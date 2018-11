Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80324588-ff9c-492f-aa30-6323d90c23fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Találmányai tették lehetővé a mágnes hangrögzítés elterjedését, de azt is neki köszönheti az emberiség, hogy már több mint egy évszázada tudunk nagyon nagy távolságokból kommunikálni. Valdemar Poulsen dán mérnök százhúsz éve megalapozta a jelenünket. Mutatjuk azt a hangfelvételt is – a világ legrégebbijét –, melyen Ferenc József hangját rögzítette, 1900-ban.","shortLead":"Találmányai tették lehetővé a mágnes hangrögzítés elterjedését, de azt is neki köszönheti az emberiség, hogy már több...","id":"20181123_valdemar_poulsen_szuletesenek_148_evforduloja_magneses_hangrogzites_feltalalo_mernok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80324588-ff9c-492f-aa30-6323d90c23fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6db8228-456d-4e17-8403-b43438dfd0cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_valdemar_poulsen_szuletesenek_148_evforduloja_magneses_hangrogzites_feltalalo_mernok","timestamp":"2018. november. 23. 07:02","title":"Miért van ez a gép ma a Google főoldalán? És ki az a Valdemar Poulsen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65350c91-ee8a-482e-9a57-e7cf10d1317b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szövegíráskor az iPhone szóközével egérpaddá változtatható a billentyűzet, így az elgépelt szöveget pillanatok alatt javíthatjuk.","shortLead":"Szövegíráskor az iPhone szóközével egérpaddá változtatható a billentyűzet, így az elgépelt szöveget pillanatok alatt...","id":"20181123_iphone_uzenetkuldes_uzenetiras_iphone_billentyuzet_szokoz_karakter_beszurasa_kurzor_egerpad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65350c91-ee8a-482e-9a57-e7cf10d1317b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505f7f64-de2d-49f8-bf93-0e87e92f91cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_iphone_uzenetkuldes_uzenetiras_iphone_billentyuzet_szokoz_karakter_beszurasa_kurzor_egerpad","timestamp":"2018. november. 23. 15:33","title":"iPhone-t használ? Ez a kevesek által ismert trükk életmentő lehet üzenetíráskor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8210b34-6527-4c6b-ab41-9350afd9b36e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Híradónak egy néző írt, hogy több mint egy hónapja vesztegel egy lerobbant autó az M6-os leállósávján Adony közelében. A szakértő szerint ez rendkívül balesetveszélyes.","shortLead":"Az RTL Híradónak egy néző írt, hogy több mint egy hónapja vesztegel egy lerobbant autó az M6-os leállósávján Adony...","id":"20181122_Egy_honapja_all_egy_auto_az_M6os_leallosavjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8210b34-6527-4c6b-ab41-9350afd9b36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3df33a-7741-4752-87a1-9c319df5eaed","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Egy_honapja_all_egy_auto_az_M6os_leallosavjaban","timestamp":"2018. november. 22. 21:32","title":"Egy hónapja áll egy autó az M6-os leállósávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8810452d-49e0-4cbf-9145-e6809733f9fa","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Minden idők egyik leghíresebb bonbonját, a Mozart-golyót máig sokan utánozzák és gyártják nagyüzemi eszközökkel. Ám az eredeti, 130 éves recept alapján készülő édesség ma is kapható Salzburgban, a Fürst család cukrászdáiban. Ám mi köze a Mozart-golyónak a zeneszerzőhöz? És milyen féltett titkot őriz a Fürst-család? ","shortLead":"Minden idők egyik leghíresebb bonbonját, a Mozart-golyót máig sokan utánozzák és gyártják nagyüzemi eszközökkel. Ám...","id":"feelaustria_20181120_MandulamogyorfaplcikapisztciaLassan130vesaMozartgolyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8810452d-49e0-4cbf-9145-e6809733f9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed24f66-8984-4c64-a1cb-4ad5b95b4c9e","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181120_MandulamogyorfaplcikapisztciaLassan130vesaMozartgolyo","timestamp":"2018. november. 22. 07:30","title":"Mandula, mogyoró, fapálcika, pisztácia – Lassan 130 éves a Mozart-golyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat ember, köztük a három támadó is meghalt.","shortLead":"Hat ember, köztük a három támadó is meghalt.","id":"20181123_Fegyveresek_tamadtak_meg_Kina_konzulatusat_a_pakisztani_Karacsiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479e89f8-3fdd-4b83-92be-9225c03d489f","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Fegyveresek_tamadtak_meg_Kina_konzulatusat_a_pakisztani_Karacsiban","timestamp":"2018. november. 23. 06:55","title":"Fegyveresek támadták meg a kínai konzulátust a pakisztáni Karacsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták kezdeményezték, a Jobbik is csatlakozik.","shortLead":"A szocialisták kezdeményezték, a Jobbik is csatlakozik.","id":"20181123_ellenzek_vizsgalobizottsag_nikola_gruevszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d380d9-113d-44f6-bbbc-0a23b7d8a1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_ellenzek_vizsgalobizottsag_nikola_gruevszki","timestamp":"2018. november. 23. 13:43","title":"Összellenzéki vizsgálóbizottság állhat fel Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185053b0-2560-4b97-ac79-5cdea2aa4c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181122_Emlekezetes_keresztelo_kiejtette_a_pap_a_kezebol_kisbabat_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=185053b0-2560-4b97-ac79-5cdea2aa4c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc5c73e-c35e-4f4e-bf96-0d03ec64bafe","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Emlekezetes_keresztelo_kiejtette_a_pap_a_kezebol_kisbabat_video","timestamp":"2018. november. 22. 07:18","title":"Beleejtette a pap a kisbabát a szenteltvízbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41742273-2a17-49a2-b7fa-d15f828985c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontus Törnquist azt szeretné elérni, hogy a gyorséttermek által termelt műanyagszemét mennyisége csökkenjen.","shortLead":"Pontus Törnquist azt szeretné elérni, hogy a gyorséttermek által termelt műanyagszemét mennyisége csökkenjen.","id":"20181121_Muanyag_helyett_krumplibol_keszit_evoeszkozoket_egy_sved_dizajner__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41742273-2a17-49a2-b7fa-d15f828985c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd73cce9-5144-4e96-8538-06b7eb53ec57","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Muanyag_helyett_krumplibol_keszit_evoeszkozoket_egy_sved_dizajner__video","timestamp":"2018. november. 21. 17:38","title":"Műanyag helyett krumpliból készít evőeszközöket egy svéd dizájner - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]