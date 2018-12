Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"Lévai Júlia","category":"itthon","description":"Az államnak semmi joga megbélyegezni, bármilyen módon is diszkriminálni egyetlen anyát sem azért, mert egyedül vállalta a szülést. Ez kizárólag a fundamentalista vallási alapon nyugvó rendszerekben szokott előfordulni. Vélemény.","shortLead":"Az államnak semmi joga megbélyegezni, bármilyen módon is diszkriminálni egyetlen anyát sem azért, mert egyedül vállalta...","id":"20181129_Harsogva_megveti_akikert_dolgoznia_kene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5610a267-890c-4b96-8b3a-4ec75e110acb","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Harsogva_megveti_akikert_dolgoznia_kene","timestamp":"2018. december. 01. 12:59","title":"Harsogva megveti, akikért dolgoznia kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0819a5-5d11-4968-ae01-25b8d36b5363","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új dokumentumok kerültek a Spiegel birtokába az állítólagos nemi erőszak ügyről.","shortLead":"Új dokumentumok kerültek a Spiegel birtokába az állítólagos nemi erőszak ügyről.","id":"20181203_Ronaldo_elismerhette_hogy_durva_volt_a_szex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0819a5-5d11-4968-ae01-25b8d36b5363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835f816a-5eee-4ff2-b784-f2eab4468272","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Ronaldo_elismerhette_hogy_durva_volt_a_szex","timestamp":"2018. december. 03. 09:24","title":"Ronaldo elismerhette, hogy „durva volt a szex”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febbd29e-c08f-497b-b767-aefa2be8cfed","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok után a napokban számítógépeivel is belép a magyar piacra a Huawei.","shortLead":"Az okostelefonok után a napokban számítógépeivel is belép a magyar piacra a Huawei.","id":"20181202_huawei_laptopok_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=febbd29e-c08f-497b-b767-aefa2be8cfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9217670c-754b-41d8-a8c7-e4bc15d9a391","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_huawei_laptopok_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2018. december. 02. 19:33","title":"Megjött az új laptopgyártó: Magyarországon is kaphatók lesznek a Huawei notebookjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi fotózás előtti váltottak egymással pár szót, és nem tudni, hogy mikor fognak legközelebb találkozni. ","shortLead":"A családi fotózás előtti váltottak egymással pár szót, és nem tudni, hogy mikor fognak legközelebb találkozni. ","id":"20181201_Egyket_szot_valtott_csak_egymassal_Trump_es_Putyin_a_G20csucson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593ffd3e-700b-4782-a231-c444cce86e03","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Egyket_szot_valtott_csak_egymassal_Trump_es_Putyin_a_G20csucson","timestamp":"2018. december. 01. 18:39","title":"Egy-két szót váltott csak egymással Trump és Putyin a G20-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új kihívás, a biztosítások lassú érvényesítése sújtja a kaliforniai erdőtüzek károsultjait.","shortLead":"Új kihívás, a biztosítások lassú érvényesítése sújtja a kaliforniai erdőtüzek károsultjait.","id":"20181202_Lassu_a_karfelmeres_a_kaliforniai_erdotuzek_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080380d1-e8d4-47a3-86ee-3d671be44756","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Lassu_a_karfelmeres_a_kaliforniai_erdotuzek_utan","timestamp":"2018. december. 02. 14:47","title":"Lassú a kárfelmérés a kaliforniai erdőtüzek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten nincs igazi bázisa semmiféle valós antiszemitizmusnak - mondta Budapest főpolgármestere hanuka első napján, vasárnap este a budapesti Nyugati téren. Köves Slomó rabbi szerint az emberek 30-40 százalékának vannak antiszemita gondolatai.","shortLead":"Budapesten nincs igazi bázisa semmiféle valós antiszemitizmusnak - mondta Budapest főpolgármestere hanuka első napján...","id":"20181202_Hanukagyertyagyujtas_Budapesten_Tarlos_szerint_nincs_Koves_szerint_van_antiszemitizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59d757b-cc0c-4c84-8530-6a0a2056cfed","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Hanukagyertyagyujtas_Budapesten_Tarlos_szerint_nincs_Koves_szerint_van_antiszemitizmus","timestamp":"2018. december. 02. 20:34","title":"Hanukagyertya-gyújtás Budapesten. Tarlós szerint nincs, Köves szerint van antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2fa807-1717-4064-8114-7646ba4d9792","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ma már sokkal inkább egy jó ötlet, mintsem a jó pénz tartja itthon a fiatalokat. S ha maradnak is, egyre nehezebb őket egy munkahelyhez kötni.","shortLead":"Ma már sokkal inkább egy jó ötlet, mintsem a jó pénz tartja itthon a fiatalokat. S ha maradnak is, egyre nehezebb őket...","id":"201848__munkahelyi_legkor__elvandorlas__bili_amosdoban__ingyenkave_vagy_magas_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2fa807-1717-4064-8114-7646ba4d9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba5b5ab-be3d-425b-9be5-83eee623eafa","keywords":null,"link":"/gazdasag/201848__munkahelyi_legkor__elvandorlas__bili_amosdoban__ingyenkave_vagy_magas_fizetes","timestamp":"2018. december. 02. 13:00","title":"Magyar csábítók: ingyenkávé vagy nagy pénz? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19e0f20-7ea3-4922-ad65-136df5b28e08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG-ben megjelent interjúra a Filmalap a Facebookon reagált.



","shortLead":"A HVG-ben megjelent interjúra a Filmalap a Facebookon reagált.



","id":"20181201_A_Filmalap_visszaszolt_a_magat_mellozottnek_erzo_Palfi_Gyorgynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19e0f20-7ea3-4922-ad65-136df5b28e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b18ce-9241-4890-ae42-5c56261f6780","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_A_Filmalap_visszaszolt_a_magat_mellozottnek_erzo_Palfi_Gyorgynek","timestamp":"2018. december. 01. 14:02","title":"A Filmalap visszaszólt a magát mellőzöttnek érző Pálfi Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]