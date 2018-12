Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamerák dokumentálni tudják, mit csinál az illető, így valószínű, hogy a lopásoktól is elvenné a kedvét. ","shortLead":"A kamerák dokumentálni tudják, mit csinál az illető, így valószínű, hogy a lopásoktól is elvenné a kedvét. ","id":"20181203_Testkamerakat_szerelhetnek_a_ferihegyi_rakodomunkasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc40b9b6-8029-4d4a-b12f-5f8d5f39df6d","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Testkamerakat_szerelhetnek_a_ferihegyi_rakodomunkasokra","timestamp":"2018. december. 03. 20:50","title":"Testkamerákat szerelhetnek a ferihegyi rakodómunkásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ce652c-340e-4199-a333-ce3d7cdf1409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg szerint az Apple kivár az 5G-s telefonok bevezetésével. Kérdés, mennyire lesznek türelmesek a vásárlók.","shortLead":"A Bloomberg szerint az Apple kivár az 5G-s telefonok bevezetésével. Kérdés, mennyire lesznek türelmesek a vásárlók.","id":"20181203_apple_iphone_5g_bevezetese_mikor_lesz_5g_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6ce652c-340e-4199-a333-ce3d7cdf1409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22e9133-5cef-4679-994b-7064161997d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_apple_iphone_5g_bevezetese_mikor_lesz_5g_iphone","timestamp":"2018. december. 03. 13:33","title":"Kezd körvonalazódni, mikor jön az első 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","shortLead":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","id":"20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1fb84-7b8b-4bcb-a7b5-42b739f289d8","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","timestamp":"2018. december. 03. 09:58","title":"Így tündököl a Kossuth téren az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","shortLead":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","id":"20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a801b-46ed-4e6d-b117-1cea7d0a64c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","timestamp":"2018. december. 03. 16:53","title":"Orbán szerint továbbra is blöff a CEU távozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","shortLead":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","id":"20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950b3ae-4ba3-4e10-a8a9-166d6c673d42","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2018. december. 04. 08:55","title":"Védelmi gyakorlatot tartanak a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f177667-3166-4cd5-adeb-72e387de09ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők bejelentése szerint december 17-e után egyetlen pornográf tartalmat sem lehet majd az oldalon találni.","shortLead":"A fejlesztők bejelentése szerint december 17-e után egyetlen pornográf tartalmat sem lehet majd az oldalon találni.","id":"20181204_tumblr_pornografia_felnott_tartalom_korhataros_tartalom_szexualis_tartalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f177667-3166-4cd5-adeb-72e387de09ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92fd7a9-dad3-428b-b886-16df8a7edbfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_tumblr_pornografia_felnott_tartalom_korhataros_tartalom_szexualis_tartalom","timestamp":"2018. december. 04. 10:03","title":"Kitiltja az oldaláról a pornót a Tumblr, és erre igen jó oka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tervezte, hogy felborítja az elnöki limuzint, de a targonca elakadt.","shortLead":"Úgy tervezte, hogy felborítja az elnöki limuzint, de a targonca elakadt.","id":"20181203_Targoncaval_akart_Trump_eletere_torni_egy_eszakdakotai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9020c23-5e12-4045-9399-30a7b910f6e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Targoncaval_akart_Trump_eletere_torni_egy_eszakdakotai_ferfi","timestamp":"2018. december. 03. 11:26","title":"Targoncával akart Trump életére törni egy észak-dakotai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca14f1a-bae6-4911-becc-f022fb3167c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen mostanáig úgy tűnt, a Huaweié lesz az első Infinity O kijelzős telefon, azonban a Samsung egy egész héttel megelőzheti.","shortLead":"Egészen mostanáig úgy tűnt, a Huaweié lesz az első Infinity O kijelzős telefon, azonban a Samsung egy egész héttel...","id":"20181203_samsung_galaxy_a8s_infinity_o_kijelzos_okostelefon_bemutatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca14f1a-bae6-4911-becc-f022fb3167c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cab06db-675d-439e-86b7-bcd501f8a4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_samsung_galaxy_a8s_infinity_o_kijelzos_okostelefon_bemutatasa","timestamp":"2018. december. 03. 19:13","title":"Rosszul tette, aki a Huaweire fogadott: beelőzi a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]