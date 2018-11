Kilépnek a britek, egyből időben véget érnek az EU-csúcsok. Ilyet kevesen láttak még Brüsszelben, még az állam- és kormányfők találkozóját levezető Donald Tusk szóvivője is megjegyezte tweetjében. Ez persze a jövőben aligha lesz tartható, tény mindenesetre, hogy a rendkívüli Brexit-csúcson a felek szokatlanul fegyelmezetten, gyakorlatilag percre pontosan tartották az időkereteket.

A nagy esemény azonban nem ez: Theresa May miniszterelnöksége bő két évének a legnagyobb megerősítését kapta meg, amikor az uniós tagországok állam- és kormányfői vasárnap délelőtt jóváhagyták az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének feltételeit, illetve a későbbi viszony kereteit szabályozó nyilatkozatot. Az meg végleg jó pont, hogy nemhogy tartották volna a menetrendet, de az egyórásra tervezett találkozón mindössze fél óra alatt megszületett a zárónyilatkozat, még arra is jutott idő, hogy Michel Barnier uniós főtárgyalónak köszönetet mondjanak „fáradhatatlan erőfeszítéseiért”.

Tény, van miért köszönetet mondani, hiszen az egyezkedés szokatlanul hosszú ideig tartott: csaknem 20 hónap telt el azóta, hogy May 2017. március 29-én benyújtotta a kilépésről szóló szándéknyilatkozatot.

És az alkudozás gyakorlatilag a 24. óráig elhúzódott: az utolsó még fennálló kérdést, Gibraltár státuszát szombat délután sikerült a spanyol kormány számára kielégítő módon rendezni. Addig még az sem volt biztos, hogy egyáltalán lesz-e vasárnap találkozó, hiszen azt a brüsszeli vezetők és Angela Merkel német kancellár is világossá tette: az nem lehet a végtelenített egyezkedés újabb felvonása, csak akkor vesznek részt rajta, ha biztosra vehető a megállapodás.

Más kérdés, hogy Gibraltár ügye eddig a hétig egyáltalán fel sem merült. A spanyol kormány azonban megtekintette a múlt hét közepén megszületett 585 oldalas nyilatkozatot a kilépés feltételrendszeréről, és hiányolt belőle egy mondatot: a brit kormány írásos garanciáját arról, hogy az EU és az Egyesült Királyság között kötendő bármilyen kereskedelmi megállapodás Gibraltárt érintő részéről nem születhet meg a spanyolok előzetes jóváhagyása nélkül. Hát megkapták. Attól most tekintsünk el, hogy Spanyolország is az EU része, tehát a tárgyalásokon részt vesz a kormány, így a garancia leginkább arra elég, hogy egy nem egyhangú, hanem minősített többséggel elfogadandó rendelkezés esetében is vétózhat Madrid.

Donald Tusk és Theresa May a találkozón © Olivier Hoslet / AFP

Pedro Sánchez spanyol kormányfő mindenesetre szerzett egy jó pontot magának – ami főleg a december 2-ára tervezett andalúziai választások előtt jöhet jól neki. Bár azt a Bloombergnek nyilatkozó elemzők megjegyzik: mindez aligha lesz elég ahhoz, hogy megkönnyítse az életét saját maga és kisebbségi kormánya számára. Gibraltár ügye ugyanis épp annyira marginális a spanyol közéletben, mint Európában.

A győzelem annál is inkább vitatható, mivel a szombati kézrázás után Theresa May Brüsszelben arról beszélt: semmi nem változott, Gibraltár Nagy-Britannia része volt, és az is marad. Ezt a Downing Street egy közleményben is igyekezett megerősíteni.

Ennyit a győzelmekről

Itt véget is ér a diadalok sora May számára, bár az tagadhatatlan, kevesen hitték volna, hogy miniszterelnökként sikerül túlélnie a mai napig. Az EU vezetői ugyanis világossá tették a számára: itt a vége, ennél jobb alkut nem fog kiharcolni.

