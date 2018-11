Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 30 ezer eurót kell visszafizetnie a Volkswagennek egy német bíróság ítélete szerint.","shortLead":"Közel 30 ezer eurót kell visszafizetnie a Volkswagennek egy német bíróság ítélete szerint.","id":"20181126_Egy_egesz_auto_arat_visszafizettetne_a_birosag_a_Volkswagennel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42ecad6-8440-4be8-890e-9e7e1dc8e32c","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Egy_egesz_auto_arat_visszafizettetne_a_birosag_a_Volkswagennel","timestamp":"2018. november. 26. 08:11","title":"Egy egész autó árát visszafizettetné a bíróság a Volkswagennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsett hajnalban egy veszekedés fajult emberölésig.","shortLead":"Pécsett hajnalban egy veszekedés fajult emberölésig.","id":"20181125_Osszevesztek_leszurta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16475a-4676-4bca-aeee-6efb3f9895a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Osszevesztek_leszurta","timestamp":"2018. november. 25. 08:09","title":"Összevesztek, leszúrta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárult a nyomozás, egy elektromos kisülés lehetett a ludas.","shortLead":"Lezárult a nyomozás, egy elektromos kisülés lehetett a ludas.","id":"20181124_Vihar_okozhatta_a_nyar_legnagyobb_raktartuzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa23af1-2789-4479-83e1-01d8f4457868","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Vihar_okozhatta_a_nyar_legnagyobb_raktartuzet","timestamp":"2018. november. 24. 18:58","title":"Vihar okozhatta a nyár legnagyobb raktártüzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű játékot, ami a rajongók szerint a valaha készült egyik legjobb szerepjáték az űropera világában.","shortLead":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű...","id":"20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f03bd1-23b1-40aa-ac9b-9a7b662d86b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","timestamp":"2018. november. 25. 20:33","title":"Most érdemes letölteni: nagyon leárazták az egyik legjobb Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről.","shortLead":"Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről.","id":"20181126_Hadiallapotot_vezettek_be_Ukrajnaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e97d8-1b09-4dc3-8e98-3210585550df","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Hadiallapotot_vezettek_be_Ukrajnaban","timestamp":"2018. november. 26. 14:21","title":"Hadiállapotot vezettek be Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d576c1c-8a06-427a-923f-c0728d799c96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken csak egy figyelmeztető üzenettel találkozhattak azok, akik szerették volna elérni az Ügyfélkaput. A Nemzeti Infokommuniikációs Szolgáltató szerint azonban eddig sem arról volt szó, hogy a netezők adatai veszélyben lettek volna.","shortLead":"Pénteken csak egy figyelmeztető üzenettel találkozhattak azok, akik szerették volna elérni az Ügyfélkaput. A Nemzeti...","id":"20181126_google_chrome_bongeszo_ugyfelkapu_https_kapcsolat_titkositatlan_webcim_adatlopas_veszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d576c1c-8a06-427a-923f-c0728d799c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f68009-c760-4efc-88e3-6bc0adff714e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_google_chrome_bongeszo_ugyfelkapu_https_kapcsolat_titkositatlan_webcim_adatlopas_veszely","timestamp":"2018. november. 26. 10:33","title":"Biztonságos az Ügyfélkapu, már nem figyelmezteti lopásveszélyre a Chrome a netezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea91f0d0-5f22-441d-b6ec-68d8da2431bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első eset, hogy magyar parlamenti képviselőt választottak a Parlamenti Közgyűlésben frakcióvezetőnek.","shortLead":"Ez az első eset, hogy magyar parlamenti képviselőt választottak a Parlamenti Közgyűlésben frakcióvezetőnek.","id":"20181125_A_NATOban_vezeti_a_baloldali_frakciot_Mesterhazy_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea91f0d0-5f22-441d-b6ec-68d8da2431bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89821f-31de-42bf-9f03-76979dd13f24","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_A_NATOban_vezeti_a_baloldali_frakciot_Mesterhazy_Attila","timestamp":"2018. november. 25. 11:23","title":"A NATO-ban vezeti a baloldali frakciót Mesterházy Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi élettársát is megsebesítette, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A fiúk a helyszínen meghaltak. ","shortLead":"A 31 éves férfi élettársát is megsebesítette, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A fiúk a helyszínen...","id":"20181126_Mindket_nevelt_fiat_leszurta_egy_ferfi_Ozdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d650cb1-5154-48f2-b871-008bd581ea0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Mindket_nevelt_fiat_leszurta_egy_ferfi_Ozdon","timestamp":"2018. november. 26. 15:13","title":"Mindkét nevelt fiát leszúrta egy férfi Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]