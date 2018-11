Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60a56574-ad15-4f71-89c5-f87ba2a1fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi percekig halott volt, de a kardiológus főorvosnak sikerült újraélesztenie.","shortLead":"A férfi percekig halott volt, de a kardiológus főorvosnak sikerült újraélesztenie.","id":"20181106_Egy_etteremben_erte_aramutes_a_szerelot_de_szerencsejere_egy_orvos_eppen_ott_ebedelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60a56574-ad15-4f71-89c5-f87ba2a1fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60595aa-5be9-420a-b4dc-47369ceb6c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Egy_etteremben_erte_aramutes_a_szerelot_de_szerencsejere_egy_orvos_eppen_ott_ebedelt","timestamp":"2018. november. 06. 19:56","title":"Egy étteremben érte áramütés a szerelőt, de szerencséjére egy orvos éppen ott ebédelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden vezető tisztségviselőnek érdemes tudnia, miért tartozik ő felelősséggel. Ezt gyűjtötte össze most az Adózóna.","shortLead":"Minden vezető tisztségviselőnek érdemes tudnia, miért tartozik ő felelősséggel. Ezt gyűjtötte össze most az Adózóna.","id":"20181106_Kin_lehet_szamonkerni_ha_kart_okoz_a_ceg_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc01272a-91a7-4783-bd36-3ad940311dec","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Kin_lehet_szamonkerni_ha_kart_okoz_a_ceg_vezetoje","timestamp":"2018. november. 06. 14:44","title":"Kin lehet számonkérni, ha kárt okoz a cég vezetője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha megszavazzák, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét március végéig megválaszthatják.","shortLead":"Ha megszavazzák, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét március végéig megválaszthatják.","id":"20181106_Benyujtottak_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b0c1af-abc6-4268-8db0-34c444bf9e34","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Benyujtottak_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2018. november. 06. 16:58","title":"Benyújtották a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség. Igaz, a sportoló tavaly év végén visszavonult.","shortLead":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség...","id":"20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca897840-b372-4112-ae4f-03b48d0c976f","keywords":null,"link":"/sport/20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","timestamp":"2018. november. 06. 17:37","title":"Négy év eltiltás a kétszeres világbajnok úszónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég. Az eredményekből kiderül, a magyarok nagy része még mindig nem fordít elég figyelmet online szolgáltatások igénybevételekor (bank, vásárlás, közösségi média) jelszavainak megóvására, és nem készült fel az adathalászok elleni védekezésre sem. ","shortLead":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég...","id":"20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effdc22d-18d5-4748-8776-996b54d06b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2018. november. 05. 16:03","title":"A Google megnézte, milyen jelszavakat használnak a magyarok – jobb, ha pár dolgot azonnal átkapcsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tao-pénzek mellett az önkormányzat is segíti a kisvárdai klubot.","shortLead":"A tao-pénzek mellett az önkormányzat is segíti a kisvárdai klubot.","id":"20181107_97_millio_forintot_adott_Kisvarda_a_focicsapatnak_hogy_a_varos_jo_hiret_noveljek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac95a7-2aa6-4ee4-a4e0-802ecbbc2894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_97_millio_forintot_adott_Kisvarda_a_focicsapatnak_hogy_a_varos_jo_hiret_noveljek","timestamp":"2018. november. 07. 12:33","title":"97 millió forintot adott Kisvárda a focicsapatnak, hogy a város jó hírét növeljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat orrszarvút telepítettek Csádba, négy el is pusztult közülük. ","shortLead":"Hat orrszarvút telepítettek Csádba, négy el is pusztult közülük. ","id":"20181106_Attelepitettek_oket_elpusztultak_az_amugy_is_kihalas_fenyegette_orrszarvuak_Csadban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b1a073-39b5-4778-9aea-f298428eeb3e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Attelepitettek_oket_elpusztultak_az_amugy_is_kihalas_fenyegette_orrszarvuak_Csadban","timestamp":"2018. november. 06. 12:10","title":"Áttelepítették őket, elpusztultak az amúgy is kihalás fenyegette orrszarvúak Csádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bélik Jánosné 111 évet élt.","shortLead":"Bélik Jánosné 111 évet élt.","id":"20181106_Penteken_temetik_az_eddigi_legidosebb_magyart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4878cffc-dfb9-47da-82b3-68d6820a17ca","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Penteken_temetik_az_eddigi_legidosebb_magyart","timestamp":"2018. november. 06. 09:09","title":"Pénteken temetik az eddigi legidősebb magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]