Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. ","shortLead":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. ","id":"20181110_Szomszedai_is_segitik_a_gyengelkedo_Torocsik_Marit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d9d9ad-6385-4030-83d8-9bd38443fd0e","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Szomszedai_is_segitik_a_gyengelkedo_Torocsik_Marit","timestamp":"2018. november. 10. 10:19","title":"Szomszédai is segítik a gyengélkedő Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","id":"20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc6697-f42a-42c7-8e2e-41d4a8641f8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","timestamp":"2018. november. 10. 13:21","title":"Skoda Scala: így mutat a 8-as VW Golf izgalmas cseh riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e98138-95ff-4b54-adc8-5babefd4f282","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokrata jelölt csupán 0,15 százalékkal maradt alul a republikánussal szemben, a republikánus kormányzó is csupán 0,41 százalékkal nyert. ","shortLead":"A demokrata jelölt csupán 0,15 százalékkal maradt alul a republikánussal szemben, a republikánus kormányzó is csupán...","id":"20181110_Ujraszamlaljak_a_szavazatokat_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2e98138-95ff-4b54-adc8-5babefd4f282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e512965-6072-43d2-a11c-9e1f3fd9ed03","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Ujraszamlaljak_a_szavazatokat_Floridaban","timestamp":"2018. november. 10. 21:51","title":"Újraszámlálják a szavazatokat Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144ac67-6856-4c49-8a0e-bf5c8c721df6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dohányzás, a cukorbaj és a magas vérnyomás a nőknél jobban emeli a szívroham kockázatát, mint a férfiaknál – állapította meg az Oxfordi Egyetem új kutatása.","shortLead":"A dohányzás, a cukorbaj és a magas vérnyomás a nőknél jobban emeli a szívroham kockázatát, mint a férfiaknál –...","id":"20181110_dohanyzas_cukorbetegseg_magas_vernyomas_nok_szivroham_kockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6144ac67-6856-4c49-8a0e-bf5c8c721df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0740f21-516c-467a-bf06-704f01c948f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_dohanyzas_cukorbetegseg_magas_vernyomas_nok_szivroham_kockazat","timestamp":"2018. november. 10. 17:03","title":"A dohányzó nők rosszabbul járhatnak, mint a dohányzó férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a14836a-8da3-4673-900b-185bd09d85ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pártot a Jobbikból, a Magyar Gárdából és a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületből kilépők alkotják, céljuk a mostani ellenzék kiszorítása, merthogy szerintük ők hazaárulók.","shortLead":"A pártot a Jobbikból, a Magyar Gárdából és a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületből kilépők alkotják, céljuk a mostani...","id":"20181110_Kiabrandult_radikalis_jobbikosok_uj_partot_jegyeztek_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a14836a-8da3-4673-900b-185bd09d85ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d80cf-24cd-4181-b63b-a8ae5d3c91e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kiabrandult_radikalis_jobbikosok_uj_partot_jegyeztek_be","timestamp":"2018. november. 10. 18:51","title":"Kiábrándult jobbikosok és volt gárdisták új pártot jegyeztek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Most lesz Trianon-musical és nemzeti operett, bár a Kero-korszak nézőit ezzel nehéz lesz megtartani. ","shortLead":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég...","id":"201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bce5dcc-8ab5-43ab-995d-a035ee3e8d67","keywords":null,"link":"/itthon/201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","timestamp":"2018. november. 11. 15:00","title":"Mindent felforgatna az Operettszínház új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2089dd3-6970-4291-8af7-32c3ee45bf65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14-21 fok várható.","shortLead":"14-21 fok várható.","id":"20181112_Hetfon_is_marad_a_frontmentes_kellemes_oszi_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2089dd3-6970-4291-8af7-32c3ee45bf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af784cc3-8e5e-40bd-a30c-c6bd5797b036","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Hetfon_is_marad_a_frontmentes_kellemes_oszi_ido","timestamp":"2018. november. 12. 05:15","title":"Hétfőn is marad a frontmentes, kellemes őszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Seszták Miklósnak kedves építőipari cég szerint csúnyán elbánt velük a volt miniszter városának önkormányzata.","shortLead":"A Seszták Miklósnak kedves építőipari cég szerint csúnyán elbánt velük a volt miniszter városának önkormányzata.","id":"20181110_A_jogrend_sarba_tiprasat_emlegeti_a_kisvardai_stadion_epitoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa4b1fc-db0e-41ba-b00e-e4270b7a8c1b","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_A_jogrend_sarba_tiprasat_emlegeti_a_kisvardai_stadion_epitoje","timestamp":"2018. november. 10. 10:23","title":"A jogrend sárba tiprását emlegeti a kisvárdai stadion építője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]