. Videó.","shortLead":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren...","id":"20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cd4fa-0f1a-4bf4-baa7-9c23439a3008","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","timestamp":"2018. október. 23. 21:03","title":"\"A hatalom csak az erőből ért\" - videó a Bem téri ellenzéki tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","shortLead":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","id":"20181024_faberge_rolls_royce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23d334-c2c9-4c06-8d8c-859beae3b2fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_faberge_rolls_royce","timestamp":"2018. október. 24. 09:36","title":"A Rolls-Royce-nál tényleg elgurult valami: Fabergé tojásba bújt az emblémájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]