Ezt igyekezett szépíteni Brüsszelben is, mikor arról beszélt:

nem érhetsz el mindent, választanod kell, mi a fontos a számodra.

May azonban nem nyugodhat meg, hiszen hazájában sincs könnyű helyzetben, sőt. A megállapodás – és korábbi javaslatai miatt is – nem csak a Brexittel kapcsolatban is megosztott munkáspárti ellenzéke, de saját pártján belül is folyamatos támadások érték. Ez várhatóan így lesz a következő időszakban is, amikor nem is annyira az ő jövője lesz az érdekes, hanem a Brüsszelben most elfogadott nyilatkozatok sorsa.

Egyelőre úgy tűnik, az alsóházi képviselők többsége, köztük 85 konzervatív képviselő hajlik arra, hogy leszavazza. Őket May azon érve sem hatja meg, hogy a megegyezés nélküli Brexitnél rosszabb dolgot nem lehet elképzelni, márpedig a kiválásig tartó bő négy hónapban nincs esély egy másik, jobb alku kiharcolására.

A brüsszeli megegyezés utáni első reakciók nem jeleznek különösebb elmozdulást, a Guardian mindenesetre abban lát valamiféle pozitív jelet, hogy Ian Duncan Smith, a konzervatív párt egyik legtekintélyesebb Brexit-párti politikusa, volt miniszter és pártvezér a Skynak nyilatkozva már nem azt mondta, hogy biztosan leszavazza a megállapodást, hanem hogy „valószínűleg ellene voksol” majd.

Tüntetők Brüsszelben a Brexit-csúcs idején © Philippe Lopez / AFP

Az is gyengíti a párton belüli lázadást, hogy még mindig nem sikerült összegyűjteni elegendő (48) támogatást egy Theresa May elleni bizalmatlansági indítványhoz. A Jacob Rees-Mogg által indított kezdeményezés bukása azonban még mindig nem lesz elegendő garancia a túléléshez.

A megállapodás másik kerékkötője az északír DUP lehet, a Brexit-párt szervezet kívülről támogatja May kisebbségi kormányát. Ez azonban változhat, ha átmegy a javaslat – nyilatkozta vasárnap a BBC-nek Arlen Foster, a párt vezetője. Ebből nem egyértelmű, hogy a frakció minden tagja elutasítja-e a javaslatot, annak a fő vívmánya ugyanis az a támogatók szerint, hogy lehetővé teszi az ír-északír határ átjárhatóságát.

May a csúcs előtt egy a Twitteren közölt videóban és egy nyílt levélben igyekezett elmagyarázni a briteknek ezeket a vívmányokat. Ebben a Brexit előnyei mellett azt is megjegyzi: jövő március 29-én, amikor az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót, a nemzet életében új fejezet kezdődik, amikor örökre maga mögött hagyhajta a távozás- és a maradáspártiak közötti vitát, és újra egységes lehet.

Ehhez azonban a brit parlamentet is meg kell győznie még, ennek érdekében „szívvel lélekkel” fog kampányolni a következő időszakban - írta a levélben, és erről beszélt a csúcsot követő brüsszeli sajtótájékoztatóján is.

Az is kérdés, mi történik, ha leszavazzák a megegyezésről szóló keretmegállapodást a valamikor december elejére várható voksoláson. A Politico esélylatolgatásában egy olyan változatot is felvet, ami a Lehman Brothers csődje után tervezett amerikai bankmentőcsomag elfogadására emlékeztet. 2008 szeptemberében az amerikai kongresszus először leszavazta az erről szóló javaslatot, ám ez olyan szélsőséges piaci reakciókhoz vezetett, hogy második nekifutásra már megkapta a támogatást. A Telegraph pedig arról ír, hogy miniszterei és az EU titkos B-tervet készít arra az esetre, ha leszavaznák az alkut, és ennek keretében egy norvég típusú kapcsolat lenne, vagyis a belső piac tagjaként folytatná a szigetország. Ezt egyébként az EU vezetése elutasítja, és a jelenlegi megállapodás is a szigetország és az EU közötti széles és elmélyült szabadkereskedelmi viszonyt vázol fel a jövőben.

