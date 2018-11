Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A focistánál egy barátja halála után kezdődtek a problémák. ","shortLead":"A focistánál egy barátja halála után kezdődtek a problémák. ","id":"20181127_Depresszioval_kuzdott_Iniesta_a_Barca_jatekosakent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14976e37-ff91-4b31-9ff5-e6acfc5e4764","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Depresszioval_kuzdott_Iniesta_a_Barca_jatekosakent","timestamp":"2018. november. 27. 13:55","title":"Depresszióval küzdött Iniesta a Barca játékosaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485d4341-0bc0-42ac-8dfc-d7e4b34eb491","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Itt az idő, hogy a Black Fridaykor tort ülő szerzési ösztönök után valamit adjunk azoknak, akik egész évben nélkülöznek.","shortLead":"Itt az idő, hogy a Black Fridaykor tort ülő szerzési ösztönök után valamit adjunk azoknak, akik egész évben nélkülöznek.","id":"20181127_Ma_van_AdakozoKedd_Black_Friday_utan_egy_kis_jotekonykodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=485d4341-0bc0-42ac-8dfc-d7e4b34eb491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffc9bf7-419c-41bf-a53e-484bbb049342","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Ma_van_AdakozoKedd_Black_Friday_utan_egy_kis_jotekonykodas","timestamp":"2018. november. 27. 13:12","title":"Ma van AdakozóKedd: Black Friday után egy kis jótékonykodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490de8c3-be5d-479a-952c-503d5f646b1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek.","shortLead":"Vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek.","id":"20181126_Az_amerikai_Kozepnyugaton_mar_rendkivuli_allapotot_kellett_elrendelni_a_ho_miatt__fotok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=490de8c3-be5d-479a-952c-503d5f646b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a4853-e9a1-4b64-a004-dbec619d50f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_amerikai_Kozepnyugaton_mar_rendkivuli_allapotot_kellett_elrendelni_a_ho_miatt__fotok_video","timestamp":"2018. november. 26. 05:23","title":"Az amerikai Középnyugaton már rendkívüli állapotot kellett elrendelni a hó miatt - fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05462c9-749b-4cde-9114-080328a40151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Randolph L. Braham 96 éves volt. Két hónapja a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levélben tiltakozott a szerinte történelemhamisító Sorsok Háza megnyitása ellen.","shortLead":"Randolph L. Braham 96 éves volt. Két hónapja a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levélben tiltakozott a szerinte...","id":"20181125_Meghalt_a_nemzetkozileg_elismert_holokausztkutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f05462c9-749b-4cde-9114-080328a40151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b1d62c-5886-44ad-92af-76a275be9219","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Meghalt_a_nemzetkozileg_elismert_holokausztkutato","timestamp":"2018. november. 25. 19:25","title":"Meghalt Randolph L. Braham nemzetközileg elismert holokausztkutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erdogan szerint a „híres magyar zsidó” részt vett egy korábbi tüntetés szervezésében.","shortLead":"Erdogan szerint a „híres magyar zsidó” részt vett egy korábbi tüntetés szervezésében.","id":"20181126_Kivonul_Torokorszagbol_Soros_alapitvanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ad9a72-5f27-4550-bb11-70e9b4920289","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Kivonul_Torokorszagbol_Soros_alapitvanya","timestamp":"2018. november. 26. 15:17","title":"Kivonul Törökországból Soros alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","shortLead":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","id":"20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e3c470-6369-4a49-b11e-18c7a5876478","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. november. 27. 11:07","title":"A Foo Fighters és a Florence + The Machine is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják ki a készülékek által nyújtott lehetőségeket – mutat rá az LG Magyarország friss felmérése. Rohamosan nő az előfizetéses on-demand szolgáltatások népszerűsége, de zenehallgatásra is egyre többen használják a tévéjüket. Mindezek mellett továbbra is az ingyenes videómegosztók a legnépszerűbbek.","shortLead":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják...","id":"20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e388052-f778-4765-975a-9efa0cf62c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","timestamp":"2018. november. 25. 18:33","title":"Mit néznek a tévében a magyarok, ha okos a készülék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","shortLead":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","id":"20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08d3386-19c9-456d-865e-a17935c41282","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","timestamp":"2018. november. 27. 12:48","title":"Greenpeace: Egymillió focipályányi erdőt vágtak ki Brazíliában tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]