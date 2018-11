Ez a családi vagyonon alapuló klán-konglomerátum is a hagyományos hosszú menetelést hajtotta végre. Az egyik legrégebbi koreai csebol fejlődése egy ma már Szöulhoz tartozó kistelepülésen indult rögös útján. 1896-ban alapította a korábban háztartási cikkekkel házaló pátriárka, a jelenlegi vezetők dédapja, Pak Szüng Dzsik. A szolid életviteléről és segítőkészségéről közismertté vált handlé hamarosan szatócsüzletet nyitott, majd már fia segítségével üzlethálózattá fejlesztette. Saját kozmetikumot alkottak, majd textiláruikkal együtt népszerűsítették.

A dinasztia fejlesztői olyan kemény kézzel tartották a családi kasszát, hogy a kapzsi főnök születésnapján inkább a meleg forrásokhoz kirándult, semmint hogy fogadást kelljen adnia. Ám a duzzadó bevételekkel jól sáfárkodott. A fiú 1946-ban nevezte át cégüket Doosanná, amely porszemekből növekvő hegyet jelent. Hamarosan saját textilüzemeket teremtettek, majd belecsöppentek a söriparba. Később a koreai háborúban elpusztult üzemeket vásárolták fel, felújításuk után kapta el őket a gépgyártás és az építőipar gépszíja.

Innen már nem volt megállás. A porszemek hegye vulkanikus erővel gyarapodott. A Doosan birodalom energikus húzóágazatai ma már az erőművi és építőipari berendezések, autó és haszonjárművek gyártása, de a dél-koreai fejlesztés dinamizálódása jegyében külön figyelmet fordítanak robotikai és vegyipari vállalataikra is. Sőt, a kor követelményeinek megfelelően fejlesztik a tengervíz sótalanítására szakosodott részlegüket.

A Doosan gyors nemzetközi terjeszkedése Amerikától Nyugat-Európán át Lengyelországig, Csehországig és Romániáig tart. A „nagy hal” néhol korábbi japán versenytársait nyeli el (így lett a Mitsui Babcockból Doosan Babcock), de hazai riválisait is hajlamos magáévá tenni (így született a Daewoo Heavy Industries and Machinery-ből Doosan Infracore). 2007-ben már ez a leányvállalatuk vette meg az amerikai Bobcatet, és ugrott előre az építőipari kisgépek legnagyobb beszállítójává. Közvetlen térségükben villámgyorsan beépültek a kínai atomenergia termelésbe, de Vietnamban is fölöttébb aktívak.

A széles spektrumon működő cégbirodalom alig 10 évvel ezelőtt már a Fortune Global 500 legnagyobbja közé verekedte magát, és azóta is erőteljesen igyekszik kapaszkodni az ipari világelitbe. Ma már az első ligában játszanak, a GE-vel, a Siemensszel vagy az Alstommal kelnek versenyre.

2010-ben a főleg dél-koreai óriáscégekkel karöltve létrehozott konzorciumuk az Emírségekben nyert 40 milliárd dollárra kalibrált atomerőművi beruházást. A cégcsoport főnöke, Pak Jong Szun a koreai olimpiai bizottság elnöki tisztét is betöltötte, 2012-ben régi ismerősét, Schmitt Pál köztársasági elnököt szöuli látogatásakor még potenciális paksi beruházásukról győzködte. Ez elmaradt, de a sok lábon álló óriás most az autóipar magyarországi küszöbét lépi át.

Porból hegy Tatabányán?

Amióta a szöuli olimpia előtt – Kelet-Európából elsőként - fölvettük a diplomáciai kapcsolatokat Dél-Koreával (és jól megsértődött Észak…), megnyíltak a kapuk a profitábilis együttműködés előtt. A Magyarországon fészket rakó ottani cégek száma közelít az ötvenhez, befektetéseik értéke több mint 2 milliárd dollárra rúg. Már itt a világhíres Samsung Electronic és a Hankook Tire (velük a kormány stratégiai együttműködési megállapodást is kötött), és jönnek a többiek.

A mostantól nálunk is fölbukkanó Doosan ma már évente 2,2 millió elektromos autó akkumulátoraihoz gyártja azokat a rézfóliákat, amelyeket hamarosan Tatabányán is előállít. Termékeikből várhatóan a kínai és amerikai piacra is szállítanak majd, egyben a magyarországi kereslet növekedésére számítanak. Okkal, hiszen az Audi máris elkezdte az ilyen járművek hazai sorozatgyártását, sőt a BMW is készül erre debreceni üzemében. (Nem árt mindig hozzátenni, hogy az autógyártás ma már a magyar ipari termelés 28,8 százalékát „szereli össze”, végtermékei 91,7 százalékát pedig külpiacokon értékesíti!)

A vállalat elképzelései szerint a kezdetben évi 50 ezer tonna gyártási kapacitású tatabányai vállalatukat még az idén elkezdik fölépíteni, és a jövő év második felében már be is fejezik. Ami pedig a távlatokat illeti: termelési eredményeik 2025-re akár a hússzorosukra nőhetnek. Számítanak az elektromos autók elterjedésére, márpedig csak az induló kapacitás több mint két millió elektromos autó akkumulátorához elég. Gondosan kimunkált terveik szerint ezzel a beruházással egész Európában kizárólagos beszállítók lehetnek, ami később megkönnyítheti, hogy az amerikai és kínai érdeklődést is fölvillanyozzák.

A cégbirodalom tavaly 17 milliárd dollárnyi árbevételt könyvelhetett el. Ám a távol-keletiek – jó szokásuk szerint – globálisan és hosszú távra terveznek. Világméretű jelenlétükre jellemző, hogy alkalmazottjaik csaknem fele már külföldön (jó három tucat országban) termeli profitjukat. A cég összesen már csaknem 40 ezer embernek ad munkát. Ehhez képest szinte porszemnek hat, hogy a tatabányai üzemben mintegy 180 embert foglalkoztatnak majd, bár a szupermodern technikának köszönhetően ez már szinte nem is befolyásolja a végtermék-kibocsátás mennyiségét, kivált minőségét.

A cégvezetésben már az unokák és dédunokák viaskodnak. 2006-ban Pak Jong Man addigi elnök unokaöccsének, az odahaza és Bostonban képzett Pak Dzsong Von-nak adta át a stafétát. De a Doosan-birodalom súlyát és tekintélyét sejteti, hogy a félig visszalépő főnök maradt a csúcson: a nyáron egyhangúlag újraválasztották a Koreai Kereskedelmi és Iparkamara élére. A klán leszármazott nagyjai pedig tartják magukat a csebol-alapító pátriárka adta nevükhöz: porszemekből emelnek hegyet.