A parlamenti jóváhagyáson túl a másik nagy kérdés az, lesz-e második népszavazás a Brexitről. A kormányfő ezt következetesen elutasítja, míg a kezdeményezés hívei – köztük Tony Blair volt kormányfő – azzal érvelnek, hogy a kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodásban már teljesen más szerepel, mint amit a 2016-os referendum idején ígértek (vagy hogy egészen pontosak legyünk: amit akkor gondoltak a választók). Ezért kellene most újra szavazni. Blair vasárnap reggel egy interjúban már arról beszélt, hogy az új referendumon a két lehetséges verzió a bennmaradás és a „Boris Johnson-féle” megoldás vagyis a volt külügyminiszter által propagált teljes szakítás lenne. A most elfogadott verzió szóba sem kerül.

Szomorú vasárnap

Ezen a vasárnapon Brüsszelben ezt a kényes témát igyekeztek elkerülni a felek. Az uniós vezetők záró sajtótájékoztatójukon csak arról beszéltek, hogy a megszületett megállapodás a „lehető legjobb”, „egyedüli lehetséges” megoldás volt, és hogy ezáltal vált lehetségessé az a folyamat, amelynek a végén, 2019. március 30-án életbe lépjen a „rendezett kilépés”.

Michel Barnier, Jean-Claude Juncker és Donald Tusk az EU-csúcs végén © Emmanuel Dunand / AFP

Tény azonban, hogy ez a csúcs nem csak amiatt vonul be az EU történetébe, mert kivételesen percre pontosan követték a menetrendet. A találkozó szokatlanul szentimentálisra sikeredett. Theresa May EU-kék blézerét szépen kiegészítve Michel Barnier uniós főtárgyaló fekete öltönyben és fekete nyakkendőben érkezett, mintha temetésre készült volna, ráadásul kivételesen angolul beszélt – eddig, mintha csak a briteket akarná cukkolni, a Brexitet érintő témákban következetesen franciául szólalt meg. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke többször elismételte, hogy szomorú nap a mai, amikor sem pezsgő, sem taps nem dukál. Donald Tusk pedig, aki már szombaton a Queen Friends will be friends (A barátok barátok maradnak) című számának a refrénjét posztolta, most úgy beszélt, mint egy szomorú szakításkor: „barátunk maradunk, ameddig világ a világ, és még utána is egy napig”.

A szentimentalizmus Orbán Viktort is elragadta: a magyar miniszterelnök minden kommentár nélkül reggel a Szomorú vasárnap című Seress Rezső dalt posztolta ki rábízva híveire, hogy mit is hallanak bele.

Ebből egyelőre nehéz következtetéseket levonni azzal kapcsolatban, hogy elégedett-e a Brexit-megállapodással. Amíg korábban a magyar munkavállalóik jogainak tiszteletben tartását igyekezett érvényesítettni a kormány, az utóbbi időben a kánon a „fair Brexit” eléréséről szólt – bármit jelentsen ez.

Orbán Viktor a M1 aktuális csatornának a csúcs után arról beszélt: a népszavazás előtt a kormány hirdetésben győzködte a briteket, hogy maradjanak, de „most már nincs más választásunk, minthogy tudomásul vegyük a döntést, ami megszületett”.

Szerinte a veszteség pénzben is mérhető, de politikai is. Egyúttal bírálta az Európai Unió mostani vezetőit is, akik szerint nem vétlenek a Brexitben. Az egyik legsúlyosabb hiba volt, hogy olyan bizottsági elnököt választott az EU, akinek a személyét a britek ellenezték – emlékeztetett arra, hogy Juncker jelölését rajta kívül csak David Cameron akkori miniszterelnök utasította el –, a másik hiba szerinte az volt, hogy a migránsokat beengedte az Unió, a briteket pedig nem tudta benntartani. Fordítva kellett volna - fogalmazott a kormányfő.