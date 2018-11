Az állam 325 milliárd forintot ad Sopronnak, ebből az összegből 30 milliárd jut a Fertő tóra. A helyiek abban egyetértenek, hogy a tó átépítése évek óta szükséges, a környék felújításra szorul. Csakhogy attól tartanak, hogy titokban kiárusítják a körzetet a Modern Városok Program keretein belül.

„Ahogy a Balatont, úgy most Sopront és környékét is felvásárolják a helyi fideszes városvezetés segítségével” – fakadt ki egyik forrásunk. „Azzal kapcsolatban is többen kerestek, hogy Orbán Ráhel többször meglátogatta a Fertő tavat, hogy ezt magánszemélyként, vagy a turizmusért felelősként tette, erről nekem semmilyen információm nincs” – tette hozzá.

Jogos a helyiek félelme? Nem, Magyarországon még soha nem történt ilyesmi. Inkább attól félnének, hogy senki nem akar fejleszteni. Csak addig kell félteni a turizmust, amíg Ausztria bele nem tesz egy nagy határkerítést a tóba. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Angela Merkel bejelentette: nem jelölteti magát a CDU elnöki posztjára a decemberi pártkongresszuson, három év múlva pedig már nem indul újra a kancellári posztért, és minden politikai hivataltól visszavonul.

© AFP / Tobias Schwarz

A piacokat nem sokkolta a hír, már a nyár óta egyre többször lehetett hallani arról, hogy ez lehet Merkel utolsó kancellári ciklusa. A német gazdaság most elég erős ahhoz, hogy ne kelljen félteni, de az is tény: Merkel számára nemcsak otthon, hanem európai szinten is fontos volt a költségvetési szigor.

Mi vár most Németországra és Európára? Békés unalom, stabil lesz az átmenet. Lesznek politikai viharok, de ezek a gazdaságot nem fogják érinteni. Alapjaiban kell újragondolni mindent, amit a politikáról és a gazdaságról gondoltunk. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Felfüggesztette a parlament Simonka György mentelmi jogát. Vannak, akik a Fideszen belüli leszámolást sejtenek az ügy mögött, mások szerint ez még csak a jéghegy csúcsa. A gyanú szerint közel másfél milliárd forintos csalást követtek el mezőgazdasági cégekben, és ezekben a Fidesz Békés megyei elnökének az érintettsége is felvetődött. Az ügyészség azt a gyanút is megfogalmazta, hogy Simonka a beruházások kivitelezőitől kenőpénzt is elfogadhatott.

Simonka György © Túry Gergely

„Érdekes módon most mindenki 'mondtam a Siminek, baj lesz ebből' szöveggel jön” – írta a szomszédos Tótkomlós Fidesz-szervezetének elnöke. Azt is hozzátette: „az eddigi talpnyalók pedig jó, ha többet nem hívnak fel azzal, hogy milyen háttér titkokat tudnak”.

Mi történik ezután? Példát statuálnak Simonkával, kemény büntetést kap. Lefolytatják a vizsgálatot, de nem találnak semmit. Addig húzódik a nyomozás, amíg mindenki elfelejti. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe: a magyar megyék lakóinak vásárlóereje a GfK kutatása szerint.

© GfK

Több százezer ember lakhelyén állt le a szemétszállítás a hét elején. Amikor hétfő délelőtt körbetelefonáltuk azokat az önkormányzatokat, ahol aznap kellett volna megérkezniük a kukásautóknak, kiderült, még a települések vezetése sem tudta, mi lesz. „Mi is kitettük a polgármesteri hivatal elé a saját kukáinkat, aztán legfeljebb majd visszahúzgáljuk” – mondták az egyik faluban.

© Huszár Dávid

A kormánynak napokba telt, hogy kitalálja, mit lehet csinálni. Végül egy gyors kitérő után, amikor elmagyarázták, hogy az LMP és Gémesi György a hibás, kiderült: van pénz a szemétszállításra, ha akarnak adni. 26 milliárd forinttal megemelték a hulladékgazdálkodás állami támogatását, a Katasztrófavédelem így már tudott pénzt adni a 116 érintett településen dolgozó Zöld Híd Kft.-nek, akik szerdán újra el is kezdték elvinni a szemetet.

Mi a tanulsága ennek? Soros szemétbe borítaná az országot, de a kormány nem hagyja. Gazdag, jóléti hely vagyunk, ahol arra van mindig néhány tízmilliárd forint, amire kell. Valaki valamit félreértett, az a Kossuth tér, ahonnan nem viszik el a szemetet. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Érdemes-e magyaros büfék üzemeltetésébe belefogni az Egyesült Államokban? Erről kérdeztünk Amerikában dolgozó magyar vállalkozókat. Általános szabályként elmondható, hogy a kezdő kiadások jelentősek, a vállalkozási környezet ugyanakkor általában kedvező a tengerentúlon. A konzulátuson arra is figyelmeztettek: a hosszú és költséges piacra lépési előkészületekre áldozni képes vállalkozások tudnak labdába rúgni az Egyesült Államokban.

Az elmúlt években több lángosos és kürtőskalácsos nyílt meg, de egyik üzlet sem lett működőképes. Beszéltünk viszont olyan magyar vállalkozóval is, aki Sacramentóban üzemeltet sikeresen food truckot. Ő arról mesélt: a helyiek kedvence a szalonnás lángos, de az epres és a nutellás-tejszínhabos változat is jól fogy.

Mire van szüksége még az Egyesült Államoknak a magyaroktól? A demokráciamodellünkre A focinkra Felcsútra Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A leicesteri futballklub tulajdonosa is azon a helikopteren utazott, amely lezuhant a stadion mellett. Vicsáj Srivaddhanaprabhát (nyugati átírásban Vichai) csodatévő legendaként tisztelték a kisvárosban. A thai-kínai vállalkozó 11 éves kora óta külföldön tanult. A halála előtt 4,9 milliárd dollárosra becsült vagyonát a reptéri vámmentes üzletekkel alapozta meg.

© AFP / Paul Ellis

Széles körben akkor vált ismertté, amikor 2011-ben előbb klubszponzorként a Leicester City támogatója lett, majd megvette az akkor csak másodosztályú klubot, előbb felvitte a Premier League-be, később pedig bajnokcsapatot csinált belőle. Most a fia viheti tovább az üzletet, aki már eddig is fokozatosan vette át az irányítást.

Lesz-e még nagy foci Leicesterben ezután is? Igen Nem Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

1845 óta száll apáról fiúra a szűcsmesterség a Kocsis családban, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi börtönét is megjárta miatta. Most az újabb generációnak kellene továbbvinnie ezt a testileg-lelkileg megterhelő szakmát. A mesterséget megtanulni már csak inaskodással lehet, megszűnt a bőripari középiskolai oktatás Magyarországon.

A hazai megrendelők többsége a fiatalabb, 35-45 éves korosztályból kerül ki. Elegük lett a kínai termékekből, a környezetszennyező műszőrméből, és abból, hogy mindenki a pufidzsekinek nevezett, vatelinnel tömött műanyagban közlekedik – indokolják Kocsisék, miért ez a korosztály találja meg őket.

Van jövője ennek az üzletnek? Van Nincs Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

