[{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adtak a konzervatív oldal nagy nevettetői, de sokkal inkább politikai krédó a beszélgetés, mint bármi, ami a humorhoz köthető.","shortLead":"Interjút adtak a konzervatív oldal nagy nevettetői, de sokkal inkább politikai krédó a beszélgetés, mint bármi, ami...","id":"20181205_Nacsa_Oliver_aggodott_hogy_nem_a_Fidesz_gyoz_de_Bagi_Ivan_szerint_tulertekeltek_az_ellenzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66c48ca-2570-4de4-b2fa-8bc33e750ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nacsa_Oliver_aggodott_hogy_nem_a_Fidesz_gyoz_de_Bagi_Ivan_szerint_tulertekeltek_az_ellenzeket","timestamp":"2018. december. 05. 09:37","title":"Nacsa Olivér aggódott, hogy nem a Fidesz győz, de Bagi Iván szerint túlértékelték az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a tavalyi tanév második félévére vonatkozó adatait a magyar diákok lemorzsolódásáról.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a tavalyi tanév második félévére vonatkozó adatait a magyar diákok...","id":"20181205_Kozel_70_ezer_magyar_diak_tantorog_a_szakadek_szelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae1febe-c6e0-4869-a4c0-cdbe9f5db69c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kozel_70_ezer_magyar_diak_tantorog_a_szakadek_szelen","timestamp":"2018. december. 05. 08:45","title":"Közel 70 ezer magyar diák tántorog a szakadék szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","shortLead":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","id":"20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a801b-46ed-4e6d-b117-1cea7d0a64c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","timestamp":"2018. december. 03. 16:53","title":"Orbán szerint továbbra is blöff a CEU távozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24d2dba-59de-4931-9934-030832641bc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak a kocsit, a cég hírnevét is sikerült alaposan leamortizálni. 