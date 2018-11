Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26c0bf2f-6a3d-4e90-953e-00e5dfcf1dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már keresik az eladókat.","shortLead":"Már keresik az eladókat.","id":"20181116_Skala_aruhaz_lesz_az_Alexandra_konyveshaz_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26c0bf2f-6a3d-4e90-953e-00e5dfcf1dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c280fb94-bf75-4ed7-ac49-09fe73bbfb60","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Skala_aruhaz_lesz_az_Alexandra_konyveshaz_helyen","timestamp":"2018. november. 16. 12:32","title":"Skála áruház lesz az Alexandra könyvesház helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen 75,3 millió forintot. A közleményükből az is kiderül, miért nem hosszabbítják meg a két, nem kormányközeli, de a leghallgatottabbak közé számító országos rádió engedélyét.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen...","id":"20181116_Slager_es_Music_FM_elkaszalasa_gyermekek_vedelmere_es_dijtartozasra_hivatkozik_az_NMHHH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85627a0e-a6dc-4ccc-bd13-b83ed83f6e3b","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Slager_es_Music_FM_elkaszalasa_gyermekek_vedelmere_es_dijtartozasra_hivatkozik_az_NMHHH","timestamp":"2018. november. 16. 13:01","title":"Sláger és Music FM elhallgattatása: gyermekek védelmével és díjtartozással indokol az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6932d8-6536-4f1f-91a8-4b21bf7f03e7","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Új márka felépítésére szánta el magát a Seat: Cupra néven önálló brandet hozott létre a sportos modelljeinek. Hogy mindez miért is lehet jó stratégia, még nem teljesen világos, de az első fecske, a 300 lóerős Cupra Ateca izgalmas újdonsága a piacnak.","shortLead":"Új márka felépítésére szánta el magát a Seat: Cupra néven önálló brandet hozott létre a sportos modelljeinek...","id":"20181117_cupra_ateca_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f6932d8-6536-4f1f-91a8-4b21bf7f03e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc07b6b8-642a-4664-9962-826e744b258e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_cupra_ateca_menetproba","timestamp":"2018. november. 17. 14:00","title":"Cupra Ateca-menetpróba: ne nevezd Seatnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","shortLead":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","id":"20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d7083-9408-4350-b236-a3edba96c266","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","timestamp":"2018. november. 16. 10:11","title":"Kórházba került a terhes Amy Schumer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2378e8-4883-4d3c-b074-ecf91c3b5639","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök a milánói Scalában tekintette meg Kurtág György Fin de partie című operájának ősbemutatóját.","shortLead":"A miniszterelnök a milánói Scalában tekintette meg Kurtág György Fin de partie című operájának ősbemutatóját.","id":"20181115_orban_viktor_magyar_valogatott_gyozelem_nemzetek_ligaja_milanoi_scala_kurtag_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d2378e8-4883-4d3c-b074-ecf91c3b5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5d6e06-685b-4694-bfba-7dfefc9fc9ca","keywords":null,"link":"/sport/20181115_orban_viktor_magyar_valogatott_gyozelem_nemzetek_ligaja_milanoi_scala_kurtag_gyorgy","timestamp":"2018. november. 15. 22:36","title":"Orbán lemaradt a válogatott győzelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","shortLead":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","id":"20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a57099-e6d7-45c4-b696-ea923e92e447","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","timestamp":"2018. november. 15. 16:46","title":"Ezerötszáz céget vertek át a csalók, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c094e124-a103-4fe7-a81a-471acf01e843","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég meghökkentő látványt nyújtottak.","shortLead":"Elég meghökkentő látványt nyújtottak.","id":"20181116_Nehany_teve_megszokott_egy_nemetorszagi_cirkuszbol_es_elment_a_Lidlbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c094e124-a103-4fe7-a81a-471acf01e843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c002f80-c577-4ee4-a57f-d19965831b75","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Nehany_teve_megszokott_egy_nemetorszagi_cirkuszbol_es_elment_a_Lidlbe","timestamp":"2018. november. 16. 09:17","title":"Néhány teve megszökött egy németországi cirkuszból, és elment a Lidlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy közeledik az év vége, a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozóknak arra is kell figyelniük, hogy mikor jár le a tevékenység szüneteltetésére nyitva álló határidő. Ennek a tudnivalóit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Ahogy közeledik az év vége, a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozóknak arra is kell figyelniük, hogy mikor...","id":"20181116_Sok_egyeni_vallalkozot_erhet_kinos_meglepetes_az_ev_vegen_ha_nem_figyelmes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410f7316-eeac-495b-a509-b40a26c7cab1","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Sok_egyeni_vallalkozot_erhet_kinos_meglepetes_az_ev_vegen_ha_nem_figyelmes","timestamp":"2018. november. 16. 10:48","title":"Sok egyéni vállalkozót érhet kínos meglepetés az év végén, ha nem figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]