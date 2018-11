Távozott a brit kormányból pénteken Jo Johnson, Boris Johnson volt külügyminiszter öccse.

Az ifjabb Johnson, aki bátyjával éles ellentétben Nagy-Britannia EU-tagsága mellett kampányolt a két évvel ezelőtti népszavazáson, lemondásával egy időben újabb referendumot követelt. A Downing Street azonnal visszautasította e követelést. Jo Johnson eddig a közlekedési minisztérium államtitkára, illetve az önkormányzatokért és helyi közösségekért felelős tárca londoni ügyekkel foglalkozó államtitkára volt.

Pénteki lemondását bejelentő levelében közölte: megítélése szerint azoknak a javaslatoknak, amelyekkel a kormány a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről folyó tárgyalásokon előállt, "semmi közük" az EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépést pártolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - referendum kampányában és azóta elhangzott ígéretekhez.

Jo Johnson szerint mára két választási lehetőség maradt: egy olyan kilépési megállapodás, amelynek alapján Londonnak tartania kellene magát az Európai Unió szabályaihoz, anélkül, hogy befolyása lenne e szabályok kialakításába, illetve a megállapodás nélküli Brexit, amely viszont "elmondhatatlan károkat" okozna az országnak. A volt államtitkár szerint Nagy-Britannia emiatt olyan válság küszöbén áll, amilyenre a II. világháború óta nem volt példa.

Az ígéretekkel ellentétben ugyanis semmiféle olyan megállapodás nincs az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni kapcsolatrendszerről, amelyet a brit kormány az ország elé terjeszthetne, és illúziónak bizonyultak azok a népszavazási kampányígéretek is, amelyek "a történelem legkönnyebben elért" kereskedelmi egyezségének reményét keltették a választókban.

David Davis volt Brexit-ügyi miniszter azt ígérte a briteknek, hogy Nagy-Britannia a Brexit után is ugyanazokban az előnyökben részesülhet majd, mint az Európai Unió egységes belső piacának tagjaként, Theresa May miniszterelnök pedig azt, hogy pontosan körülírt garanciák lesznek a súrlódásmentes kereskedelem folytatódására az EU-val.

Ezekből sem valósult meg azonban semmi, és csak egy olyan ajánlat van a tárgyalóasztalon, amelynek alapján esetleg el lehet érni egy átmeneti jellegű vámjogi megállapodást az EU-val, amíg folynak a tárgyalások egy kereskedelmi egyezmény lehetőségéről, ám minden tapasztalat azt mutatja, hogy egy ilyen megállapodás elérése évekbe telik - áll Jo Johnson levelében, amelyben lemondását indokolja a kormányfőnek.

A volt államtitkár szerint mivel a Brexit realitása oly messze jár az egykori ígéretektől, a demokratikus eljárás az lenne, ha a választók mondhatnák ki a végső szót. Jo Johnson szerint nem a 2016-os népszavazás megismétléséről lenne szó, hanem egy olyan referendumról, amely azt kérdezné a választóktól, hogy az immár ismert lehetőségek tudatában is akarják-e a Brexit-folyamat végigvitelét.

Jo Johnson a 2016-os népszavazáson is a további EU-tagságra voksolt - ezt fel is idézi lemondását bejelentő pénteki levelében -, bátyja, Boris Johnson ugyanakkor a keményvonalas Brexit-párti kampánytábor frontembere volt, és külügyminiszterként is ezt az irányvonalat képviselte. Azért is távozott a nyáron a külügyi tárca éléről, mert megítélése szerint a brit kormány Brexit-stratégiája Nagy-Britanniát az Európai Unió "vazallusává", sőt "gyarmatává" tenné.

A BBC péntek esti kommentárja szerint Jo Johnson - jóllehet nem a legfajsúlyosabb kormányzati tisztséget töltötte be - távozásával olyan precedenst teremthet, amely ha követőkre lel a kormányban, annak komoly következményei lehetnek a kormány Brexit-stratégiájának kimenetelére.

Az újabb EU-népszavazást az utóbbi hetekben számos üzleti, jogi és civil szervezet is folyamatosan követeli a kormánytól szinte egymás után megjelenő közös felhívásokban, a Downing Street azonban mereven elzárkózik e lehetőségtől. Theresa May szóvivője Jo Johnson pénteki levelére reagálva is kijelentette, hogy "semmiféle körülmények között" nem lehet szó újabb népszavazásról.