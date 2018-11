„Kinyitom az újságot és újabb szankciókról olvasok” – panaszkodott a New York-i Bloomberg portálnak a pénzügyi ellenőrzés feje Lettországban. Peters Putninsnak amúgy is főhet a feje, hiszen a nemzeti bank exelnökét vádolják azzal, hogy Putyin bábjaként óriási pénzmosási ügyeket engedélyezett, amíg a kis állam legfontosabb pénzügyi embere volt. Ebben persze Észtország lekörözte Lettországot: a Reuters hírei szerint ott immár 200 milliárd eurós pénzmosást vizsgálnak a hatóságok. A tettes Dánia legnagyobb bankja, a tekintélyes Danske Bank, melyet 1871-ben alapítottak meg Koppenhágában, és amely elnézte azt, hogy ilyen hatalmas összegeket mossanak tisztára leánybankjánál Észtországban. A pénzek legnagyobb része Oroszországból érkezett, de a volt Szovjetunió szinte valamennyi egykori tagállama képviseltetve volt.



Ha egy államban 200 milliárd eurót lehet tisztára mosni, akkor milyen lehet ott a pénzügyi felügyelet?



Ezt a kérdést teszik fel az Egyesült Államokban épp úgy, mint Brüsszelben. Ezért panaszkodik a lett pénzügyi felügyelet főnöke arról, hogy hiába hoztak számtalan szigorító intézkedést, a jó hírnév oda. Nem bíznak a baltiakban Washingtonban és Brüsszelben. A pénzpiacok emiatt elzárhatják a pénzcsapokat – figyelmezteti a New York-i Bloomberg a pénzügyi felügyelet főnökét Lettországban. Aki persze siet sorolni a szigorító intézkedéseket: megszüntették a pénzügyi fantomcégeket, amelyek gyakorlatilag semmit sem csináltak Lettországban, csak az Oroszországból vagy máshonnan érkezett pénzeket mosták tisztára. Olyannyira közismert volt az ellenőrzés hiánya, hogy az észak-koreai titkosszolgálat is a balti államokat használta kifizetőhelynek.



Észak-Korea Lettországban vette meg az orosz rakétafejlesztési programokat



A CIA ezt kifigyelte, és már jött is a szankció Lettországnak. Az amerikai szakértőket megdöbbentette, hogy Észak-Korea milyen gyorsan létre tudott hozni olyan interkontinentális rakétákat, melyekkel elérheti akár az USA-t is. Emiatt ült le tárgyalni Szingapúrban Donald Trump a duci diktátorral, Kim Dzsong Unnal. A CIA pedig kiderítette: orosz tudósok szakértelmét vette meg Észak-Korea. A kifizetőhely Riga volt, ahol most nagy gondban vannak. Jövőre még rosszabb lesz – állítja a pénzügyi felügyelet főnöke Rigában. Ő tudja, hogy miért. Talán, mert ahogy növekszik a katonai szembenállás Oroszország és a NATO között, úgy lesz egyre kíváncsibb a CIA is arra, hogy mi folyik a Baltikumban. Az egykor a Szovjetunióhoz tartozó három kis állam közül Észtországban és Lettországban nagyon magas az orosz kisebbség számaránya. Közöttük Putyin kénye-kedve szerint találhat készséges együttműködőket, de a többséghez tartozók sem utasítják vissza a lehetőséget, ha nagy pénzről van szó. Elég jól látható ez a Danske Bank esetében:



Csak most váltották le az elnököt, pedig kilenc éve folyt a pénzmosás



Vérfrissítésre van szükség – így indokolták a legnagyobb dán bank főnökének a leváltását a múlt héten. Azt, hogy éveken át elnézte a 200 milliárd eurós pénzmosást Észtországban, nem rótták föl neki. Korábban ugyanis igen szép haszna volt ebből a Danske Banknak is. Nem véletlenül kesereg a kis Lettország pénzügyi felügyeletének főnöke, mert a balti államok a geopolitika áldozatai. Persze a boldog békeidőkben szép hasznot húztak maguk is abból, hogy Oroszország és a világ között közvetítő szerepet játszottak, de most, hogy az idillnek vége, ők fizetik meg az árát annak, hogy Washingtonban és Brüsszelben immár másképp ítélik meg az orosz kapcsolatot, mint korábban.

Az orosz fenyegetést komolyan veszik a Baltikumban, ahol emiatt örülnek a NATO-tagságnak, és szeretnék, ha amerikai katonák időkorlát nélkül, folyamatosan állomásoznának náluk. Trump még habozik, mert Észtország túlságosan is közel van Putyin szülővárosához, Szentpétervárhoz. Az orosz pénzeknek viszont örültek a Baltikumban, mert a biznisz az biznisz. A helyi bankok eredményeit ugyancsak szépen javították a keletről érkező, meglehetősen kétes eredetű pénzek. De ennek az idillnek is vége van.

Lettországban egyre kisebb a devizaügyletek száma, mert az ellenőrzés erősödik, a feketelisták egyre hosszabbak Amerikában. Szinte már nincs olyan Putyin-közeli oligarcha, aki ne lenne rajta valamelyik feketelistán. Van tehát munkája bőven a pénzügyi felügyelet fejének Lettországban, ahol attól félnek: ha az orosz pénzek más utat keresnek, akkor hol lesz ezentúl a nagy bankbiznisz a Baltikumban. (via Bloomberg)