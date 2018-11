Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őrizetbe vett 24 ukrán tengerész közül 12-t előzetes letartóztatásba helyezték az Oroszországhoz csatolt Krím félszigeten. ","shortLead":"Az őrizetbe vett 24 ukrán tengerész közül 12-t előzetes letartóztatásba helyezték az Oroszországhoz csatolt Krím...","id":"20181127_Hat_ev_bortont_kaphatnak_az_oroszok_altal_elfogott_ukran_tengereszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a5c625-35b7-415e-8422-01eb3a2aa747","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hat_ev_bortont_kaphatnak_az_oroszok_altal_elfogott_ukran_tengereszek","timestamp":"2018. november. 27. 20:30","title":"Hat év börtönt kaphatnak az oroszok által elfogott ukrán tengerészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e34158-912c-4bfd-8ce6-a1b33f0d95a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Polgár Judit volt a 2018-as sakkvilágbajnoki döntő szakkommentátora, szerinte Magnus Carlsen hiába győzött, nem volt a legjobb formájában. Mielőtt a magyar sakkolimpikon nagymester a londoni világeseményre érkezett volna, New Yorkban átadott egy fontos elismerést Yoko Onónak.","shortLead":"Polgár Judit volt a 2018-as sakkvilágbajnoki döntő szakkommentátora, szerinte Magnus Carlsen hiába győzött, nem volt...","id":"20181129_Igy_mutat_Yoko_Ono_Polgar_Judit_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e34158-912c-4bfd-8ce6-a1b33f0d95a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71435ca7-b843-48e9-8ab1-fa8d5d9313c6","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Igy_mutat_Yoko_Ono_Polgar_Judit_mellett","timestamp":"2018. november. 29. 13:05","title":"Polgár Judit szakkommentálta a sakkvilágbajnoki döntőt, és kitüntette Yoko Onót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","shortLead":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","id":"20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660e373-8815-4ea8-88ab-4b8248149e91","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","timestamp":"2018. november. 29. 14:46","title":"Egy kelenföldi Reál-boltban árulják Vajna Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf1a4ae-f1a9-4b25-a46f-94bd36d93228","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota négykerék-hajtású hibridjében nem meglepő módon nincs mechanikus kapcsolat az első és a hátsó hajtás között. ","shortLead":"A Toyota négykerék-hajtású hibridjében nem meglepő módon nincs mechanikus kapcsolat az első és a hátsó hajtás között. ","id":"20181128_hoban_sem_lehet_gond_itt_az_osszkerekhajtasu_toyota_prius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acf1a4ae-f1a9-4b25-a46f-94bd36d93228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135c7d7e-788f-46f7-9aee-6e7148803390","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_hoban_sem_lehet_gond_itt_az_osszkerekhajtasu_toyota_prius","timestamp":"2018. november. 28. 13:21","title":"Hóban sem lehet gond: itt az összkerékhajtású Toyota Prius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most nyilatkozott először az a nő, akit gyerekként elsodort kocsijával Szögi Lajos Olaszliszkán. ","shortLead":"Most nyilatkozott először az a nő, akit gyerekként elsodort kocsijával Szögi Lajos Olaszliszkán. ","id":"20181129_H_Kitti_sajnalja_hogy_agyonvertek_Szogi_Lajost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00f15e5-00d2-420a-b7d6-a35aa394f50f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_H_Kitti_sajnalja_hogy_agyonvertek_Szogi_Lajost","timestamp":"2018. november. 29. 12:05","title":"H. Kitti sajnálja, hogy agyonverték miatta Szögi Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megváltozott a december 10-i „aluljárókoncert” helyszíne: a Széll Kálmán téren, a metrókijáratnál lép majd fel Lovasi András, Menyhárt Jenő, Szűcs Krisztián, Frenk és sokan mások.



","shortLead":"Megváltozott a december 10-i „aluljárókoncert” helyszíne: a Széll Kálmán téren, a metrókijáratnál lép majd fel Lovasi...","id":"20181128_Nem_a_Blahan_es_nem_aluljaroban_de_sok_sztar_lep_fel_a_hajlektalanokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a84646-f3c0-452b-a3ce-482973f6d4e8","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Nem_a_Blahan_es_nem_aluljaroban_de_sok_sztar_lep_fel_a_hajlektalanokert","timestamp":"2018. november. 28. 10:04","title":"Nem a Blahán és nem aluljáróban, de sok sztár lép fel a hajléktalanokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi halálra késelte 18 és 16 éves nevelt fiát, 43 éves élettársát is életveszélyesen megsebesítette, a bíróság elrendelte letartóztatását.","shortLead":"A 31 éves férfi halálra késelte 18 és 16 éves nevelt fiát, 43 éves élettársát is életveszélyesen megsebesítette...","id":"20181129_Letartoztattak_a_nevelt_fiait_halalra_keselo_ozdi_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a21ceb-cdc3-4380-9e3a-606bbe19237f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Letartoztattak_a_nevelt_fiait_halalra_keselo_ozdi_ferfit","timestamp":"2018. november. 29. 16:58","title":"Letartóztatták a nevelt fiait halálra késelő ózdi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa03eff-2767-4468-9ce5-4d42e4a2086e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közel 10 másodpercig ragyogott.","shortLead":"Közel 10 másodpercig ragyogott.","id":"20181129_Tuzgombot_lehetett_latni_hajnalban__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa03eff-2767-4468-9ce5-4d42e4a2086e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0549f26-8ccb-4c5a-a527-2b9de4a7400b","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Tuzgombot_lehetett_latni_hajnalban__foto","timestamp":"2018. november. 29. 08:46","title":"Tűzgömböt lehetett látni hajnalban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]