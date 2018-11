Még mindig nagy a szakadék, és szörnyen lassú a bérolló zárulása a két nem között. Ha minden így megy tovább, akkor 2168-ban éri el a szebbik nem béreinek átlaga a férfiakét. Tennünk kell valamit - hangsúlyozza a feminista portál.



Macron elnök igyekszik, de a szép szavak és a realitás között szakadék van



A francia elnök fontosnak tartja a nemek közös egyenlőséget. Ezért gondosan ügyel arra, hogy kormányában épp annyi hölgy kapjon miniszteri tárcát, mint ahány férfiú. Így lehet Napóleon hazájában női hadügyminiszter. A munkaügyi miniszter asszony pedig októberben bejelentette: megbírságolhatják azokat a cégeket, ahol túlságosan nagyok a bérkülönbségek a férfiak javára. Ha bejelentés érkezik a diszkriminációról, akkor figyelmeztetik, majd három éven át figyelik a céget, van-e változás. Ha nincs, akkor jön a büntetés, amelynek felső határa a cég üzleti forgalmának egy százaléka. Ez már komoly tétel lehet, de hát az óra csak most indul...



Van-e üvegplafon?



A Les Glorieuses feminista portál arra is többször felhívta a figyelmet, hogy a női keresetek azért is alacsonyabbak, mert a jólfizetett menedzserek döntő többsége férfi. Ezt nemcsak az előítéletek okozzák, hanem a családi problémák is hozzájárulnak a női karrierek befuccsolásához. Általában a nők maradnak otthon a gyerekekkel. Ezzel éveket veszíthetnek a versenyben, amely a jólfizetett menedzser pozíciókért folyik. Ezért a Les Glorieuses azt követeli: legyen teljes egyenlőség az anyaság és az apaság között! Vagyis a papa éppúgy mehessen gyermeknevelési szabadságra, mint az anya. Ilyen módon csökkenteni lehetne azt a versenyhátrányt, melyet a nők azzal szenvednek el, hogy a gyerekszülés után évekre kieshetnek a szakmájukból.



A női topmenedzsereken is sok múlik



Christine Lagarde asszony, az IMF vezérigazgatója a feministák kedvence ezen a téren. A mindig elegáns francia nő az Egyesült Államokban csinált karriert, majd hazatérve miniszter lett Nicolas Sarkozy kormányában. Aztán pedig Sarkozy ajánlásával a Nemzetközi Valutaalap vezére Washingtonban. Christine Lagarde 2011 óta tölti be a főnöki posztot és azóta a nők törnek előre a Nemzetközi Valutaalapnál. Míg elődje, a szintén francia Dominique Strauss-Kahn vadászott a nőkre házon belül is (a magyar Nagy Piroska volt ennek az egyik kárvallottja), addig Christine Lagarde főnöki posztokat osztogat a szebbik nemnek. Legutóbb egy kétgyerekes indiai származású amerikai nőt nevezett ki az IMF vezető közgazdászának! Ilyen még nem fordult elő a Nemzetközi Valutaalap történetében: mind a főnök, mind a vezető közgazdász nő!



Egyenlőségi törvény kell!



Ezt szorgalmazza a Les Glorieuses feminista portál. Szép dolog, hogy ha egy nagy szervezet élére nő kerül, akkor általában nagyon megjavulnak az esélyei a többi nőnek is. Csakhogy általános szabályozás kell, mert az egyedi példák csak elfedik a kínos realitást, azt, hogy még mindig nagyon nagy a szakadék a férfiak és a nők bérei között. Mi a megoldás? Olyan törvény, amely bünteti a nemi diszkriminációt ezen a téren. Van rá példa, Izlandon január elsejétől hatályos a jogszabály a nemek egyenlőségéről a bérezés terén. Dehát Izland benne van a nagy európai trióban: az Eurostat szerint Liechtenstein és Svájc mellett itt élnek a legjobban az emberek Európában.