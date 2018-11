Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00728fce-8487-4e2b-9b6c-51271ba8f2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy utat tett meg a Google reCaptcha rendszere, de végre eljutott odáig, hogy a felhasználókat semmilyen tevékenység elvégzésére sem kéri ahhoz, hogy megállapítsa, nem (ro)botok vagyunk.","shortLead":"Nagy utat tett meg a Google reCaptcha rendszere, de végre eljutott odáig, hogy a felhasználókat semmilyen tevékenység...","id":"20181031_google_recaptcha_v3_felhasznalo_azonositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00728fce-8487-4e2b-9b6c-51271ba8f2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0148ee2c-b00b-4b0a-b7aa-807bcd36a478","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_google_recaptcha_v3_felhasznalo_azonositasa","timestamp":"2018. október. 31. 09:03","title":"Végre tényleg eltűnnek a mindenki által utált, olvashatatlan krikszkrakszok a weboldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélés és személyes adatokkal való visszaélés miatt adták be a feljelentést az LMP társelnöke ellen. ","shortLead":"Hivatali visszaélés és személyes adatokkal való visszaélés miatt adták be a feljelentést az LMP társelnöke ellen. ","id":"20181031_fejlelentette_demeter_martat_a_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f44a5ee-043f-40d4-ad08-91848f0a172b","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_fejlelentette_demeter_martat_a_fidesz","timestamp":"2018. október. 31. 13:05","title":"Feljelentette Demeter Mártát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f82878-3c9f-4b39-8af8-9ea57d659b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármi megtörténhet: nemcsak a Samsung, hanem – váratlanul – az LG is elhozhatja a jövő januári CES-re összehajtható telefonját.","shortLead":"Bármi megtörténhet: nemcsak a Samsung, hanem – váratlanul – az LG is elhozhatja a jövő januári CES-re összehajtható...","id":"20181101_evan_blass_twitter_osszehajthato_telefon_lg_ces_flexibilis_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28f82878-3c9f-4b39-8af8-9ea57d659b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e402f4d-b315-4522-8c55-47feaede7d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_evan_blass_twitter_osszehajthato_telefon_lg_ces_flexibilis_mobil","timestamp":"2018. november. 01. 10:03","title":"Közvetlenül a Samsung után: hajlítható telefonnal rukkol ki az LG (is)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8303cf1-118c-406b-9a50-84b5bc00e052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Marco Börries már letett ezt-azt az asztalra, de lehet, hogy élete nagy dobása még csak most jön.","shortLead":"Marco Börries már letett ezt-azt az asztalra, de lehet, hogy élete nagy dobása még csak most jön.","id":"201834_kasszasikerre_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8303cf1-118c-406b-9a50-84b5bc00e052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c4ad2f-a2eb-4d97-857e-657498d2fb6b","keywords":null,"link":"/kkv/201834_kasszasikerre_keszul","timestamp":"2018. november. 01. 08:45","title":"A német Bill Gates az Apple üzleti modelljével készül aratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Szegénynek lenni nem bűn, hanem állapot.”","shortLead":"„Szegénynek lenni nem bűn, hanem állapot.”","id":"20181031_Buntetes_helyett_segitseget_kellene_nyujtani__roma_erdekvedok_is_tiltakoznak_a_hajlektalantorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd151ed9-6410-4af8-959e-0d45054c49d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Buntetes_helyett_segitseget_kellene_nyujtani__roma_erdekvedok_is_tiltakoznak_a_hajlektalantorveny_ellen","timestamp":"2018. október. 31. 19:32","title":"Büntetés helyett segítséget kellene nyújtani – roma érdekvédők is tiltakoznak a hajléktalantörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd1aa48-e19f-4c56-9de3-afb5ed60d458","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Három világbajnoki címet szereztek azok a lányok, akinek a Ryanair milánói járatának törlése miatt kialakult zűrzavar miatt lettek súlyos gondjaik. Most újabb részleteket tudtunk meg: 13 órás buszút pizsamában, a konzulátus tétlensége és ellentmondó információi, csigatempóban haladó busz, háromórás késés volt a kalandjaik része.","shortLead":"Három világbajnoki címet szereztek azok a lányok, akinek a Ryanair milánói járatának törlése miatt kialakult zűrzavar...","id":"20181031_Pizsamaban_a_csigatempoban_erkezo_buszon__ujabb_reszletek_a_bergamoi_Ryanairesetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdd1aa48-e19f-4c56-9de3-afb5ed60d458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7de225-5fea-4bd9-823f-11f23edded83","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Pizsamaban_a_csigatempoban_erkezo_buszon__ujabb_reszletek_a_bergamoi_Ryanairesetrol","timestamp":"2018. október. 31. 14:18","title":"Pizsamában a csigatempóban érkező buszon – újabb részletek a bergamói Ryanair-esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26b4a1c-da59-4e55-85ac-11ffeb2fdf1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét sikerült a világ egyik legrangosabb lapjának videójába bekerülnie a magyar miniszterelnöknek, csak sajnos megint a demokratikus intézményrendszer leépítői között szerepel.","shortLead":"Ismét sikerült a világ egyik legrangosabb lapjának videójába bekerülnie a magyar miniszterelnöknek, csak sajnos megint...","id":"20181031_Orbannal_peldalozva_mutatja_be_az_Economist_hogyan_kell_lerombolni_a_demokraciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c26b4a1c-da59-4e55-85ac-11ffeb2fdf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a627ba1e-08d0-45ec-97a6-0572542afdb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Orbannal_peldalozva_mutatja_be_az_Economist_hogyan_kell_lerombolni_a_demokraciat","timestamp":"2018. október. 31. 15:23","title":"Orbánnal mutatja be az Economist, hogyan rombolják le a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660067-1bb1-4f2b-ba9b-989504a97544","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mi zajlik a rendkívül sikeres emberek elméjében? Ha a kihívásokkal szembenézve szeretnénk összeszedettek és kitartók maradni, próbáljuk alkalmazni az alábbi, hasznos és pozitív gondolkodásmódokat!","shortLead":"Mi zajlik a rendkívül sikeres emberek elméjében? Ha a kihívásokkal szembenézve szeretnénk összeszedettek és kitartók...","id":"20181031_Milyen_a_gyoztes_gondolkodas_Ime_10_motivalo_hiedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9660067-1bb1-4f2b-ba9b-989504a97544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec21dd-3a96-498e-8f64-b418b6f821f0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181031_Milyen_a_gyoztes_gondolkodas_Ime_10_motivalo_hiedelem","timestamp":"2018. október. 31. 13:15","title":"Milyen a győztes gondolkodás? Íme 10 motiváló hiedelem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]