[{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a mi, metrikus mérési rendszerünk szerint több mint 1,6 milliárd kilométer.","shortLead":"Ez a mi, metrikus mérési rendszerünk szerint több mint 1,6 milliárd kilométer.","id":"20181130_tesla_autopilot_egymilliard_merfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e1a41b-3faa-4609-87b7-2f723311e752","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_tesla_autopilot_egymilliard_merfold","timestamp":"2018. november. 30. 12:27","title":"Már egymilliárd mérföldet mentek a Teslák önvezető módban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943225da-14b0-41d2-93ed-4b4fcdf9f169","c_author":"CYEB","category":"brandchannel","description":"Tulajdonosi háttere, tevékenysége és üzleti kilátásai miatt több olyan hazai kis- és középvállalkozást tartanak képesnek a budapesti és a londoni tőzsdén arra, hogy részvényeik előbb-utóbb a kisbefektetők számára is elérhetők legyenek. ","shortLead":"Tulajdonosi háttere, tevékenysége és üzleti kilátásai miatt több olyan hazai kis- és középvállalkozást tartanak...","id":"cyeb_20181130_tozsde_kkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943225da-14b0-41d2-93ed-4b4fcdf9f169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23f52ba-c636-4cb4-9aa1-95cc5e9c3960","keywords":null,"link":"/brandchannel/cyeb_20181130_tozsde_kkv","timestamp":"2018. november. 30. 19:30","title":"Ígéretes új tőzsdei befektetéseket keres? Talán nem kell már sokáig várnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"CYEB Energiakereskedő Kft.","c_partnerlogo":"e5d39d80-538e-4f1e-8c80-b43983b27615","c_partnertag":"cyeb"},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés nem, vagy csak részlegesen működik, a tanulók pedig nagykabátban ülnek az órákon.","shortLead":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés...","id":"20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a90e0d-8e45-46ee-9627-b9fda7a42da3","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","timestamp":"2018. november. 30. 16:54","title":"Fáznak a gyerekek: tanítás közben újítják föl egy Somogy megyei iskola fűtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef76e4-d287-4813-bc42-98c2e1e76810","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület bővítésén dolgoztak, ott gyulladhatott ki valami. A tüzet délután háromra eloltották. ","shortLead":"Az épület bővítésén dolgoztak, ott gyulladhatott ki valami. A tüzet délután háromra eloltották. ","id":"20181130_atv_szekhaz_tuz_kigyulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ef76e4-d287-4813-bc42-98c2e1e76810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066d304f-04b8-4b4f-b7b1-fa5e46b32728","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_atv_szekhaz_tuz_kigyulladt","timestamp":"2018. november. 30. 14:24","title":"Kigyulladt az ATV székháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331d337f-8dd9-4c79-ac15-3645bc192bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Haruki Murakami-rajongók most ne figyeljenek.","shortLead":"A Haruki Murakami-rajongók most ne figyeljenek.","id":"20181130_Kie_a_legrosszabb_szexjelenet_az_irodalomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=331d337f-8dd9-4c79-ac15-3645bc192bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4c0238-9a98-4e8c-b1de-cd8859c5e604","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Kie_a_legrosszabb_szexjelenet_az_irodalomban","timestamp":"2018. november. 30. 15:57","title":"Kié a legrosszabb szexjelenet az irodalomban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e2e13e-e594-42b5-bdfc-8ae8157f5cfb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Jövőre együtt indul a tenisz Grand Slam-tornák vegyespáros versenyében a jelenlegi két legjobb magyar játékos.","shortLead":"Jövőre együtt indul a tenisz Grand Slam-tornák vegyespáros versenyében a jelenlegi két legjobb magyar játékos.","id":"20181130_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e2e13e-e594-42b5-bdfc-8ae8157f5cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da5bc42-5893-48cc-b3a3-40fc6eaa4c01","keywords":null,"link":"/sport/20181130_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos","timestamp":"2018. november. 30. 17:24","title":"Összeállt a Babos–Fucsovics-szuperpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában is játszani szeretne. Az autóban például akkora képernyő van, mint egy dizájnos nappaliban. Persze nem csak ez bizonyítja, hogy ez most a német márka pillanatnyilag legfejlettebb autója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában...","id":"20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7df3f-31f6-41f3-b467-6ec1ac002d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","timestamp":"2018. december. 01. 18:45","title":"Luxus vagy Volkswagen? - teszteltük az új Touareget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Négy év leforgása alatt 72 százalékkal emelné meg az egészségügyi dolgozói béreket az emberi erőforrások minisztere. Lehet, hogy meggyőzőnek hangzik, de a dolgozók fizetése még így is messze elmarad attól, amennyit ma a magánegészségügyben keresni lehet.","shortLead":"Négy év leforgása alatt 72 százalékkal emelné meg az egészségügyi dolgozói béreket az emberi erőforrások minisztere...","id":"20181130_Amig_az_allam_csak_igeri_a_fizetesemelest_a_maganegeszsegugy_a_duplajat_is_megadja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d03a74-5f50-41fe-a3b5-e88af5898b72","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Amig_az_allam_csak_igeri_a_fizetesemelest_a_maganegeszsegugy_a_duplajat_is_megadja","timestamp":"2018. november. 30. 11:18","title":"Amíg Káslerék ígérgetnek, a magánrendelők dupla bért adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]