Donald Trump újabb szankciókkal fenyegette meg Kínát arra az esetre, ha nem sikerülne zöldágra vergődnie Hszi Csin-ping elnökkel, akivel novemberben, Argentínában találkozik a G20 csúcstalálkozón. Hogyan jutottunk el idáig, hiszen az Egyesült Államok mindeddig jóindulattal kísérte Kína felzárkózását?- teszi fel a kérdést az elit Pekingben, ahol heves viták folynak a legfelső vezetésben. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a liberális irányzat sztárközgazdásza megvádolta Hszi Csin-ping elnök jobbkezét azzal, hogy miattuk jutottak idáig a dolgok Amerikával. Zhang Weijing /Zsang Vejcsing/ professzor nagy figyelmet keltett előadását tartott a pekingi egyetemen:



A kínai Hayek szerint nincs kínai modell!



Kínában most emlékeznek meg arról, hogy Teng Hsziao-ping 40 éve indította meg a gazdasági reformot, mely a világ második számú nagyhatalmává tette Kínát. Előtte pár nappal Kína akkori első számú vezetője megállapodott Amerikával, Washingtonban támogatják a reformokat. Az eredmények önmagukért beszélnek: 40 éve Kína GDP-je az egytizede volt Amerikáénak, ma már több mint hatvan százaléka. Kína ma a világ legnagyobb kereskedője, a globális gazdaság meghatározó része. Hszi Csin-ping elnök hétfőn nyitja meg az erről szóló import expót Sanghajban.

Miért sikerült?

A hivatalos pekingi álláspont az, hogy azért, mert a kínai modellben jól kombinálták a piacgazdaságot a kommunista párt diktatúrájával. Wang Huning (Vang Huning) ennek az álláspontnak a legismertebb képviselője, őt egyébként Hszi Csin-ping elnök tavaly ősszel bevitte a legfelső politikai elitbe. Jelenleg Kína negyedik számú vezetője, a kommunista pártközpont titkárságának első embere. Vele szemben áll a reformközgazdász Zsang Vejcsing, aki Oxfordban diplomázott. Ő szerinte a siker a liberális piacgazdaságé, a kudarc a Kínát vaskézzel kormányzó kommunista párté. Mao elnök erős kézzel vezette Kínát, de hamis eszmék alapján - hangsúlyozza a reformközgazdász. Teng Hsziao-ping gyenge kézzel vezette az országot, ugyancsak hamis eszmék alapján. De minthogy nem szólt bele a gazdasági folyamatokba, a gazdaság önmagától csodát produkált. .Az utódok egészen Hszi Csinping jelenlegi elnökig, akit 2012-ben választottak meg a kommunista párt élére, nem politikai vezetők voltak, hanem arc nélküli bürokraták. Kína profitált ebből- állítja a kritikus professzor. Ámde jött Hszi Csinping és vele a híres "kínai modell".

A modell lényege az, hogy a liberális piacgazdaság mellett nagy szerep jut az államnak is. Ennek következtében a politikai életben nem kérdőjelezhető meg a kommunista párt diktatúrája. Ez az új vezetés kihívta az Egyesült Államok haragját azzal, hogy nyíltan bejelentkezett a globális gazdaság vezetői szerepére. Amikor először rendeztek Kínában G20 csúcsot, akkor Hszi Csin-ping elnök nem hagyott kétséget: minden korábbinál nagyobb szerepre törekszik a világgazdaság irányításában. Obama elnök csak mosolygott Hangcsouban, de Trumpot nem ilyen fából faragták: éppen Kínával szemben hirdette meg az America First programot- legalábbis így véli a liberális kínai professzor, aki azért Párizsban sokkal őszintébbek beszélt, mint otthon:

Nem lehet a liberális piacgazdaságot fejleszteni politikai demokrácia nélkül





Ezt a véleményt nyáron fejtette ki a Társadalomtudományi Főiskolán /EHESS/ Párizsban- emlékeztet rá a párizsi Le Monde. A professzor nem kertelt: szerinte a kommunista párt kihasználja a gazdasági liberalizmust. Hasonló véleményt fogalmaztak meg Kína reformkommunista vezetői 1989-ben, amikor a diákok a Tienanmen téren tüntettek- mellettük. Teng Hsziao-ping másképp döntött: a hadsereg leszámolt a tüntetőkkel, a kommunista párt pedig félreállította a reformkommunista vezetőket. A politikában semmi, de a gazdaságban minden megváltozhat!- adta ki az új jelszót Teng Hsziao-ping, aki elutazott Délkelet-Kínába, hogy Hongkong közelében hirdesse meg a reform második szakaszát. Amely még sikeresebb volt, mint az első!



Igaz-e, hogy a liberális piacgazdaság csakis demokráciával párosulva sikeres?



Teng Hsziao-ping mentora Li Kuanjü volt, annak a Szingapúrnak az első embere, aki egyedülálló modellt alkotott. Olyan dinamikusan fejlődő piacgazdaságot, ahol a politikai élet ugyancsak korlátozott. Szingapúrt ma is a Li család irányítja, az egy főre jutó GDP pedig ugyanakkora, mint az Egyesült Államokban. Brazíliában az ottani Hayek épp a katonai diktatúrával szimpatizáló szélsőjobb vezérrel próbálja meg átformálni a legnagyobb latin-amerikai állam gazdaságát. A minta Pinochet tábornok Chiléje, melyet szintén nem lehet a demokrácia mintaképének tekinteni.

A kínai-amerikai kereskedelmi háború önmagáért beszél - állítja a liberális kínai professzor, aki nagy kockázatot vállal azzal, hogy nyíltan bírálja, ha nem is magát az első számú vezetőt, de annak legfontosabb tanácsadóját. Hszi Csin-ping eszméit ugyanis a kommunista párt legutóbbi kongresszusán olyan szintre emelték, ahol korábban Mao elnök gondolatai voltak. Egy hierarchizált rendszerben az első embernek mindig igaza van, akkor is, ha gyakran változtatja az álláspontját. A liberális professzor Pekingben valószínűleg abban reménykedik: a nehéz helyzetben Hszi Csin-ping a további liberalizálás mellett dönt, amely oly sikeressé tette a gazdasági reformot az 1,4 milliárd lakosú Kínában. (via Le Monde)