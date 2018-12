Ebben van is igazság. Az 1,2 milliárdos ország felső hányada, tehát hatvan-hetven millió ember, aki angol nyelvű oktatásban részesül és a legmodernebb szoftver cégeknél kezdi karrierjét, vagy a világcégek Indiába telepített kommunikációs központjaiban, nos, ők valóban a feltörekvő világ élvonalában vannak. De van egy másik India, a lemaradó hatszázmillió indiai országa, ahol mindenki a mezőgazdaságból él.

Az AFP-nek a tiltakozó gazdák elmondták: vannak régiók, ahol csak naponta hat órán át van áramszolgáltatás. De az öntözőműveket működtetni kell, ezért dízellel hajtott áramfejlesztőket használnak. Egy gyapotot termelő gazda is hasonló tapasztalatokról számolt be. 500 eurónak megfelelő beruházásból csak 250 eurónyi tiszta jövedelem hozható ki. Vagyis a termelők eladósodnak. Öt éve nem nőttek Indiában az agrártermékek felvásárlási árai. Narendra Modi kormányfőnek, aki India modernizálására, az ipar és csúcstechnológiák fejlesztésére tett fel mindent, most, fél évvel az általános választások előtt szembe kell néznie a valósággal: India fele, vagyis hatszázmillió ember még most is koldusszegény, és az egyre kevésbé jövedelmező agrárszektorból él, már ameddig él. Mert a mostani tüntetések során az is kiderült, hogy drámai mértékben nőtt az öngyilkossági ráta azon gazdák körében, akik visszafizethetetlen adósságokba kényszerültek. (via RFI)