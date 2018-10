Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt- emlékeztet rá az AFP hírügynökség. Korábban öt évet kapott egy másik korrupciós ügyben. A mostani eset arról szólt, hogy az exminiszterelnök lenyúlta egy jótékonysági alap pénzét. 31,5 millió takaról volt szó ez 329 ezer eurót jelent.

A korábbi ügyben egy árvaház pénzét tette zsebre az exkormányfő: 21 millió taka vagyis 206 ezer euro volt a zsákmány. Az összegek jól mutatják, hogy szegény országban lopni sem nagyon lehet igazán, ha van valamiféle demokratikus kontroll. Bangladesben pedig van, ha nem is épp pártatlan.



Nők háborúja a hatalomért



A most elítélt Khaleda Zia hívei azt állítják, hogy a korrupciós ítéletek csakis azt jelentik, hogy a jelenlegi miniszterelnök asszony halálosan gyűlöli örökös vetélytársát. Sheikh Hasina jelenlegi kormányfő még több korrupciós vádat is megfogalmazott. Ha azokért is elítélik, akkor fő ellenfele - aki már elmúlt hetven éves - egész életét börtönben töltheti. Mindkét nagyhatalmú nő illusztris család tagja, mindketten küzdöttek a demokráciáért és Banglades függetlenségéért, aztán pedig egymás ellen a hatalomért.



A 160 milliós Banglades továbbra is koldusszegény



Amikor India segítségével Banglades kivált Pakisztánból és független lett, szinte mindenki abban reménykedett, jobb lesz a helyzet, mert Nyugat-Pakisztán nem nyúlja le a keleti pénzeket. (Pakisztán mesterséges alakulat volt, melyet Churchill tanácsadói találtak ki, hogy megakadályozzák Sztálint, hogy flottáját Karachi kikötőjében állomásoztassa. Emiatt vallási alapon kettészakították Indiát. Nyugat és Kelet-Pakisztán között több ezer kilométeres távolság és mérhetetlen gazdasági és kulturális szakadék volt. A szerk.)



Banglades független lett, de az általános nyomorúság nem változott, pedig a szánalmas munkabérek vonzották a külföldi befektetőket. Csakhogy ők ki is vitték a profitot, melyre óriási szükség lenne Bangladesben, ahol a népszaporulat eleve kérdéssé teszi az életszínvonal emelését. Az iszlám szabályai éppúgy sok gyermek vállalására ösztönzik a családokat, mint az a szomorú tény, hogy a döntő többség számára nincs nyugdíj és egészségbiztosítás. A sok gyerek az életbiztosítás egyik formája Bangladesben, ahol a politikai osztály belharcaiban csak alig-alig tükröződnek az ország valós problémái. Az elit, minthogy az ország szörnyű elmaradottságán nem tud változtatni, ezért egymás legyilkolásával foglalkozik. Bangladesben most is nagy tüntetésekre számítanak, hiszen az egykori háromszoros miniszterelnök asszonyt újabb hétéves börtönbüntetéssel sújtották.