A történet évtizedek óta tart. Mint a világon mindenütt, Franciaországban is az állami költségvetés egyik fő bevételi forrása az üzemanyagokra kivetett adó. Ez örökké növekszik, tehát hiába csökken a világpiacon az olaj ára, akár a felére is, az autót használók egyre többet kénytelenek benzinre költeni.

Ma már egy szerény középosztálybeli francia családban három autó van: egy a szülőké kettő a cserepedő ifjaké. A francia kormány hamarosan ismét emeli az üzemanyag árát a jövedéki adó növelésével. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a lakosság 78 százaléka támogatja, hogy november közepén útelzárásokkal tiltakozzanak az áremelés ellen. Közben a környezetvédelmi témákban végzett felmérések szerint ugyanilyen arányban támogatják a franciák a kevésbé szennyező technológiákat.

A párizsi kormány most a roncsprémium radikális növelését dobta be a tiltakozás ellen. Jelenleg egy nagyon szennyező dízel autó elektromos járműre történő cseréjét 2500 euróval támogatja az állam. De ez a prémium, a gyártókkal való egyeztetés után, akár a kétszeresére is nőhet, sőt a hibrid autókra is érvényesíthető lesz. Az új szabályok a jövő év elejétől lépnek majd életbe. A kormány szándékát a gazdasági és a környezetvédelmi miniszter egyaránt megerősítette, a parlamenti jóváhagyás borítékolható. (via Le Figaro, Franceinfo)