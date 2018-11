Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"226bb15c-48e3-4dca-9f9e-f1f0caab4e93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szülei egy ultraortodox szektához tartoznak, akik ideológiai okokból utasítják el az oltásokat. Jeruzsálemben komoly gondot okoz a járvány. ","shortLead":"Szülei egy ultraortodox szektához tartoznak, akik ideológiai okokból utasítják el az oltásokat. Jeruzsálemben komoly...","id":"20181102_Belehalt_a_kanyaroba_egy_beoltatlan_kislany_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226bb15c-48e3-4dca-9f9e-f1f0caab4e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a82fcc2-6339-4d3c-82bf-28f6c36cc3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Belehalt_a_kanyaroba_egy_beoltatlan_kislany_Izraelben","timestamp":"2018. november. 02. 10:40","title":"Belehalt a kanyaróba egy beoltatlan kislány Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy baleset miatt áll a forgalom több kilométeren keresztül.","shortLead":"Egy baleset miatt áll a forgalom több kilométeren keresztül.","id":"20181101_Nagy_torlodasra_szamithat_aki_most_megy_el_Budapestrol_az_M7es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af30d5f-0c75-4308-81a4-e23bd90fa2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Nagy_torlodasra_szamithat_aki_most_megy_el_Budapestrol_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2018. november. 01. 10:57","title":"Nagy torlódásra számíthat, aki most megy el Budapestről az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d937e3-7949-4019-aea9-b7e047685dee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút szeptemberben ütötte el egy autó, egy Dárdai által dedikált focimezt adnának el, melynek bevételét a fiú családja kapja.","shortLead":"A fiút szeptemberben ütötte el egy autó, egy Dárdai által dedikált focimezt adnának el, melynek bevételét a fiú...","id":"20181031_Komaban_fekvo_13_eves_focistanak_gyujt_penzt_egyesulete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14d937e3-7949-4019-aea9-b7e047685dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef61434-1b09-48cc-b89f-f0c520d103c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Komaban_fekvo_13_eves_focistanak_gyujt_penzt_egyesulete","timestamp":"2018. október. 31. 19:30","title":"Kómában fekvő 13 éves focistának gyűjt pénzt egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181102_Kifizette_a_DK_az_elso_elitelt_hajlektalan_bunteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16abb2f3-a607-4a6b-92e0-92e5ed61ff95","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Kifizette_a_DK_az_elso_elitelt_hajlektalan_bunteteset","timestamp":"2018. november. 02. 12:48","title":"Kifizette a DK az első elítélt hajléktalan büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea0f664-f48e-4529-a2d0-9d9ae3c97791","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„Varietas delectat” – azaz a változatosság gyönyörködtet ernyőcímmel rendezte meg a patinás osztrák cég két, egymás utáni szeptemberi napon árverését. Először a bútorok és lakásdekorációk kerültek sorra 250 tételben – a reneszánsztól a hatvanas évekig.Itt a legtöbbet egy monumentális ritkaságért fizettek: a biedermeier stílusú, tíz kerekes lábon álló, kihúzható ovális asztal – melynek lapja összecsukott állapotban 134, kinyitva 584 cm – 7–9 ezer euró közötti becsértéket kapott, de végül 12 500 euróért ment tovább. ","shortLead":"„Varietas delectat” – azaz a változatosság gyönyörködtet ernyőcímmel rendezte meg a patinás osztrák cég két, egymás...","id":"20181102_Kristalycsillar_ulo_Buddha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea0f664-f48e-4529-a2d0-9d9ae3c97791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90184817-a047-4b91-ac74-3101b07177cc","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Kristalycsillar_ulo_Buddha","timestamp":"2018. november. 02. 17:14","title":"Kristálycsillár, ülő Buddha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény visszautasítja a sajtóban megjelent állításokat, hogy az egyetem szakértői közalkalmazottként és vállalkozóként is leszámláztatnák maguknak az elvégzett munka díját.","shortLead":"Az intézmény visszautasítja a sajtóban megjelent állításokat, hogy az egyetem szakértői közalkalmazottként és...","id":"20181031_A_Debreceni_Egyetem_szerint_nem_eltek_vissza_az_igazsagugyi_szakertoi_pecsetekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917ef1f1-403b-4488-b759-42190a4f724f","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_Debreceni_Egyetem_szerint_nem_eltek_vissza_az_igazsagugyi_szakertoi_pecsetekkel","timestamp":"2018. október. 31. 17:54","title":"A Debreceni Egyetem szerint nem éltek vissza az igazságügyi szakértői pecsétekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás megkezdése előtt. Ebből kettőt Oscar-esélyesnek tartanak.","shortLead":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás...","id":"20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb3768d-3f2d-41e5-8d2b-ca499a45c119","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","timestamp":"2018. november. 02. 15:27","title":"Hagyományt tör a Netflix: előbb mozi, aztán online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff2cf1d-3fed-498e-92ee-6bf726409026","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vendégmunkások gyerekeinek 40 százaléka kap segítséget tanácsadóktól, amíg a szüleik távol vannak.","shortLead":"A vendégmunkások gyerekeinek 40 százaléka kap segítséget tanácsadóktól, amíg a szüleik távol vannak.","id":"20181101_Kozel_szazezer_gyereket_hagytak_otthon_a_kulfoldon_dolgozo_romanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ff2cf1d-3fed-498e-92ee-6bf726409026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38363d7-8488-4b9d-bb32-5ab5f22887b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Kozel_szazezer_gyereket_hagytak_otthon_a_kulfoldon_dolgozo_romanok","timestamp":"2018. november. 01. 11:56","title":"Közel százezer gyereket hagytak otthon a külföldön dolgozó románok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]