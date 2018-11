Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 1977-ben elhunyt Király Elnöki Szabadság-érdemrendet kapott.\r

\r

","shortLead":"Az 1977-ben elhunyt Király Elnöki Szabadság-érdemrendet kapott.\r

\r

","id":"20181117_Donald_Trump_kituntette_Elvis_Presleyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b93b04-0b89-41ee-9ea1-f9bd2f232e88","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Donald_Trump_kituntette_Elvis_Presleyt","timestamp":"2018. november. 17. 13:07","title":"Donald Trump kitüntette Elvis Presley-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a56c3c-949c-402d-9825-eca6fbde68bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Irodaház gyulladt ki Terézvárosban. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között.","shortLead":"Irodaház gyulladt ki Terézvárosban. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között.","id":"20181117_Eg_egy_haz_a_Terez_koruton_nem_jar_a_villamos_a_Jaszai_es_az_Oktogon_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4a56c3c-949c-402d-9825-eca6fbde68bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5703da-d49f-41ec-936e-54cb6d6a6e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Eg_egy_haz_a_Terez_koruton_nem_jar_a_villamos_a_Jaszai_es_az_Oktogon_kozott","timestamp":"2018. november. 17. 14:32","title":"Hatalmas füsttel ég egy ház a Teréz körúton, nem jár a villamos a Jászai és az Oktogon között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9a7e5d-0146-4e66-848e-f51b4d0c8c2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset miatt a törvényszék úgy döntött, a következő egy hónap során felvételt készít az elítélt beszélgetéseiről.","shortLead":"Az eset miatt a törvényszék úgy döntött, a következő egy hónap során felvételt készít az elítélt beszélgetéseiről.","id":"20181117_Happy_TV_elo_adasban_jelentkezett_be_a_srebrenicai_meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c9a7e5d-0146-4e66-848e-f51b4d0c8c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014a6741-12b7-411c-b756-97730dd01ee2","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Happy_TV_elo_adasban_jelentkezett_be_a_srebrenicai_meszaros","timestamp":"2018. november. 17. 10:03","title":"Happy TV: élő adásban jelentkezett be a srebrenicai mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the Most Excellent Order of the British Empire). \r

\r

","shortLead":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the...","id":"20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf35f1a-2ffb-4b71-bb5c-218dc899053a","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","timestamp":"2018. november. 17. 20:20","title":"Károly herceg kitüntette Tom Hardyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29562dd-927e-4b25-bcf8-60161c789ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az akció jogellenes volt, a NAV mégsem szolgáltatja vissza az iratokat.","shortLead":"Az akció jogellenes volt, a NAV mégsem szolgáltatja vissza az iratokat.","id":"20181117_Lefoglalt_irataikat_kovetelik_vissza_a_szcientologusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b29562dd-927e-4b25-bcf8-60161c789ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbea5cdd-f354-4e85-a472-03a7faa25a69","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Lefoglalt_irataikat_kovetelik_vissza_a_szcientologusok","timestamp":"2018. november. 17. 10:31","title":"Lefoglalt irataikat követelik vissza a szcientológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A következő szakaszába lépne a hajléktalanok eltüntetése a közterületről: Budapest legnagyobb közlekedési csomópontjaiban éjszakára fizikailag is lezárnák az aluljárókat az utolsó metró után – derül ki a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztésből. A javaslat így jelentősen átalakítaná a fővárosiak életét, hiszen a gyalogosok csak a felszínen kelhetnének át, az autósoknak új zebrákat, lámpákat kell megszokniuk. Egy új, nagy hajléktalanotthon is létrejönne Újpesten a beteg, idős, önellátásra már képtelen otthontalanoknak – már ha a kormány rábólint a százmilliós nagyságrendű tervekre.","shortLead":"A következő szakaszába lépne a hajléktalanok eltüntetése a közterületről: Budapest legnagyobb közlekedési...","id":"20181119_Uj_kormanyzati_tervek_a_hajlektalanok_miatt_lezarhatjak_Budapest_nagy_aluljaroit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d746cc0e-e113-463f-a0a7-61b09ab1b4b7","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Uj_kormanyzati_tervek_a_hajlektalanok_miatt_lezarhatjak_Budapest_nagy_aluljaroit","timestamp":"2018. november. 19. 06:30","title":"Új kormányzati tervek: a hajléktalanok miatt lezárhatják Budapest nagy aluljáróit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9b57da-234b-4436-b852-47c2dfdc14e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A növény- és állatfajok szélsőséges környezeti változások miatt bekövetkező kihalása megnöveli annak kockázatát, hogy beindul egy kihalási dominóeffektus, amely végső soron a földi élet megsemmisüléséhez vezet – állítják kutatók a Scientific Reports című folyóiratban kedden publikált tanulmányukban.","shortLead":"A növény- és állatfajok szélsőséges környezeti változások miatt bekövetkező kihalása megnöveli annak kockázatát...","id":"20181117_klimavaltozas_kihalas_dominoeffektus_tarskihalas_globalis_felmelegedes_tarskihalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e9b57da-234b-4436-b852-47c2dfdc14e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d973cf24-07eb-4d84-a11a-de97ad40588d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_klimavaltozas_kihalas_dominoeffektus_tarskihalas_globalis_felmelegedes_tarskihalas","timestamp":"2018. november. 17. 11:03","title":"Ha ez igaz, tényleg végünk: a klímaváltozás beindíthatja a kihalási dominóeffektust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","shortLead":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","id":"20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8799ce1-1372-465a-ae2b-6544f00f85c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 18. 13:21","title":"2012-ben ellopott Picassót találhattak elásva Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]