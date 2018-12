Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottsága a közösségi vízumkódex reformjáról szóló jelentést. A szakbizottsági véleményt, melyet Ujhelyi István szocialista EP-képviselő jegyez, a Fidesz is megszavazta.

A schengeni vízum új szabályozása biztosítani kívánja a könnyített feltételeket azok számára, akik legálisan szeretnének Európába jönni turisztikai, tanulmányi, munkavállalási vagy vállalkozási célból. Az Európai Parlament javaslatot tett arra is, hogy 2025-ig vezessék be az elektronikus vízumkérelem rendszerét. A végszavazáson a szélsőséges csoportok kivételével mindegyik frakció - a néppárti Fidesz is - támogatta a dokumentumot (mely nem azonos előterjesztés a menekültvízum kérdését tárgyaló LIBE-javaslattal) – adta hírül az Atv.

Ujhelyi szerint komoly eredmény, hogy most először a legfontosabb turisztikai szakmai szempontok is bekerültek a véleménybe, és ezeket a LIBE-bizottság is átemelte a saját jelentésébe.

"Áttörő szakmai siker… A turizmus kiemelt szerepet játszik az európai gazdaságban, az iparág erősítése és ösztönzése ezért prioritást kell élvezzen. Ezzel együtt fontos, hogy sikerült olyan biztonsági garanciákat is beépíteni a jelentésbe, amely meggátolja, hogy a könnyített vízumot illegális belépésre használják fel” - fogalmazott Ujhelyi István.

A vízumkódex reformjáról januárban kerül a strasbourgi plenáris ülés elé, a mostani többségi támogatás viszont előrevetíti az Európai Parlament várható döntését.