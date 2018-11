Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e7b32ae-bff9-4cdc-9081-9ad2f7603b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány további 699 millió forintot hagyott jóvá a hatvani sport- és rendezvénycsarnok építésére, ezzel már meghaladja a kétmilliárdot az állami támogatás.\r

","shortLead":"A kormány további 699 millió forintot hagyott jóvá a hatvani sport- és rendezvénycsarnok építésére, ezzel már...","id":"20181114_Ketmilliard_fole_ugrott_az_allami_tamogatas_a_hatvani_sportcsarnokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e7b32ae-bff9-4cdc-9081-9ad2f7603b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e761c0f4-e562-407d-90a2-76596ced2c16","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Ketmilliard_fole_ugrott_az_allami_tamogatas_a_hatvani_sportcsarnokra","timestamp":"2018. november. 14. 09:50","title":"Kétmilliárd fölé ugrott az állami támogatás a hatvani sportcsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lenne 30 éves a Szabad Demokraták Szövetsége. A rendszerváltás egyik legerősebb pártja a hivatalos okiratok szerint azonban nem élte meg a születésnapját – négy évvel ezelőtt megszűnt. ","shortLead":"Ma lenne 30 éves a Szabad Demokraták Szövetsége. A rendszerváltás egyik legerősebb pártja a hivatalos okiratok szerint...","id":"20181113_Szellemidezes_harmic_eves_lenne_az_SZDSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8e2b1c-1773-42ed-9f94-f7b4eba855c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szellemidezes_harmic_eves_lenne_az_SZDSZ","timestamp":"2018. november. 13. 19:15","title":"\"Szellemidézés\": harmincéves lenne az SZDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b095f-d0c7-4bce-a5cd-a4e76964193a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország vatikáni nagykövete a Twitteren is osztja igéit. ","shortLead":"Magyarország vatikáni nagykövete a Twitteren is osztja igéit. ","id":"20181113_Habsburg_Eduard_kozlekedesi_tanacsok_Roma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d06b095f-d0c7-4bce-a5cd-a4e76964193a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d310623e-ceb5-41c5-afe6-4645261ea64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_Habsburg_Eduard_kozlekedesi_tanacsok_Roma","timestamp":"2018. november. 13. 14:57","title":"Kapott már közlekedési tippet egy Habsburgtól? Itt a vissza nem térő alkalom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Volt egy kis balhé az egyik megye hármas meccsen. ","shortLead":"Volt egy kis balhé az egyik megye hármas meccsen. ","id":"20181113_Mennyei_megyei_belerughattak_a_piros_lapokat_osztogato_biroba_Sokoropatkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e615bc-291b-48f1-88bf-a54ffcb89099","keywords":null,"link":"/sport/20181113_Mennyei_megyei_belerughattak_a_piros_lapokat_osztogato_biroba_Sokoropatkan","timestamp":"2018. november. 13. 14:00","title":"Mennyei megyei: belerúghattak a piros lapokat osztogató bíróba Sokorópátkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b997f0c3-3814-495d-9c65-c9f03472d06b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CLA most lencsevégre kapott prototípusán már alig van álcázófólia, vagyis nagyon közel vagyunk a hivatalos leleplezéshez. ","shortLead":"A CLA most lencsevégre kapott prototípusán már alig van álcázófólia, vagyis nagyon közel vagyunk a hivatalos...","id":"20181112_kemfotokon_a_mar_alig_alcazott_kovetkezo_kecskemeti_mercedes_cla_aosztaly_szedan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b997f0c3-3814-495d-9c65-c9f03472d06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e48458-2def-4227-a2e4-a1ae4468c9a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_kemfotokon_a_mar_alig_alcazott_kovetkezo_kecskemeti_mercedes_cla_aosztaly_szedan","timestamp":"2018. november. 12. 11:21","title":"Kémfotókon a már alig álcázott következő kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b52f28-977a-495d-bc4c-45a43dec708e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan használják itthon a kínai Ji Csinget jóskönyvként, nem véletlen, hogy Jóskönyvként is ismert. Mik az előnyei és hátrányai, ha egy ókori könyvre támaszkodunk döntéseink meghozatalakor? ","shortLead":"Sokan használják itthon a kínai Ji Csinget jóskönyvként, nem véletlen, hogy Jóskönyvként is ismert. Mik az előnyei és...","id":"20181113_Alaposan_ossze_fog_zavarni_a_Joskonyv_pszichologiaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b52f28-977a-495d-bc4c-45a43dec708e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdf41fb-a322-4e46-a2ab-517b0ff07d93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181113_Alaposan_ossze_fog_zavarni_a_Joskonyv_pszichologiaja","timestamp":"2018. november. 13. 12:15","title":"Alaposan össze fog zavarni: a Jóskönyv pszichológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e","c_author":"Tossenberger Adél","category":"kultura","description":"Nagyon büszke arra, hogy Ujj Mészáros Károly a múzsájának nevezte. A szabadúszástól rettegett, de nem bánta meg. Az X – A rendszerből törölve című új filmjében pedig nagyon hisz. Balsai Mónival beszélgettünk reflektorfényről, pánikbetegségről és fegyverekről.","shortLead":"Nagyon büszke arra, hogy Ujj Mészáros Károly a múzsájának nevezte. A szabadúszástól rettegett, de nem bánta meg. Az X –...","id":"20181112_Balsai_Moni_Allandoan_elmegyek_mindenben_a_falig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6827c5c3-01b9-41ea-8d14-e3c5a3db4ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Balsai_Moni_Allandoan_elmegyek_mindenben_a_falig","timestamp":"2018. november. 12. 20:00","title":"Balsai Móni: Állandóan elmegyek mindenben a falig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beruházás részleteiről alig tudni valamit, mert a Pallas Athéné Alapítványok kitérő választ adtak a kérdésekre. ","shortLead":"A beruházás részleteiről alig tudni valamit, mert a Pallas Athéné Alapítványok kitérő választ adtak a kérdésekre. ","id":"20181114_Tobb_eves_csuszas_utan_elkezdtek_epiteni_Matolcsyek_rejtelyes_konferenciakozpontjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaf909b-6683-49d3-ba7f-e55a5abee35a","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tobb_eves_csuszas_utan_elkezdtek_epiteni_Matolcsyek_rejtelyes_konferenciakozpontjat","timestamp":"2018. november. 14. 06:20","title":"Többéves csúszás után elkezdték építeni Matolcsyék rejtélyes konferenciaközpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]