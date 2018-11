Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixelek a Google csúcstelefonjai, azonban úgy tűnik, középkategóriás készülékként is megjelenhetnek.","shortLead":"A Pixelek a Google csúcstelefonjai, azonban úgy tűnik, középkategóriás készülékként is megjelenhetnek.","id":"20181123_google_pixel_3_lite_sargo_olcsobb_kozepkategorias_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe75b0fd-92a9-4354-b2c8-2c5599d15721","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_google_pixel_3_lite_sargo_olcsobb_kozepkategorias_telefon","timestamp":"2018. november. 23. 15:03","title":"A vékonyabb pénztárcájúaknak is készít egy Pixel telefont a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfontosabb kérdésre még mindig nem sikerült választ találni, így még mindig elképzelhető, hogy vasárnap nem lesz semmi a megállapodásból.","shortLead":"A legfontosabb kérdésre még mindig nem sikerült választ találni, így még mindig elképzelhető, hogy vasárnap nem lesz...","id":"20181123_Ha_meg_tudja_kovetni_itt_a_harmadik_Brexitnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d150efff-5751-4806-bad5-7aac13b8f9c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Ha_meg_tudja_kovetni_itt_a_harmadik_Brexitnyilatkozat","timestamp":"2018. november. 23. 20:16","title":"Ha még tudja követni: itt a harmadik Brexit-nyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895f926-ecc3-4771-9743-69351d735910","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a Disney Oroszlánkirályának a trailere.","shortLead":"Itt a Disney Oroszlánkirályának a trailere.","id":"20181123_Mar_tudjuk_mire_fog_raporogni_a_gyereke_jovo_nyaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8895f926-ecc3-4771-9743-69351d735910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece9ec1a-3cdb-4c9c-a439-c0b82c78460d","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Mar_tudjuk_mire_fog_raporogni_a_gyereke_jovo_nyaron","timestamp":"2018. november. 23. 09:42","title":"Már tudjuk, mire fog rápörögni a gyereke jövő nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfd3563-f5da-421b-8831-667c79a7548b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ma 50 éve jelent meg a Beatles cím nélküli dupla nagylemeze, amit egyszerűen csak White Albumnak nevez a könnyűzenetörténelem. Ellentmondásos lemez, sokkal kevésbé közmegegyezéses a megítélése, mint mondjuk a Rubber Soulé, a Revolveré, a Sgt Pepper's-é vagy akár az Abbey Roadé.



","shortLead":"Ma 50 éve jelent meg a Beatles cím nélküli dupla nagylemeze, amit egyszerűen csak White Albumnak nevez...","id":"20181122_A_nyugati_zene_szintezise_vagy_egy_vegtelenul_unalmas_lemez__50_eves_a_Beatles_feher_albuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfd3563-f5da-421b-8831-667c79a7548b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0cc788-7693-42b2-b50c-1a182fe88c80","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_A_nyugati_zene_szintezise_vagy_egy_vegtelenul_unalmas_lemez__50_eves_a_Beatles_feher_albuma","timestamp":"2018. november. 22. 19:02","title":"A nyugati zene szintézise vagy egy végtelenül unalmas lemez? - 50 éves a Beatles fehér albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pódiumbeszélgetésen hangzott el néhány erős mondat a színésznő szájából.","shortLead":"Egy pódiumbeszélgetésen hangzott el néhány erős mondat a színésznő szájából.","id":"20181124_Hernadi_Judit_Eszenyi_mar_nem_elne_ha_a_szinhazban_maradok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff70fbe-fde4-4972-91c7-66e4683dc0d0","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Hernadi_Judit_Eszenyi_mar_nem_elne_ha_a_szinhazban_maradok","timestamp":"2018. november. 24. 08:33","title":"Hernádi Judit: Eszenyi már nem élne, ha a színházban maradok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 1820 forintot kell fizetni az Airbnb-n, vagy más szállásmegosztó portálokon keresztül kiadott lakások után évente, ha elfogadják az előterjesztést. ","shortLead":"Négyzetméterenként 1820 forintot kell fizetni az Airbnb-n, vagy más szállásmegosztó portálokon keresztül kiadott...","id":"20181123_Jozsefvaros_kulon_adot_szabna_ki_az_Airbnbs_lakasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910da18b-27cd-45df-b03f-662ff5e6dbca","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Jozsefvaros_kulon_adot_szabna_ki_az_Airbnbs_lakasokra","timestamp":"2018. november. 23. 15:04","title":"Józsefváros különadót vetne ki az Airbnb-s lakásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521ff1a-9138-4232-9dd1-dbcc920f2b38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Coulson Aviation egy Boeing 737-est alakított át úgy, hogy az be tudjon segíteni az ausztrál tűzoltóknak.","shortLead":"A kanadai Coulson Aviation egy Boeing 737-est alakított át úgy, hogy az be tudjon segíteni az ausztrál tűzoltóknak.","id":"20181123_boeing_737_tuzolto_repulogep_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9521ff1a-9138-4232-9dd1-dbcc920f2b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b0bde-e6dd-41eb-b4ee-29c6ea1f38e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_boeing_737_tuzolto_repulogep_ausztralia","timestamp":"2018. november. 23. 14:33","title":"Utasszállítóból szórták a vizet az ausztrál erdőtűzre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bcc39a-5143-49c2-a097-8498a84a03ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat Magyar Futball Akadémiájának új utánpótlásközpontját.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat...","id":"20181122_Orban_A_magyar_futball_celja_hogy_megismetelje_Puskas_sikeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1bcc39a-5143-49c2-a097-8498a84a03ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2b985f-ec1c-434e-817b-929ae1e039d3","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Orban_A_magyar_futball_celja_hogy_megismetelje_Puskas_sikeret","timestamp":"2018. november. 22. 13:24","title":"Orbán: A magyar futball célja, hogy megismételje Puskás sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]